TPBank ưu đãi lãi suất 0% cho khách vay mua căn hộ Vinhomes Skylake

Ngân hàng TMCP Tiên phong (TPBank) ghi thêm dấu ấn trên thị trường căn hộ cao cấp khi hợp tác với Vingroup tung ra gói vay ưu đãi tới 65% giá trị căn hộ Vinhomes Skylake, lãi suất ban đầu là 0%.

Phối cảnh dự án Vinhomes Skylake tại Hà Nội

Giải thích lý do chọn dự án cao cấp của Vingroup, đại diện của TPBank cho biết, Vinhomes là một thương hiệu bất động sản đẳng cấp được nhiều người Việt Nam tin tưởng, nhưng lại khó có cơ hội sở hữu do chi phí đầu tư khá đắt đỏ. Thấu hiểu mong ước sở hữu các căn hộ cao cấp và muốn giải tỏa nỗi lo về tài chính của khách hàng, TPBank đã hợp tác cùng Vingroup đưa ra gói vay mua Vinhomes Skylake ưu đãi, cho vay tới 65% giá trị căn hộ, lãi suất 0% cho đến khi bàn giao căn hộ, hoặc đến 31/7/2019 (tuỳ theo điều kiện nào đến trước).

Thời gian phê duyệt hồ sơ chỉ trong vòng 24h làm việc, ngay sau khi khách hàng hoàn thành xong thủ tục.

Bằng gói vay mua Vinhomes Skylake, TPBank muốn đồng hành cùng khách hàng, hướng tới cuộc sống hiện đại, tiện nghi, văn minh hơn.

Vinhomes Skylake hướng tới đối tượng khách hàng có thu nhập cao và ổn định

Anh Nguyễn Duy Minh - một khách hàng quan tâm tới dự án Vinhomes Skylake chia sẻ, Vingroup là nhà đầu tư có tên tuổi trên thị trường bất động sản hiện nay, các dự án do Vingroup đưa ra đều sớm bán hết, các dự án sau khi hoàn thành, giao dịch mua bán, cho thuê cũng rất tốt. Trước đây, anh từng bỏ qua dự án Vinhomes Times City do những khó khăn về tài chính và cho đến bây giờ vẫn luyến tiếc, khi giá căn hộ giao dịch trên thị trường đã tăng gấp rưỡi so với khi mở bán.

"Tôi dự tính sẽ vay ngân hàng khoảng 45% giá trị căn hộ Vinhomes Skylake, sau khi dự án hoàn thành có thể cho thuê lại, hoặc chuyển gia đình đến đây sống. Tôi đã có nhà rồi, nhưng chưa ưng ý, muốn chuyển đến nơi nào không khí trong lành, tiện nghi đầy đủ, để đảm bảo sức khoẻ và môi trường giáo dục tốt cho các cháu trong tương lai", anh Minh hiện đang tiếp cận gói vay mua của TPBank.

Theo anh Minh, sau khi tham khảo, anh thấy lãi suất nhiều ngân hàng đưa ra cho các gói vay mua bất động sản đều xấp xỉ 7%/ năm và chỉ cố định trong 6 đến 12 tháng đầu, khiến việc vay mua nhà trở nên khó khăn hơn. Gói vay mua căn nhà của TPBank là một trong những gói vay tốt nhất trên thị trường hiện nay do thời gian ưu đãi lãi suất 0% kéo dài, giảm áp lực trả lãi cho khách hàng.

Thị trường bất động sản Hà Nội đang tiếp tục nóng, trong khi những vị trí đắc địa như Vinhomes Skylake không còn nhiều, với gói vay lãi suất ưu đãi, thời gian vay vốn lâu dài, TPBank sẽ là người bạn đồng hành lý tưởng để khách hàng lựa chọn, san sẻ gánh nặng về tài chính, xây dựng tổ ấm cho tương lai.

Như Loan