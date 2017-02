Tết trồng cây ở khu đô thị zero energy đầu tiên tại Việt Nam

Theo gương Bác Hồ, Tết trồng cây mỗi dịp xuân mới đã trở thành phong trào quần chúng sâu rộng, một nét đẹp truyền thống của nhân dân cả nước.

Lãnh đạo Quận Hà Đông cùng Lãnh đạo Nam Cường tham dự “Lễ hội trồng cây mùa xuân” tại công viên khu A – khu đô thị Dương Nội





Trong không khí ấm áp đầu Xuân Đinh Dậu 2017, sáng 02/02 (tức ngày 6 tháng Giêng năm Đinh Dậu) tại Trường THCS Lê Quý Đôn và công viên khu A thuộc Khu đô thị mới Dương Nội, lãnh đạo Nam Cường cùng lãnh đạo Quận Hà Đông tổ chức lễ phát động Tết trồng cây theo lời dạy của Bác Hồ: “Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.

Năm nay, Tết trồng cây tại khu đô thị Dương Nội do Nam Cường và Quận Hà Đông phát động càng thêm ý nghĩa khi Dương Nội được định hướng phát triển thành khu đô thị xanh với chỉ tiêu Zero Energy đầu tiên tại Việt Nam.

Chỉ tiêu Zero Energy là mô hình đô thị trong đó tối đa sử dụng các năng tái tạo, năng lượng mặt trời, năng lượng gió, vật liệu thân thiện môi trường sao cho mức tiêu thụ năng lượng sử dụng từ các nhà máy điện có thể hướng đến bằng không (Zero Energy).

Tham dự Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại trường THCS Lê Qúy Đôn và Công viên khu A - Khu đô thị Dương Nội có sự góp mặt của các lãnh đạo Thành ủy, HDND, UBND thành phố Hà Nội, lãnh đạo quận Hà Đông, các phường thuộc quận Hà Đông cùng các lãnh đạo Nam Cường.

Đây là sự kiện mang tính giáo dục, đẩy mạnh nhận thức cho thế hệ măng non và cộng đồng dân cư khu đô thị Dương Nội nói riêng và quận Hà Đông nói chung về giá trị của cây xanh trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng một môi trường sống “Xanh, Sạch, Đẹp”.

Lãnh đạo Nam Cường chia sẻ: “Khu đô thị Dương Nội được Nam Cường phát triển dựa trên 3 giá trị: Sinh thái hài hòa – Giáo dục toàn diện – Tiềm năng thương mại. Bên cạnh việc trồng cây hay phủ xanh công trình, lối sống Xanh An Lành tại khu đô thị Dương Nội còn thể hiện trong tư duy Nghĩ Xanh và mong muốn lan tỏa ý thức Sống Xanh, cùng cư dân kiến tạo một cộng đồng giàu nhân văn, tri thức”.

Những cây xanh tại Dương Nội - khu đô thị Zero Energy đầu tiên của Việt Nam do lãnh đạo Nam Cường: Phó Chủ tịch Trần Oanh, Phó Tổng Giám đốc Phan Văn Huyên vun trồng

Nhân dịp Tết trồng cây, những hình ảnh đầu tiên của công viên Thiên văn học bên cạnh hồ Bách Hợp Thủy trong khu đô thị Dương Nội được Nam Cường kết hợp với Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam giới thiệu đến cư dân.

Lần đầu tiên được xây dựng tại Việt Nam, công viên Thiên văn hứa hẹn sẽ đem đến cho cư dân Dương Nội nói riêng và khu vực Tây Hà Nội nói chung một địa điểm vui chơi, khám phá độc đáo, mới lạ. Công viên rộng tới 12 ha với trung tâm là hồ Bách Hợp Thủy, như một trái tim xanh trong lòng khu đô thị giúp điều hòa không khí trong lành, mang lại sức khỏe cho cư dân.

Tại đây, quá trình hình thành vũ trụ, hệ mặt trời, các chòm sao được tái hiện lại một cách sinh động, đầy thú vị thông qua các mô hình, hệ thống kính thiên văn để quan sát bầu trời, các sự kiện thiên văn như mưa sao băng, nguyệt thực, nhật thực một cách sống động nhất. Công viên sẽ trở thành địa chỉ lý tưởng dành cho trẻ em và người dân thủ đô tham quan, khám phá, học tập và nghiên cứu.

Thể hiện rõ ràng triết lý kiến tạo một miền đất An Lành, năm 2016 Nam Cường đã cho ra mắt thị trường những dòng sản phẩm thế hệ mới như Khu Biệt thự Thương mại An Phú (An Phú Shop Villa) và Tổ hợp Thương mại dịch vụ và Nhà ở cao cấp Anland (Anland Complex) nằm trong khu đô thị Dương Nội.

An Phú Shop Villa được quy hoạch là dãy phố kinh doanh sầm uất nằm tại trung tâm trong Khu đô thị mới Dương Nội. Đây là mô hình biệt thự kinh doanh được thiết kế độc đáo để cư dân được tận hưởng các tiện ích phong phú, vượt trội, đồng thời giao lưu lối sống Xanh An Lành, chan hòa thiên nhiên.

Trong khi đó, Anland Complex nằm tại cửa ngõ khu đô thị Dương Nội, là sản phẩm độc đáo được Nam Cường dày công nghiên cứu, đầu tư mang đến giải pháp cho lối sống hiện đại, đóng góp giá trị nhân văn, nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng, đặc biệt ưu tiên mang lại môi trường sống tốt nhất cho trẻ em, nơi mỗi đứa trẻ được phát triển toàn diện về Nhân- Trí- Lực. Mô hình giàu tính nhân văn này sẽ được nhân bản và nâng cấp ở các sản phẩm ra đời tiếp theo của Nam Cường.

Công viên thiên văn Hồ Bách Hợp Thủy – Trái tim xanh giữa lòng Khu đô thị Dương Nội

Khu đô thị Dương Nội được đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ và hạ tầng xã hội hiện đại bậc nhất, mang lại sinh khí khiến phía Tây Hà Nội thêm nhộn nhịp, sầm uất. khu đô thị Dương Nội được chú trọng phát triển cảnh quan với những công viên, hồ nước nối dài và hệ thống trường học công lập liên cấp chất lượng cao và hệ thống trường học quốc tết với giáo trình giảng dạy đa dạng.

Xuân mới với những kế hoạch hành động mới, Nam Cường đặt mục tiêu trở thành Nhà đầu tư phát triển Bất động sản Uy tín - Vững bền - Nhân văn, tiên phong kiến tạo khu đô thị xanh tại Việt Nam, khởi đầu là khu đô thị xanh Dương Nội hướng đến chỉ tiêu Zero Energy đầu tiên tại châu Á.

Như Loan