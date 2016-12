Thị trường bất động sản: Nhà ở chung cư giữ vai trò chủ đạo

Nhà ở chung cư là phân khúc bất động sản được “để ý” nhiều nhất trong năm 2016.

Thị trường bất động sản 2016 được đánh giá là thiếu hụt nhà ở giá rẻ, thừa nhà ở cao cấp

Những con số “biết nói”

Bộ phận nghiên cứu thị trường của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đại Việt (Đại Việt Group) - đơn vị sở hữu trang tin batdongsan.com.vn vừa công bố số liệu thống kê về lượt đăng tin, lượt xem tin cũng như các thông tin liên quan đến mức độ quan tâm của khách hàng, nhà đầu tư bất động sản trong năm 2016.

Theo đó, năm 2016, loại hình bất động sản được đăng tải thông tin (chào bán, chào mua) nhiều nhất tại trang web này là căn hộ chung cư, với hơn 600.000 tin được đăng tải, tăng 18% so với năm 2015. Phân khúc nhà ở riêng lẻ xếp thứ 2 về số lượng tin đăng tải, với hơn 300.000 tin, tăng 10% so với năm 2015. Đất thổ cư có lượng tin chào bán, chào mua tăng đến 40% so với năm 2015, với 270.000 tin (so với 190.000 tin năm 2015).

Trong khi đó, thông tin được đăng tải liên quan đến phân khúc bất động sản du lịch - nghỉ dưỡng tăng tới 75% so với năm 2015, mặc dù con số tuyệt đối khá khiêm tốn, với gần 10.000 tin.

Về phía khách hàng, thông tin liên quan tới phân khúc nhà ở riêng lẻ thu hút sự quan tâm đặc biệt, với số lượng tìm kiếm lên tới hơn 40 triệu lượt, tăng 13% so với năm 2015 (36 triệu lượt). Phân khúc căn hộ chung cư đứng thứ 2, với số lượng tìm kiếm năm 2016 đạt con số xấp xỉ 40 triệu lượt, tăng 64% so với năm 2015. Tiếp theo là đất thổ cư và nhà mặt phố, với số lượng tìm kiếm thông tin lần lượt là 38 triệu lượt và 10 triệu lượt tìm kiếm.

Nhà ở là phân khúc chủ đạo

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Đại Việt Group cho rằng, số liệu trên phản ánh tương đối chính xác mức độ quan tâm của khách hàng đối với từng phân khúc bất động sản, cho thấy sự thay đổi trong xu hướng chọn lựa bất động sản. Năm 2016, loại hình nhà ở chung cư vẫn là phân khúc chủ đạo, thu hút sự quan tâm rất lớn của thị trường. Tiếp ngay sau đó là nhà ở riêng lẻ. Trong khi đó, bất động sản nghỉ dưỡng là phân khúc có sự tăng trưởng đột biến trong xu hướng tìm kiếm của thị trường, nhà đầu tư…

“Doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh bất động sản còn có thể thông qua các thông số này để ước lượng khách hàng, lường trước những thay đổi về thị hiếu người tiêu dùng trước khi quyết định đầu tư vào phân khúc bất động sản nào”, ông Quốc Anh nói.

Số liệu thống kê của Đại Việt Group cũng khá tương đồng với nhận định của các chuyên gia, nhà quản lý thị trường bất động sản. Cụ thể, theo ông Phạm Văn Thường, Trưởng phòng Quản lý thị trường bất động sản, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), năm 2017, các yếu tố có thể tác động đến thị trường bất động sản là kinh tế vĩ mô vẫn duy trì sự ổn định như năm 2016. Do đó, thị trường bất động sản sẽ không có nhiều biến động và vẫn chưa thể rơi vào trầm lắng như một số dự báo. Tuy nhiên, ông Thường cũng cảnh báo, thị trường đang chứng kiến sự lệch pha cung - cầu nghiêm trọng, thiếu nhà ở giá rẻ, trong khi thừa nhà ở cao cấp, nên năm 2017, thị trường sẽ chứng kiến sự chuyển hướng của các doanh nghiệp bất động sản sang phân khúc nhà giá rẻ.

Còn GS-TSKH Đặng Hùng Võ dự báo, năm 2017, phân khúc bất động sản du lịch - nghỉ dưỡng với hình thức đầu tư phi truyền thống sẽ là phân khúc có khả năng phát triển mạnh với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ và người dân. Các phân khúc khác như văn phòng cho thuê sẽ chưa đủ điều kiện để tăng cung mạnh hơn, song vẫn đáp ứng đủ cầu trong năm 2017. Trong khi đó, phân khúc bất động sản phục vụ bán lẻ có cơ hội tăng cung nhiều hơn trước tác động của việc sắp xếp lại thị trường bán lẻ ở Việt Nam.

Hà Quang