Thương hiệu phân phối bất động sản Mỹ - ERA Real Estate "đặt chân" vào Việt Nam

ERA Real Estate – thương hiệu phân phối thuộc Tập đoàn Bất động sản hàng đầu tại Mỹ chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam

ERA Việt Nam chính thức đi vào hoạt động trong tháng 7/2017, với 5 văn phòng giao dịch đầu tiên và hơn 200 chuyên viên tư vấn chính thức được đào tạo chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn OneERA toàn cầu.

ERA Việt Nam – một thành viên mới của thương hiệu phân phối bất động sản hàng đầu tại Mỹ ERA Real Estate, đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam.

ERA Việt Nam được thành lập bởi các chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm điều hành từ các tổ chức hàng đầu tại Việt Nam sở hữu năng lực về đầu tư, phát triển dự án, dịch vụ môi giới, quảng cáo truyền thông và các lĩnh vực liên quan khác.

Trong tháng 7 này, ERA Việt Nam chính thức đi vào hoạt động với 5 văn phòng giao dịch đầu tiên và hơn 200 chuyên viên tư vấn chính thức được đào tạo chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn OneERA toàn cầu.

Theo đó, mục tiêu trong 5 năm tới ERA Việt Nam sẽ là một trong những đơn vị phân phối bất động sản hàng đầu với mạng lưới lên đến 50 văn phòng giao dịch trên khắp các tỉnh thành và hơn 3.000 chuyên viên tư vấn được đào tạo chuyên nghiệp hoạt động khắp cả nước.

Với phương châm phát triển con người song song với phát triển hệ thống dịch vụ, ERA Việt Nam luôn đặt việc đào tạo chuyên môn và cam kết tối đa về chất lượng dịch vụ làm mục tiêu phát triển nâng cao không ngừng.

Các dự án do ERA phân phối trong năm 2017:

• Empire City (Thủ Thiêm - TP. Hồ Chí Minh) được xây dựng bởi liên doanh Keppel Land, Gaw Capital, Tiên Phước, Trần Thái.

• SunWah Pearl (tại TP. Hồ Chí Minh) do Sunwah Group phát triển.

Các Dự án Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng Cao cấp:

• Sonasea Villas & Resort Phu Quoc (đảo Phú Quốc) do Tập đoàn CEO phát triển

• Premier Village Phu Quoc Resort (đảo Phú Quốc) do Sun Group phát triển

• Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay (đảo Phú Quốc) do Sun Group phát triển.





Các dự án do ERA phân phối tại Việt Nam sẽ thuộc các đơn vị, các chủ đầu tư uy tín, giàu kinh nghiệm với các dòng sản phẩm từ biệt thự nhà phố, căn hộ cao cấp đến các khu condotel và biệt thự nghỉ dưỡng thuộc các khu vực du lịch nghỉ dưỡng đẹp nhất Việt Nam, được quản lý bởi các tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới.

Bên cạnh đó, ERA Việt Nam đã chuẩn bị một kế hoạch dài hạn trở thành nhà tư vấn chuyên nghiệp, phân phối và quản lý các bất độnug sản đầu tư, cho thuê và chuyển nhượng, tiến tới trở thành đối tác đáng tin cậy nhất để khách hàng uỷ thác.

Về các đối tác chính: ERA Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác với các tập đoàn bất động sản hàng đầu như Sun Group, CEO Group, MIK, Sacomreal, … cùng với các đối tác quốc tế như Keppel Land, Sunwah Group…

Ngoài ra ERA Việt Nam cũng xây dựng rất nhiều mối quan hệ chặt chẽ với các tổ chức tài chính trong nước như VPBank, Vietcombank, Sacombank, MB, BIDV… để hỗ trợ khách hàng tối đa.

ERA là một trong những thương hiệu Bất động sản tại thị trường Mỹ thuộc Tập đoàn Realogy, vốn là Tập đoàn sở hữu nhiều thương hiệu bất động sản hàng đầu thế giới như Better Homes and Gardens Real Estate, Century 21, Coldwell Banker, Coldwell Banker Commercial, The Corcoran Group, Sotheby's International Realty, ZipRealty, NRT LLC, Cartus, và ZapLabs…

Không chỉ nổi tiếng tại Mỹ và châu Âu, ERA còn được biết đến là một trong những thương hiệu chuyên phân phối bất động sản hàng đầu tại châu Á Thái Bình Dương hiện nay, bao gồm: Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia, Đài Loan và Thái Lan.

Tại Singapore, ERA là công ty môi giới lớn nhất hiện nay với hơn 6.000 chuyên viên tư vấn. Trong năm 2016 tại Singapore, trung bình cứ 3 giao dịch về bất động sản thì có 1 giao dịch được thực hiện bởi ERA Singapore.

Thế Hải