Tham vọng mới của Phát Đạt

Với số vốn điều lệ ban đầu hơn 1.300 tỷ đồng, sau 12 năm phát triển, Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt đã tăng vốn lên hơn 2.000 tỷ đồng. Kết thúc năm 2016, doanh thu bán hàng của Công ty đạt 1.300 tỷ đồng, tăng 3 lần so với năm 2015.

Bước đi đều và chắc qua 12 năm

Được thành lập năm 2004, Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt có ngành nghề kinh doanh chủ yếu là đầu tư phát triển các dự án bất động sản, khách sạn, resort cao cấp, nhà ở, căn hộ, biệt thự... Ngay trong năm thành lập, Công ty hợp tác đầu tư thực hiện các dự án khu dân cư Trung Sơn tại huyện Bình Chánh, ra mắt Dự án Khu căn hộ cao cấp Sao Mai tại quận 5, TP.HCM.

Mục tiêu đi chậm mà chắc, tiến đều từng năm được Phát Đạt đưa ra ngay từ khi thành lập. Năm 2006, Công ty khởi công xây dựng Dự án The EverRich 1 tại quận 11, TP.HCM, vốn đầu tư 1.100 tỷ đồng, với 2 toà tháp cao 25 tầng gồm 2 tầng hầm, 5 tầng trung tâm thương mại, 300 căn hộ cao cấp và 50 văn phòng. Năm 2007, Phát Đạt tiếp tục xây dựng The EverRich 1, đồng thời tập trung phát triển quỹ đất cho các dự án mới tại quận 6, quận 7, quận 9, Nhà Bè, TP.HCM.

River City được mong đợi là điểm nhấn phát triển của Phát Đạt trong năm 2017.

Bước vào năm 2008, Phát Đạt đầu tư resort cao cấp tại Cam Ranh, Hội An và Phú Quốc, đồng thời ký hợp đồng với Tập đoàn Starwood và Marriott để hình thành Dự án The Westin Resort & Spa Cam Ranh, Hội An.

Năm 2009 là thời điểm Công ty gặt những thành quả đã gieo, đầu tiên là việc hoàn thành và bàn giao căn hộ Dự án The EverRich 1 cho khách hàng, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược đầu tư các dự án căn hộ cao cấp mang thương hiệu EverRich. Cũng trong năm này, Phát Đạt chính thức ra mắt hệ thống nhận diện thương hiệu với logo và slogan mới nhằm đáp ứng giai đoạn phát triển năng động và chuyên nghiệp hơn trong tương lai.

Năm 2010, Phát Đạt tiếp tục bước đều khi khởi công xây dựng và khai trương hệ thống nhà mẫu Dự án The EverRich 2. Dự án có quy mô 3.125 căn hộ, tổng vốn đầu tư 11.000 tỷ đồng. Song song đó, Công ty khởi công xây dựng cầu Phú Thuận từ Phú Mỹ Hưng bắc qua Dự án The EverRich 3. Khoảng giữa năm 2011, Phát Đạt đã chính thức niêm yết cổ phiếu tại HOSE, đánh dấu một bước phát triển mới của Công ty.

Năm 2015 là năm đánh dấu nhiều bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của Phát Đạt với các sự kiện như chính thức tăng vốn điều lệ từ 1.302 tỷ đồng lên 2.018 tỷ đồng; hoàn thành và công bố thông xe cầu Mỹ Lợi với tổng vốn đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng; khởi công và công bố Dự án The EverRich Infinity tại khu đất vàng 290 An Dương Vương, quận 5. Trong nội bộ, Phát Đạt tập trung xây dựng mô hình quản lý gọn nhẹ, hình thành cấu trúc kinh doanh mới để phù hợp với sự phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam.

Nhắc đến thương hiệu Phát Đạt trong lĩnh vực bất động sản, nhà đầu tư và khách hàng nghĩ ngay tới những dự án cao cấp mà công ty này đang phát triển.

Bước vào năm 2016, Phát Đạt đã ký hợp tác ba bên với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia và Quỹ đầu tư Creed Group để đầu tư Dự án River City, trước có tên là The EverRich 2, tại quận 7, với số tiền hợp tác lên đến 500 triệu USD. Dự án có tổng diện tích 11,25 ha, với khoảng 8.000 căn hộ, tổng vốn đầu tư khoảng 12.000 tỷ đồng.

Theo thông cáo báo chí của Công ty, với những thế mạnh về nguồn vốn lớn được rót từ Quỹ đầu tư Greed Group, quỹ đất có sẵn của Phát Đạt, kinh nghiệm phát triển dự án, bán hàng và giá trị thương hiệu của An Gia, việc hợp tác lần này sẽ đưa River City trở thành dự án bất động sản nổi bật trong năm 2016.

Kết quả kinh doanh cũng tăng mạnh nhờ những dự án bất động sản cao cấp mà Công ty phát triển. Theo báo cáo từ Ban lãnh đạo công ty, Dự án EverRich Infinity tại quận 5 đã bán 500 căn và chuẩn bị giao nhà cho người dân vào quý I/2017. Đối với Dự án River City, chỉ trong 6 tháng cuối năm, Công ty đã bán được 1.000 căn hộ.

Điểm mạnh nữa của Phát Đạt đó là Công ty chú trọng phát triển những dự án BT lớn, trong đó Dự án Xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao Phan Đình Phùng đã được hoàn thành theo quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Trong đó, phê duyệt phương án tài chính thanh toán Hợp đồng BT bằng các quỹ đất tại khu đất số 257 Trần Hưng Đạo và khu đất số 3-3Bis Phan Văn Đạt (đang tiến hành xác định thêm các quỹ đất khác để thanh toán phần giá trị còn lại Hợp đồng BT). Dự kiến, Dự án sẽ khởi công vào quý II/2017.

