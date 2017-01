Vùng đất an lành giữa lòng thành phố

Đôi khi, sự yên bình là một điều xa xỉ ở cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng trong cuộc sống hiện đại, bởi bạn sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ để sở hữu nó. Đôi khi, ta hay ước quay ngược lại thời gian…

Anland – vùng đất an lành giữa lòng thành phố

Một vùng đất Xanh An Lành cho những đứa trẻ lớn lên ươm mầm mơ ước - Đó là lý do Nhà đầu tư và phát triển bất động sản Tập đoàn Nam Cường đã kiến tạo nên Anland Complex (Anland) – miền đất an lành ngay giữa lòng thành phố náo nhiệt.

Nơi những đứa trẻ yêu thiên nhiên

Anland không đơn thuần là một ngôi nhà, một căn hộ mà được phát triển trên ý niệm “Trao con trọn an lành”, vùng đất bình an, nơi bắt đầu từ những đứa trẻ như những mầm xanh được vun đắp để tương lai bay cao, bay xa.

Người phụ nữ hiện đại tuy có khác phụ nữ xưa ở vị trí trong xã hội và sự cống hiến nhiều hơn cho công việc, song tâm thế vun vén, mong những điều tốt đẹp nhất cho gia đình không khác xưa. Người mẹ, người giữ lửa ấm trong gia đình vẫn luôn quan tâm tới sức khoẻ, giáo dục và môi trường sống của con trẻ.

Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Nam Cường – Bà Trần Thị Quỳnh Ngọc chia sẻ: Chúng tôi có động lực và sự thôi thúc mạnh mẽ tìm ra giải pháp cho cộng đồng. Chúng tôi ấp ủ và thực hiện sứ mệnh lớn lao, khát khao kiến tạo một “Vùng đất an lành” giữa lòng thành phố - Nơi bạn sống chậm hơn, cảm nhận sâu hơn giá trị của sự an nhiên trong tâm hồn lẫn thể chất, nơi con trẻ thật sự “yêu thiên nhiên”.

An lành với “Vườn của mẹ”, điểm nhấn cảm xúc tại loggia, ban công mỗi căn hộ tại Anland

Anland có những ban công đầy dụng ý, những khu vườn xanh nho nhỏ của mẹ được trồng rau và gia vị. Khu Vườn tuổi thơ rộng trên 2.000 m2 cho trẻ em vui chơi và khám phá thiên nhiên ngay tại khuôn viên Anland. Rộng hơn nữa, Anland nằm trong tổng hòa khu đô thị mới Dương Nội với những khu công viên thiên văn, công viên và hồ nước trải dài như: Công viên âm nhạc, hồ Bách Hợp Thủy 12 ha… nuôi dưỡng ước mơ con trẻ.

Phát triển sinh thái bền vững

Khu đô thị mới Dương Nội được thiết kế mật độ phủ xanh đầu người cao, thảm thực vật phong phú. Khu Công viên Thiên văn với hồ Bách Hợp Thủy rộng 12 ha, những bến thuyền tuyệt đẹp. Dương Nội là khu đô thị của vườn cây, hồ nước và công viên với Công viên âm nhạc có khu hồ chính giữa hình cây đàn ghi ta rộng gần 6ha. Khu đô thị Dương Nội được Tập đoàn Nam Cường định hướng trở thành khu đô thị sinh thái tầm cỡ khu vực – Khu đô thị xanh Zero energy lần đầu tiên tại Việt Nam.

Hà Nội cũng như các thành phố lớn khác tại Việt Nam đang ngày càng chịu áp lực ô nhiễm môi trường với những mảng xanh co hẹp lại và những hồ nước, dòng sông bị ô nhiễm nặng nề. Tập đoàn Nam Cường định hướng phát triển bền vững, kiến tạo cuộc sống tiện nghi hiện đại nhưng không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, tạo nên cuộc sống trong lành và có trách nhiệm với cư dân.

Anland tọa lạc tại cửa ngõ KĐT Dương Nội với hạng tầng giao thông, hạ tầng xã hội phát triển cho một lối sống Xanh An Lành

Khu đô thị Dương Nội được thiết kế sử dụng năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng, tự cân bằng được lượng năng lượng tiêu thụ với khả năng sử dụng năng lượng mặt trời, điện gió, xử lý nước thải tự động hiện đại…

Bên cạnh đó, Khu đô thị Dương Nội cũng được đầu tư hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội hiện đại bậc nhất, hứa hẹn sẽ biến vùng đất phía Tây thành phố thêm nhộn nhịp, ấm áp và trong lành hơn.

Giáo dục cho tương lai

Những mầm non được vun trồng bằng tình yêu thương của gia đình và cộng đồng ắt hẳn sẽ lớn nhanh và xanh tốt. Nam Cường đã đặt giáo dục là mục tiêu phát triển hàng đầu với việc đầu tư hệ thống trường học công lập liên cấp hiện đại, trường quốc tế với giáo trình đa dạng. Với dự án Anland, nhà kiến tạo mong muốn nơi đây như một trường học thứ hai rộng lớn hơn với con trẻ ngay tại môi trướng sống hàng ngày. Các em sẽ học cách yêu thiên nhiên, hòa mình vào thiên nhiên và vì vậy sẽ sống có trách nhiệm hơn khi lớn lên. Anland mong muốn tạo dựng cộng đồng văn minh, bởi “nuôi dạy tốt một đứa trẻ cần cả một ngôi làng”, giáo dục không chỉ là vấn đề của mỗi cá nhân, của mỗi gia đình mà là vấn đề của cả cộng đồng.

Anland truyền đi thông điệp giáo dục cần hội tụ đủ vai trò cân bằng giữa Thiên nhiên – Gia đình – Trường lớp – Cộng đồng. Anland là dự án khởi đầu của giai đoạn phát triển mới của Dương Nội, một lời giới thiệu và lời chào thị trường thân thiện với lối sống Xanh An Lành. Anland như một luồng gió mới đối với thị trường bất động sản phía Tây Thủ đô, mở ra giai đoạn phát triển tiếp theo của Nhà phát triển bất động sản Nam Cường. Hứa hẹn một “kỷ nguyên xanh” trên “vùng đất an lành” đầy thách thức nhưng cũng đáng tự hào.

Như Loan