Thị trường bất động sản: Đua bung hàng mùa "nóng" nhất

Thời điểm cuối năm 2016, đầu năm 2017, nhất là giai đoạn giáp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, thị trường bất động sản chứng kiến cuộc đua bung hàng ồ ạt từ hàng loạt doanh nghiệp địa ốc lớn nhỏ.

Ngay ngày đầu năm mới, đã có nhiều dự án tung hàng đón khách. Ảnh: Dũng Minh

Tại Hà Nội, trong vòng hơn 1 tuần vừa qua, hàng loạt dự án đã được các doanh nghiệp tung ra thị trường. Sôi động nhất là phân khúc căn hộ chung cư với nguồn cung dự án mới tập trung chủ yếu ở ba khu vực là phía Tây, phía Nam và khu vực Hồ Tây.

Có thể kể đến những dự án đáng chú ý như Vinhomes Skylake Phạm Hùng (Cầu Giấy) của Vingroup, Sun Grand City Ancora Residence (Hoàn Kiếm) của Sun Group..., hay mới nhất là Dolphin Plaza của Công ty cổ phần TID, dù đã đi vào hoạt động được một thời gian, cũng mở bán nốt những căn còn lại.

Phí bên kia sông Hồng, quận Long Biên và vùng lân cận cũng đang dần trở thành điểm "nóng" mới với hàng loạt dự án lớn nhỏ công bố thời gian qua, như Ecohome Phúc Lợi, FLC Long Biên, Aqua Bay Sky tại Ecopark (Hưng Yên)…

Sôi động không kém thị trường Hà Nội, tại TP.HCM cuộc đua bung hàng cuối năm cũng khá sôi động, nhất là khu vực Tây Bắc. Tại quận Tân Bình, chỉ trong vòng 2 tháng qua đã có tới 4 dự án được ra mắt, trong đó gần đây nhất là Dự án Republic Plaza do Công ty cổ phần Thương mại Thùy Dương Đức Bình phát triển. Trong lễ ra mắt dự án, chủ đầu tư đưa ra hàng loạt ưu đãi như tặng sổ tiết kiệm, tặng gói thanh toán trả chậm 1%/tháng cho khách hàng.

Tương tự, sau khi mở bán đợt 2 thành công khu thấp tầng Dự án Khu compound ven sông Jamona Golden Silk, quận 7, Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (Sacomreal) tiếp tục giới thiệu khu cao tầng mang tên Jamona Heights gồm 2 tòa tháp cao 17 tầng với 286 căn hộ, 80 căn officetel và shophouse, với giá bán dự kiến 1,49 tỷ đồng/căn. Trước đó không lâu, Công ty Him Lam Land cũng chính thức công bố Dự án Khu căn hộ cao cấp Him Lam Phú An, quận 9, có quy mô 1,8 ha, gồm 4 block cao 17 tầng với 1.092 căn hộ diện tích từ 69 - 71 m2/căn…

Theo đánh giá của ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, nếu cuối năm 2015, chủ đầu tư các đợt mở bán được rất nhiều khách hàng quan tâm, thì hiện giờ, trong bối cảnh phân khúc căn hộ cao cấp đang đối mặt với dư cung, các chủ đầu tư đã phải chú trọng nhiều hơn về thời gian, công sức vào thiết kế và quan tâm nhiều hơn đến cư dân của dự án (end users), cũng như các nhóm đối tượng khách hàng khác.

Chẳng hạn, như tại Dự án Suites Republic Plaza, với vị trí nằm gần Sân bay Tân Sơn Nhất, chủ đầu tư đã hướng đến đối tượng khách là doanh nhân, các cán bộ nhân viên của ngành hàng không, khách du lịch... Chính vì thế, chủ đầu tư đã phát triển 1 tòa là khách sạn 5 sao, 1 tòa được phát triển theo mô hình officetel.

Không kém cạnh, tại Hà Nội, Sunshine Riverside (Tây Hồ) cũng giới thiệu mô hình hometel đa tiện ích (khách sạn kết hợp với nhà ở), hay căn hộ lai Soho (Small Office Home Office) tại Dự án D'Capital (quận Cầu Giấy) của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, đang được thị trường đánh giá cao.

Ông Trần Ngọc Quang, Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết, cuối quý IV/2016, đầu quý I/2017 là thời điểm “nóng” nhất của thị trường. Thời điểm này, các chủ đầu tư sẽ đẩy mạnh chiến dịch để thu hút doanh thu khi nhu cầu mua nhà của người dân tăng cao… Không những tập trung nhiều hơn vào chất lượng sản phẩm cũng như công năng sử dụng, các chủ đầu tư còn tạo điều kiện hỗ trợ nhiều mặt cho khách hàng. Điều này chứng tỏ thị trường đang nghiêng về phía người mua và đây là thời điểm khách hàng dễ dàng chọn được những sản phẩm ưng ý.

Việt Dương (Đầu tư Bất động sản)