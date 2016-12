Vì sao cửa uPVC được sử dụng nhiều trong kiến trúc hiện đại?

Vì sao cửa uPVC được sử dụng nhiều trong kiến trúc hiện đại?

Cửa uPVC với những đặc tính ưu việt có khả năng cách âm, cách nhiệt cao. Chính vì vây cửa uPVC đã được sử dụng phổ biến tại nhiều nước trên thế giới, đặc biệt, ở châu Âu sản phẩm này chiếm tới 60% thị phần cửa.

Biệt thự, chung cư cao cấp phù hợp cửa uPVC

Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, ngành vật liệu xây dựng đã cho ra đời rất nhiều loại cửa hiện đại, có tác dụng chống ồn, cách nhiệt, chống bụi, có độ bền cao, đóng mở được nhiều chế độ và ít phải sơn sửa định kỳ.

Cửa hiện đại gồm: khuôn cánh, khuôn cửa và đố được làm từ các loại thanh nguyên liệu (profile) khác nhau như: uPVC, nhôm, nhôm gỗ hoặc gỗ cao cấp đã qua xử lý.

Tuy nhiên, hiện nay, profile uPVC đang được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới bởi giá hợp lý hơn rất nhiều so với profile nhôm có cầu cách nhiệt và profile gỗ qua xử lý.

Profile uPVC bao gồm các thành phần: Acrylic Polymers tạo cho nhựa bền chắc, chịu được va đập mạnh; chất ổn định giúp nhựa chịu được tác động của nhiệt và tia cực tím; sáp để tạo bề mặt bóng, đẹp cho profile, chất phụ gia giúp chống oxy hóa, giữ được vẻ đẹp ban đầu. Cấu tạo thanh profile có các khoang trống giúp cách nhiệt tốt, có lõi thép để tăng cường khả năng chịu lực.

Ngay từ khi mới ra đời sản phẩm uPVC đã được sử dụng phổ biến tại nhiều nước trên thế giới, như ở châu Âu chiếm tới 60% thị phần cửa. Profile uPVC chủ yếu thích hợp với các công trình chung cư, biệt thự có cửa đơn, vách độc lập.

Cửa uPVC mang lại vẻ đẹp hiện đại cho ngôi nhà

Đối với các công trình có kiến trúc dạng hi-tech như: Tòa nhà văn phòng, TTTM, cao ốc thường sử dụng hệ vách nhôm kính lớn vì profile nhôm có tải trọng nhẹ, chịu lực tốt, đạt tiêu chuẩn về độ cứng và có tính thẩm mỹ cao.

Có rất nhiều loại profile uPVC nhưng chất lượng khác nhau. Khi lựa chọn profile cần đặc biệt lưu ý chọn profile tốt bởi trên thị trường có nhiều loại profile rẻ tiền, sử dụng chì thay kẽm, giảm chất ổn định, phụ gia đắt tiền, tăng bột đá, do đó chất lượng thanh profile kém, nhanh bị ố vàng hơn, xước, giòn, mối hàn bị rạn nứt, chịu lực kém hơn, dễ bị biến dạng. Một số hãng sản xuất ở Trung Quốc và Việt Nam cũng sử dụng chì nhưng kim loại này rất độc hại gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng nên cần lựa chọn profile của những hãng uy tín. Hiện nay có nhiều hãng sản xuất profile uy tín như: Koemmerling, Rehaus, đã dùng kẽm thay chì để không gây độc hại cho người sử dụng.

Với profile nhôm, trên thị trường cửa hiện nay đa phần là profile nhôm mỏng và yếu, không có cầu cách nhiệt, nên khả năng truyền nhiệt rất cao. Tuy nhiên để tiết kiệm chi phí người ta vẫn dùng nhôm không có cầu cách nhiệt. Với khí hậu khắc nghiệt ở Việt Nam, loại profile nhôm này sẽ không có tác dụng chống nóng vào mùa hè và mất nhiệt vào mùa đông. Cửa hiện đại phải dùng profile nhôm có cầu cách nhiệt, tuy có giá thành cao hơn nhôm không có cầu cách nhiệt nhưng hiệu quả cách nhiệt rất cao.

Profile nhôm rất khó phân biệt, độ cứng khác nhau phụ thuộc vào các thành phần hóa học như: đồng, kẽm, magiê, mangan, silic, thành phần titan giúp profile nhôm nhẹ, bền. Khi chọn profile nhôm nên sử dụng profile nhôm có cầu cách nhiệt nhằm hạn chế tối đa sự dẫn nhiệt và cần chú ý các thành phần hóa học giúp tăng độ cứng cho profile. Với nhôm, sơn đặc biệt quan trọng, công nghệ sơn tĩnh điện giúp nhôm có màu sắc đa dạng phù hợp nhiều phong các kiến trúc khác nhau.

Cửa gỗ phù hợp không gian nội thất sang trọng của nhà biệt thự

Với profile gỗ, để tránh hiện tượng nứt hoặc co ngót do thay đổi độ ẩm và thời tiết nên ngay từ khâu xử lý nguyên liệu với công nghệ tẩm sấy sẽ hạn chế tối đa khả năng hút ẩm của gỗ, giúp cửa không bị cong vênh, co ngót, mối mọt, bạc màu trong quá trình sử dụng. Vì profile gỗ rất đắt nên chỉ những biệt thự sang trọng mới sử dụng.

Có nhiều loại cửa khác nhau nên phụ kiện cũng khác nhau. Thông thường, để tiết kiệm chi phí, người ta thường chọn cửa mở trượt vì loại cửa này có phụ kiện rất đơn giản. Tuy nhiên, do cấu tạo hai cánh trượt song song với nhau tạo ra khe hở giữa hai cánh, mặc dù các nhà sản xuất đã dùng chổi quét để chặn khe hở này nhưng vẫn không đảm bảo độ kín khít cao, khiến độ cách âm, cách nhiệt kém.

Để không ảnh hưởng đến không gian trong phòng, người ta thường sử dụng cửa sổ mở hất hoặc mở quay ra ngoài. Cửa mở hất có thể sử dụng cho cả nhà thấp tầng và cao tầng nhưng chỉ mở được 450 và hạn chế trong việc lau chùi vệ sinh kính, còn cửa mở quay ra ngoài nếu dùng cho các nhà cao tầng, khi gặp gió bão, cửa dễ bị phá hủy và rơi xuống dưới gây nguy hiểm. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, các tòa nhà cao tầng hiện nay chỉ sử dụng cửa sổ mở trượt, cửa sổ mở quay vào trong hoặc cửa sổ mở quay lật vào trong.

Tòa nhà Vietcombank Tower sử dụng vách nhôm kính lớn Eurowindow

Hiện nay, trên thị trường Việt Nam có nhiều nhà cung cấp cửa với chất lượng khác nhau, có những nhà máy lớn nhưng cũng có nhiều cơ sở sản xuất thủ công. Vì vậy khi chọn cửa nên xem xét những thương hiệu uy tín có dây chuyền sản xuất máy móc thiết bị tiên tiến, chế độ bảo hành hậu mãi tốt hoặc hỏi những người đã sử dụng những sản phẩm này.

Eurowindow là đơn vị đã đưa cửa hiện đại vào Việt Nam cách đây 15 năm và là công ty có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực này đã được rất nhiều người sử dụng tin dùng.

Như Loan