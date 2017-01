TP. Hồ Chí Minh 2016: Giá bán căn hộ trung bình đạt hơn 2.100 USD/m2

Theo CBRE Việt Nam, vào quý cuối năm 2016, số lượng căn hộ bán được tại TP. Hồ Chí Minh là 11.941 căn, tăng 52% so với quý trước và 11% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty TNHH CBRE Việt Nam vừa cho biết, năm 2016, thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh kết thúc với một quý IV khá bận rộn. Trong đó có 9.145 căn hộ được mở bán trong 28 dự án trên toàn thành phố, 18 dự án lần đầu tiên ra nhập thị trường. Tổng số căn mới mở bán trong năm 2016 đạt 37.419 căn, giảm 10% so với năm ngoái. Thị trường đang tự điều chỉnh để tiến tới điểm cân bằng, chào đón một tỉ lệ lớn hơn ở phân khúc trung cấp (48% năm 2016 so với 40% năm 2015 tại TP.Hồ Chí Minh) và một tỉ lệ thấp hơn ở phân khúc cao cấp (30% năm 2016 so với 38% năm 2015).

Xét về vị trí, thị trường căn hộ tại TP.Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng về phía Đông và Nam. Khu vực phía Đông vượt qua phía Nam để trở thành tâm điểm nhờ sự cải thiện của cơ sở hạ tầng bao gồm: tuyến metro số 1, xa lộ Hà Nội mở rộng, đường cao tốc trên cao TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và việc phê duyệt dự án sân bay Long Thành.

Theo CBRE, vào quý cuối năm 2016, số lượng căn hộ bán được là 11.941 căn, tăng 52% so với quý trước và 11% so với cùng kỳ năm trước. Cả năm 2016 ghi nhận tổng cộng 35.008 căn bán ra, giảm 4% so với năm trước. Số lượng các căn bán ra gần bằng số lượng các căn được chào bán, chủ yếu đến từ các dự án mới. Thị phần trung cấp tiếp tục tiến triển tốt với hơn 15.270 căn bán ra trong cả năm, chiếm hơn 40% tổng số căn được bán. Giá bán trung bình năm 2016 đạt 2.104USD/m2, tăng 4,6% so với năm trước. Sự cải thiện về giá được ghi nhận ở mọi phân khúc, tuy nhiên nổi bật nhất ở phân khúc trung cấp.

Bà Dương Thùy Dung, Giám đốc phòng Nghiên cứu và Tư vấn CBRE Việt Nam nhận định: “Khách hàng hiện tại được trang bị đầy đủ thông tin và có yêu cầu cao hơn, họ không chỉ tìm kiếm một căn nhà mà là cả khu dân cư sinh sống ở đó nữa. Bàn giao đúng thời điểm là yêu cầu mặc định, ngoài ra các dự án mới cần có trang thiết bị tốt và đáp ứng được một cộng đồng lành mạnh.”

Với các yếu tố vĩ mô tích cực như tốc độ tăng GDP khả quan, tỷ giá hối đoái ổn định và nguồn FDI dồi dào vào Việt Nam, đặc biệt vào thị trường bất động sản từ các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, triển vọng thị trường căn hộ được dự đoán vẫn sẽ khả quan trong năm tới. Tổng số 43.861 căn dự kiến sẽ được mở bán trong năm 2017. Trong số đó có 1.627 căn hạng sang đến từ 6 dự án ở trung tâm TP.Hồ Chí Minh, được kì vọng sẽ có những điểm nổi bật mới hơn. Phân khúc cao cấp vẫn sẽ chiếm tỷ lệ lớn với hơn 13.000 căn hộ chào bán.

Dự báo thị trường năm 2017, đại diện CBRE Việt Nam cho biết, thị trường sẽ tập trung hơn vào thị phần bình dân và trung cấp, với gần 40% tổng số căn mới chào bán thuộc phân khúc bình dân. Chủ đầu tư trong nước và các công ty liên doanh đang rất tích cực trong việc điều chỉnh dự án của mình sao cho phù hợp với xu hướng thị trường. Cụ thể, VinGroup có kế hoạch mở bán hai dự án phân khúc bình dân tại quận 9 và huyện Bình Chánh. Quỹ đất sẵn có, cải thiện đường giao thông kết nối và nhu cầu cao ở các phân khúc này là những động lực chính.

Quang Hưng