VNPT được lựa chọn làm nhà đầu tư thành phố thông minh Phú Quốc

Cuối tháng 4/2017, UBND tỉnh Kiên Giang đã chính thức phê duyệt Đề án xây dựng “thành phố thông minh Phú Quốc" giai đoạn 2016 - 2020 với tổng vốn đầu tư khoảng 67 tỷ đồng, do Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT) làm chủ đầu tư.

Xây dựng chính quyền điện tử

Mục tiêu của Đề án là xây dựng “thành phố thông minh” Phú Quốc dựa trên mô hình khung công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) của VNPT và kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang. Qua đó, góp phần phát triển Phú Quốc trở thành thành phố du lịch, hấp dẫn du khách bởi sự thông minh, thân thiện và an toàn; nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho người dân và quản lý đô thị hiệu quả.

VNPT sẽ xây dựng Phú Quốc thành kiểu mẫu về thành phố thông minh. Trong ảnh: Một góc thị trấn Dương Đông (Phú Quốc)

Theo Đề án, điều kiện tiên quyết để khởi động “thành phố thông minh” Phú Quốc là phải hoàn thiện hạ tầng viễn thông - công nghệ thông tin. Trong đó, cung cấp đầy đủ các chức năng của chính quyền điện tử và các dịch vụ, tiện ích thông minh như du lịch, giao thông, môi trường, y tế, giáo dục, tài chính… Theo đó, các dự án đầu tư bao gồm: cáp quang hóa hệ thống kết nối toàn bộ trên đảo, phát triển và mở rộng mạng 4G, triển khai mạng Internet wifi công cộng, cổng thông tin du lịch - xã hội; triển khai chính quyền điện tử; quản lý lưu trú trực tuyến; quản lý, giám sát chất lượng môi trường; lắp đặt hệ thống camera giám sát; quản lý y tế, giáo dục, du lịch; quản lý, giám sát cháy rừng.

Trong buổi họp phê duyệt Đề án "thành phố thông minh Phú Quốc" vừa qua, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Mai Văn Huỳnh đánh giá cao ý nghĩa của Đề án, nhất là các tiện ích mang lại như nâng cao chất lượng, hiệu quả cũng như tiết kiệm chi phí trong công tác quản lý; cung cấp các dịch vụ tiện ích và đảm bảo an toàn, an ninh cho người dân, du khách đến Phú Quốc… Qua đó, tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội ở đảo ngọc Phú Quốc nói riêng và tỉnh Kiên Giang nói chung.

Phát triển dịch vụ thông minh

Đề án xây dựng "thành phố thông minh Phú Quốc" được chia làm 4 giai đoạn: Giai đoạn I từ tháng 10/2016 đến quý I/2017, xây dựng và mở rộng các thành phần cơ bản. Giai đoạn II từ năm 2017 - 2018, tăng cường khả năng kết nối, liên thông, cung cấp dịch vụ. Giai đoạn III từ năm 2019 - 2020, phát triển các ứng dụng và dịch vụ thông minh. Giai đoạn IV là sau năm 2020, tối ưu hoá và mở rộng phát triển các dịch vụ thông minh.

Đến nay, Đề án đã ký kết nhiều thoả thuận và phối hợp với các sở, ngành của tỉnh Kiên Giang và huyện Phú Quốc để thực hiện các dự án thành phần của giai đoạn I, cụ thể như sau:

Dự án quản lý lưu trú trực tuyến: Tập đoàn VNPT đã tập huấn cho 7 cán bộ Phòng PC4, PA72, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Kiên Giang, 75 cán bộ công an huyện, 10 công an viên xã và khoảng 200 cơ sở lưu trú trên địa bàn Phú Quốc. Thống kê khách lưu trú từ ngày 6/2/2017 đến ngày 14/2/2017, đã có 169 cơ sở lưu trú sử dụng phần mềm, 7.903 số lượt khách lưu trú được khai báo lên hệ thống, tổng số lượng khách đang lưu trú là 3.300 khách, trong đó có 2.297 khách người nước ngoài.

Dự án hệ thống giám sát môi trường: Đã phối hợp thu thập các thông tin cần quan trắc về môi trường nước, không khí, tiếng ồn; các tài liệu tác động môi trường, thông tin quy hoạch Phú Quốc; khảo sát vị trí lắp đặt trạm kiểm soát nước sinh hoạt, nước thải, kiểm soát không khí, nước biển.

Dự án lắp đặt hệ thống camera giám sát: Đã lắp đặt tại 19 điểm với 20 camera, trong đó có 10 camera cố định và 10 camera quay quét.

Dự án smart wifi: Đã lắp đặt thiết bị phát sóng wifi tại 5 khu vực du lịch với 6 điểm truy cập wifi tại thị trấn Dương Đông, 2 điểm tại thị trấn An Thới, với tổng số 50 thiết bị phát sóng.

Dự án chính quyền điện tử: VNPT đã giới thiệu phần mềm, khảo sát các quy trình thủ tục và tập huấn sử dụng phần mềm cho cán bộ tham gia quy trình xử lý thủ tục hành chính tại các phòng chuyên môn của huyện... Hiện nay, huyện Phú Quốc vẫn đang sử dụng phần mềm một cửa điện tử do Sở Thông tin và Truyền thông vận hành, quản lý theo hệ thống một cửa điện tử chung của tỉnh...

Phó tổng giám đốc VNPT Lương Mạnh Hoàng cho biết, Đề án xây dựng "thành phố thông minh" tại 8 tỉnh, thành phố trong cả nước hiện nay được chia ra làm 2 loại chính: có địa phương xây dựng một đề án tổng thể, chính quyền tỉnh căn cứ vào đề án đó để triển khai; có địa phương đi thẳng vào từng dự án, bỏ qua các bước xây dựng đề án và sản phẩm đầu ra là các dự án đầu tư đã hoàn thành.

"Tập đoàn VNPT sẽ quyết tâm xây dựng huyện đảo Phú Quốc trở thành biểu tượng "thành phố thông minh" kiểu mẫu để các tỉnh, thành phố khác tới tham quan. Vì vậy, VNPT sẽ dồn sức triển khai tất cả các giải pháp về smart city tại Phú Quốc. Hiện nay, các dự án về chính quyền điện tử, quản lý môi trường, du lịch thông minh, hệ thống giao thông thông minh đang được gấp rút triển khai tại Phú Quốc", ông Hoàng nói.

Huy Tân