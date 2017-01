Bất động sản Hà Nội: 77 dự án với 50.000 căn hộ "chào hàng" trong năm 2017

Công ty TNHH Savills Việt Nam vừa công bố báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý IV/2016 với giá chào bán trung bình đạt 1.230 USD/m2.

Trong quý IV/2016, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng (Vihajico) đã giới thiệu khu căn hộ mới tại Khu đô thị Ecopark với tên gọi Aqua Bay sky residences.

Cụ thể, trong quý IV/2016 có 19 dự án mở bán thêm và 21 dự án mở bán mới cung cấp cho thị trường Hà Nội 10.280 căn, tăng 81% so với quý III/2016 và 28% so với cùng kỳ 2015. Số căn hộ mới ra thị trường Hà Nội đã nâng tổng nguồn cung căn hộ sơ cấp lên mức 21.670 căn, tăng 27% theo quý và 35% so với cùng kỳ 2015.

Trong quý này, khoảng 6.700 căn hộ đã được bán đến tay khách hàng. Tỷ lệ hấp thụ của thị trường giảm 2% so với quý III/2016 và giảm 9% so với cùng kỳ 2015. Giá chào bán trung bình đạt 1.230 USD/m2, tăng 2% so với quý III/2015 và tăng 1% so với cùng kỳ 2015. Trong năm 2017, dự kiến có khoảng 77 dự án sẽ gia nhập thị trường, cung cấp hơn 50.000 căn hộ, phần lớn là các dự án hạng B đến từ các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Từ Liêm và Hà Đông.

Trước đó, trong quý III/2016, Savills cho biết, diễn biến thị trường có phần chững lại do gặp tháng ngâu. Quý III/2016, tổng cung thị trường đạt 17.000 căn hộ, nhưng nguồn cung mới chỉ đạt 5.700 căn (thấp hơn khoảng 1.000 căn so với quý II). Thanh khoản phân khúc căn hộ tại Hà Nội trong quý III đạt 5.700 căn, giảm 6% so với quý II (đạt khoảng 6.000 căn) và giảm 15% theo năm.

Kết quả báo cáo này phản ánh hoạt động mở bán dự án mới trong quý III (quý có tháng Ngâu) tại Hà Nội khá thưa thớt, với số lượng căn hộ mới chào bán hạn chế và lượng căn hộ giao dịch thành công thấp.

TP. Hồ Chí Minh 2016: Giá bán căn hộ trung bình đạt hơn 2.100 USD/m2

Theo CBRE Việt Nam, vào quý cuối năm 2016, số lượng căn hộ bán được tại TP. Hồ Chí Minh là 11.941 căn, tăng 52% so với quý trước và 11% so với cùng kỳ năm trước.

Thực tế thị trường quý IV/2016 chứng kiến hàng loạt sự kiện giới thiệu dự án và chào bán căn hộ ra ngoài thị trường. Cụ thể, ngay khi thị trường bước sang quý IV, Công ty Vinh Hạnh đã mở bán hơn 600 căn hộ tại Dự án Tứ Hiệp Plaza. Đây là dự án khởi đầu cho hoạt động bung hàng trong quý cuối năm và là dự án nhà giá rẻ duy nhất đang mở bán tại khu vực cửa ngõ phía Nam thủ đô.

Cũng trong tuần đầu tiên của quý IV, Tập đoàn Nam Cường giới thiệu tổ hợp Anland, với khoảng hơn 500 căn hộ cao cấp ra thị trường. Đây là dự án căn hộ đầu tiên, đánh dấu sự trở lại của Tập đoàn Nam Cường sau khoảng 4 năm “ở ẩn”.

Ông Troy Griffiths, Phó giám đốc Điều hành Savills nhận định: "Kinh tế vĩ mô ổn định sẽ là cơ sở vững chắc cho sự phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam năm 2017".

Trước đó, để chuẩn bị cho hoạt động mở bán chính thức sẽ diễn ra trong quý IV, ngay sau khi hết tháng Ngâu, các doanh nghiệp địa ốc tại Hà Nội đã dồn dập giới thiệu dự án mới ra thị trường.

Các dự án lớn được giới thiệu ra ngay sau tháng ngâu có thể kể đến như Tập đoàn Sun Group giới thiệu dự án căn hộ cao cấp Sun Grand City Thụy Khuê, Công ty Đại Việt Trí Tuệ giới thiệu Dự án tổ hợp The Legend Nguyễn Tuân, Tập đoàn Tân Hoàng Minh giới thiệu Dự án D’.Capitale Trần Duy Hưng, Tập đoàn Shunshine Group giới thiệu cùng lúc 3 dự án mới, thuộc phân khúc cao cấp tại Hà Nội là Sunshine Garden, Sunshine Center và Sunshine Riverside…

Ngoài các dự án trên, hàng loạt dự án khác, chủ đầu tư cũng đã “đánh tiếng” giới thiệu và chào bán ra thị trường trong quý IV/2016 như Dự án Rivera Park của Long Giang Land, Dự án The Golden Palm của HDIS, Dự án An Bình City Phạm Văn Đồng của Geleximco… Những diễn biến này đã mang đến nguồn lợi nhuận lớn cho chủ đầu tư và các sàn giao dịch bất động sản những tháng cuối năm. Báo Đầu tư Online – Baodautu.vn tiếp tục thông tin về vấn đề này trong các bài viết tiếp theo.

Quang Hưng