Tiến độ thực hiện Dự án Xây dựng Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình cũng được đơn vị này hoàn thành việc phê duyệt các quỹ đất để thanh toán Hợp đồng BT và dự kiến khởi công vào quý II/2017. Gần đây nhất, Phát Đạt công bố đã được TP.HCM phê duyệt chủ trương cho nghiên cứu, đầu tư cầu Thủ Thiêm 4 kết nối quận 7 với Khu đô thị Sala (quận 2), với tổng vốn đầu tư 5.000 tỷ đồng và các dự án BT trọng điểm để đổi hạ tầng lấy quỹ đất.

Những dự án tâm điểm

Nhắc đến thương hiệu Phát Đạt trong lĩnh vực bất động sản, nhà đầu tư và khách hàng nghĩ ngay tới những dự án cao cấp mà công ty này đang phát triển. Đơn cử, khi thị trường bất động sản hồi phục, vào tháng 1/2015, Dự án EverRich Infinity do Phát Đạt làm chủ đầu tư ra đời.

Dự án nằm trên mặt tiền đường An Dương Vương - Nguyễn Văn Cừ nối với trục đường huyết mạch của quận 5 nhìn qua trung tâm quận 1, với vị trí giao thông liên kết vùng hết sức thuận lợi, cách quận 1 chỉ vài bước chân qua đường Nguyễn Văn Cừ, cách quận 10 chỉ 2 phút đi xe máy. Từ đây, có thể dễ dàng lưu thông đến quận 1, quận 3, quận 4, quận 5, quận 10, quận Bình Chánh… thông qua các cầu trọng điểm như cầu Nguyễn Văn Cừ, cầu Khánh Hội.…

Dự án EverRich Infinity có đầy đủ hồ sơ pháp lý như được UBND cấp phép phê duyệt quy hoạch 1/500, đã được Sở Xây dựng TP.HCM thẩm định thiết kế kỹ thuật… Công trình được thiết kế gồm 439 căn hộ cao cấp, có diện tích sàn từ 70 đến hơn 100 m2 với 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, phòng khách và ban công rộng rãi hướng về các phía khác nhau của thành phố; 325 căn hộ office-tel có diện tích 29 đến 35m2. Đây được cho là thiết kế phù hợp nhất với căn hộ tại quận trung tâm thành phố bởi với diện tích từ 70 đến 100 m2 phù hợp cho người sống độc thân tới những gia đình có 3 thế hệ.

Ngoài ra, điểm sáng nổi bật của dự án này đối với người mua là hội tụ đầy đủ những tiện ích cuộc sống ngay tại các tầng thương mại của chung cư như dịch vụ gym và spa; phòng đa năng; khu vui chơi trẻ em; khu thương mại; nhà hàng và cà phê; thác nước cảnh quan; lối đi bộ trong vườn; khu vui chơi trẻ em ngoài trời; khu BBQ. Dự án còn được chủ đầu tư thiết kế xây dựng cả Hồ bơi Infinity điều chỉnh nhiệt độ duy nhất trong trung tâm Thành phố; hồ bơi trẻ em; Sundeck…

Một lợi ích nữa mà người mua nhà tại dự án này được hưởng lợi đó là chủ đầu tư tặng gói thiết bị nội thất cao cấp thương hiệu Teka, Kohler lên đến 400 triệu đồng. Dự án đã vượt tiến độ và đang được Phát Đạt giao nhà cho cư dân.

Một quần thể dự án căn hộ cao cấp lên tới 8.000 căn nổi đình đám tại quận 7 mà Phát Đạt đang thực hiện là River City. Dự án do Công ty ký hợp tác với Công ty An Gia và Quỹ đầu tư Creed Group với số tiền hợp tác lên đến 500 triệu đô la Mỹ.

River City được đánh giá là hấp dẫn khi nằm trong Khu đô thị mới Nam Sài Gòn với thế mạnh được đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông bài bản như Đại lộ Nguyễn Văn Linh, đường Huỳnh Tấn Phát, đường Nguyễn Hữu Thọ, cầu Phú Mỹ, hệ thống hầm chui, cầu vượt, tuyến Metro qua các quận 1, 3, 4, 7 và Nhà Bè....

Bước vào năm 2017, lãnh đạo Công ty dự đoán, thị trường bất động sản sẽ có sự cạnh tranh ngày một lớn, đặc biệt trong năm 2017 thị trường bất động sản sẽ cung cấp cho người mua đa dạng hơn về sản phẩm và về các dịch vụ, tiện ích đi kèm. Chính vì vậy, Phát Đạt vẫn tập trung cạnh tranh trong phân khúc thế mạnh là bất động sản trung - cao cấp. Tuy nhiên, các dự án sắp đến sẽ có vị trí rất đắc địa tại trung tâm TP.HCM với quy mô nhỏ và vừa, khoảng 1 ha, với sản phẩm thế mạnh về nhà ở như căn hộ cao cấp với thương hiệu The EverRich.

Ngoài ra, Công ty sẽ phát triển thêm những phân khúc sản phẩm hiện có như căn hộ cao cấp, biệt thự, nhà phố, căn hộ văn phòng và khu thương mại - dịch vụ. Phát Đạt sẽ phát triển dòng bất động sản cho thuê mang lại dòng tiền ổn định cho Công ty. Tầm nhìn đến năm 2020, dòng sản phẩm này sẽ mang lại cho Phát Đạt lợi nhuận ổn định hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

Gia Phú