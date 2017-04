Ưu đãi lớn khi mua căn hộ phía Tây Hà Nội

Trong cuộc đua cán đích về tiến độ tại khu vực Mỹ Đình, Goldmark City (136 Hồ Tùng Mậu, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là dự án đầu tiên bàn giao nhà cho khách hàng theo đúng cam kết, đồng thời tiếp tục hoàn thiện khu Sapphire để bàn giao nhà vào cuối năm 2017.

Sống trong hệ thống tiện ích chất lượng cao

Mỹ Đình tiếp tục được các chuyên gia nhận định là một trong những khu vực sôi động của thị trường bất động sản Thủ đô trong năm 2017 khi hiện tại nhiều chủ đầu tư đang khẩn trương xây dựng ngày đêm nhằm đảm bảo tiến độ công trình. Goldmark City (136 Hồ Tùng Mậu, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là một trong những dự án hoàn thành xây dựng sớm nhất khu vực Mỹ Đình và Tây Hà Nội.

Hiện tại, cùng với việc bàn giao các căn hộ đầu tiên của khu Ruby, đơn vị quản lý và phát triển độc quyền dự án TNR Holdings Việt Nam (TNR) đang khẩn trương cùng các nhà thầu hoàn thiện khu Sapphire để bàn giao nhà vào cuối năm 2017. Các căn hộ khu Sapphire được thiết kế tối ưu để ánh nắng và gió, nguyên vật liệu cao cấp như cửa kính Eurowindow cách âm và cách nhiệt tuyệt đối, hạn chế tối đa bức xạ, tia cực tím. Do đó, nhiệt độ trong nhà luôn được điều hòa và sẽ tiết kiệm điện năng sử dụng cho gia đình.

Các căn hộ khu Sapphire còn được trang bị hệ thống an ninh 3 lớp theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây là dự án duy nhất ở khu vực phía Tây Hà Nội có hệ thống video doorphone chống trộm, thẻ ra vào Hafele bảo đảm an toàn cho mỗi căn hộ và toàn khu. Đặc biệt hơn, cùng với khu Ruby, khu Sapphire của GoldMark City có hệ thống cơ điện cao cấp, cùng hệ thống cảnh báo cháy đẳng cấp của Hawee tạo cho cư dân an toàn đến mức tối đa trong căn hộ của mình.

Khu Sapphire (dự án Goldmark City) nhìn từ phía quảng trường Ruby.

Về tiện ích, bên cạnh hệ thống sinh hoạt cộng đồng rộng hàng trăm mét vuông tại mỗi chân tòa nhà, cư dân khu Sapphire sẽ được tận hưởng hệ thống tiện ích tiêu chuẩn quốc tế toàn khu của Goldmark City như 4 quảng trường công cộng là Ruby, Sapphire, Nước và Ánh Sáng; hệ thống trường học liên cấp đạt tiêu chuẩn giáo dục quốc tế rộng hơn 2ha; các hạng mục cảnh quan và cây xanh trị giá tới 155 tỷ đồng.

Mặc dù là đại dự án với số lượng căn hộ lớn, nhưng do quy hoạch hợp lý và thiết kế cảnh quan bởi đơn vị uy tín, cư dân tương lai của Goldmark City vẫn được hưởng trọn các tiện ích cao cấp trong một không gian khoáng đạt, rực rỡ và tràn đầy hơi thở hiện đại.

“Chúng tôi mong muốn đem đến cảm giác thoải mái, thư giãn cho cư dân sau một ngày làm việc mệt nhọc nên đã đầu tư rất lớn cho cảnh quan, chăm chút cho từng chi tiết nhỏ nhất như chọn từng viên đá, từng loại cây... Hy vọng cả những khách tới thăm cư dân cũng sẽ cảm nhận được điều này”, bà Cao Thị Thanh Hương, Trưởng ban Đầu tư của TNR Holdings Việt Nam nhấn mạnh.

Đặc biệt, do dự án có tổng diện tích lớn, mật độ xây dựng lại chỉ hơn 23% nên những cư dân Sapphire sẽ được tận hưởng view đẹp, sang trọng của hệ thống sân vườn trên mái Sky Garden tại 4 tòa nhà của khu vực Sapphire. Ở Sapphire nói riêng và Goldmark City nói chung, các cư dân sẽ thực sự được sống và tận hưởng trong một căn nhà mơ ước, một môi trường trong lành, bình an.

Nhiều ưu đãi khi mua căn hộ hạng sang – Sapphire

Để hỗ trợ các cư dân tương lai có điều kiện tài chính mua nhà tốt nhất, TNR đang áp dụng nhiều chương trình ưu đãi với khách hàng mua căn hộ khu Sapphire.

Cụ thể, từ ngày 28/3 – 30/4, các khách hàng mua căn hộ, tùy theo mỗi căn, sẽ được tặng từ 3 – 8 lượng vàng SJC 99,99, tương đương từ 3 – 10% tổng giá trị căn hộ. Ngoài ra, còn nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi khác với tổng chiết khấu căn hộ lên đến 16,2%; hỗ trợ lãi suất lên đến 70% cho đến khi nhận nhà.

Dự kiến, các căn hộ khu Sapphire sẽ được bàn giao vào cuối năm 2017

TNR là đơn vị quản lý, điều hành và phát triển các dự án bất động sản bắt đầu bằng chữ “Gold” như Goldmark City, The GoldView, GoldSilk, GoldSeason. Nối tiếp sự thành công của 2016, năm 2017, TNR dự kiến tiếp tục cho ra mắt 4 dự án bất động sản lớn tại Hà Nội và TP.HCM với tổng diện tích lên tới 2 triệu m2.

Bà Cao Thị Thanh Hương cho hay, chính vì chất lượng xây dựng công trình tốt, thiết kế căn hộ ưu việt, hệ thống tiện ích, cảnh quan đạt tiêu chuẩn quốc tế và không cần thời gian chờ đợi lâu để đóng tiền theo tiến độ nên các căn hộ của khu Sapphire cũng như toàn dự án Goldmark City luôn được khách hàng quan tâm. “Doanh số bán hàng của Goldmark City từ đầu năm tới nay tăng gấp hai lần cùng kỳ năm ngoái”, bà Hương tiết lộ.

Ngày 23/4 tới đây, tại quảng trường Ruby, TNR Holdings Việt Nam sẽ chính thức ra mắt đơn vị quản lý dịch vụ căn hộ dự án Goldmark City. Sự kiện thể hiện uy tín của chủ đầu tư trong việc mang những dịch vụ, tiện ích tối ưu nhất đến với cư dân Sapphire, Ruby nói riêng và Goldmark City nói chung.

