Tập đoàn Nam Cường "phủ xanh" khu đô thị 200 ha

Với quyết tâm tạo dựng Khu đô thị cân bằng năng lượng (Zero-Energy Township) đầu tiên tại Việt Nam, Chủ đầu tư Tập đoàn Nam Cường đang đẩy mạnh các hoạt động “phủ xanh” Khu đô thị Dương Nội rộng gần 200 ha bằng việc đầu tư trồng mới hơn 2.000 cây xanh.

Hơn 2000 cây xanh được trồng tại Khu đô thị Dương Nội rộng gần 200 ha

Theo Tổ chức Tài chính quốc tế IFC - Ngân hàng Thế giới (WB), nhu cầu xây dựng của các nước đang phát triển tăng nhanh hàng năm. Dự kiến đến năm 2030, hơn 50% số công trình được xây dựng mới sẽ tập trung ở Châu Á. Với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng hiện nay, dự kiến đến năm 2025 Việt Nam sẽ có 1.000 đô thị. Quá trình phát triển này cũng kéo theo nhiều hậu quả, gây những ảnh hưởng bất lợi đến môi trường sinh thái.

Hiểu rõ những nguy cơ tiềm ẩn đó, trong tâm thếNhà đầu tư và phát triển bất động sản tiên phong trong việc kiến tạo Khu đô thị cân bằng năng lượng đầu tiên ở Việt Nam, Tập đoàn Nam Cường luôn đặt yếu tố con người và sự phát triển bền vững làm kim chỉ nam nhất quán trong các hoạt động. Chính vì vậy, Tập đoàn Nam Cường đặt mục tiêu, từ nay đến năm 2020: Tất cả các công trình của Tập đoàn đều đạt chứng chỉ xanh quốc tế, định hướng phát triển các khu đô thị cân bằng năng lượng, thân thiện với môi trường.

Tiếp nối các chuỗi hoạt động thiết thực hướng đến mục tiêu trên, hơn 2000cây xanh được trồng mới tại Khu đô thị Dương Nội rộng gần 200ha. Chiếm phần lớn trong số đó là các loại cây bóng mát với đa dạng chủng loại từ Bằng lăng, Ổi, Phượng vĩ đến Lát hoa, Giáng hương... biến Khu đô thị Dương Nội trở thành “lá phổi” xanh khổng lồ phía Tây Nam Hà Nội.

Cư dân sinh sống tại Anland Complex, An Phú Shop-villa, An Khang Villa tọa lạc trong Khu đô thị Dương Nội sẽ không chỉ thuận tiện khi di chuyển trên các cung đường nội khu thoáng rộng, các trục đường chính Tố Hữu, Lê Văn Lương với hạ tầng hiện đại mà còn được tận hưởng một môi trường sống lý tưởng với không gian yên tĩnh, trong lành. Sống tại Khu đô thị Dương Nội trong môi trường sinh thái xanh, hài hòa chắc chắn cư dân được thụ hưởng một cuộc sống thư thái, an lành, giá trị hạnh phúc được gia tăng, sức khỏe thể chất cũng như tuổi thọ sẽ ngày một cải thiện tích cực.

Dọc những tuyến đường rộng 40m, 27m, 11m xuyên suốt khu đô thị là những tán cây cao 5-6m được trồng và bố trí hài hòa

Việc kiến tạo môi trường sống lý tưởng, chú trọng đầu tư cây xanh sẽ tạo nên những mảng xanh trải dài,hiền hòa với cảnh quan kiến trúc, tự nhiên, đồng thời góp phần tạo nên tính độc đáo, điểm nhấn cho những công trình trong Khu đô thị. Bên cạnh đó, các hình thái không gian cộng đồng tại Khu đô thị Dương Nội được sáng tạo thông qua ngôn ngữ thiết kế, kiến trúc độc đáo, tạo nên những công trình ấn tượng và cảnh quan đặc sắc để cư dân vui chơi, thưởng ngoạn như: Công viên Thiên văn học rộng 12ha, vườn Tuổi thơ 2000m2, công viên Hồ Âm nhạc..

Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản, hơn ai hếtTập đoàn Nam Cường thấu hiểu phát triểnđô thị xanh là một bài toán khó nhưng là yêu cầu cấp thiết để đảm bảo phát triển bền vững.Trong các dự án đã và đang triển khai của Tập đoàn, Khu đô thị Dương Nội được xem là điển hình về quy hoạch, phát triển đô thị bền vữngthông qua việc xây dựng và phát triển những công trình xanh đạt chứng chỉ quốc tế, bắt tay hợp tác với đối tác uy tín hàng đầu trong nước và trên thế giới; tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm xây dựng công trình xanh…

Sau thành công của hội thảo quốc tế “Phát triển khu đô thị cân bằng năng lượng đầu tiên tại Việt Nam” (tháng 3/2017); hợp tác phát triển công trình xanh với các tổ chức quốc tế uy tín như: IFC (World Bank Group), Tập đoàn Quỹ đầu tư quốc tế Slavia Capital, Panasonic, công ty phát triển cảnh quan Ý (EGO Group) và mới đây nhất là việc đầu tư trồng mới hàng nghìn cây xanh tại Khu đô thị Dương Nội, Tập đoàn Nam Cường đã và đang đặt những viên gạch đầu tiên cho việc xây dựng những đô thị xanh bền vững, đem đến cho người dân một cuộc sống gần gũi thiên nhiên, thân thiện với môi trường.

Những nỗ lực đó được minh chứng bằng những dấu ấn cụ thể như: Liên tiếp trong tháng 4 và tháng 6/2017, Anland đã trở thành công trình đầu tiên của Tập đoàn đạt chứng chỉ xanh EDGE của Tổ chức Tài chính quốc tế IFC và là 1 trong 16 công trình được Ban quản lý dự án “Nâng cao hiệu quả hiệu sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại - chung cư cao tầng” thuộc Bộ Xây dựng chọn trình diễn công trình tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam.

Tháng 4/2017, Anland Complex đã trở thành dự án căn hộ đầu tiên của Tập đoàn đạt chứng chỉ EDGE của IFC

Đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Nam Cường chia sẻ: “Bằng nỗ lực “xanh hóa” khu đô thị Dương Nội, trồng mới hơn 2000 cây xanh, Tập đoàn Nam Cường thêm một lần nữa khẳng định cam kết trong việc kiến tạo toàn diện, bền vững những công trình xanh; đồng thời cổ động trách nhiệm bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sống của người dân Việt Nam.”

Phát triển dự án khu đô thị xanh ngay trong lòng thành phố đang dần trở thành một xu hướng không chỉ ở Việt Nam, mà còn ở cả các quốc gia khác và là xu hướng tất yếu trong tương lai. Tập đoàn Nam Cường tự hào là Chủ đầu tư tiên phong xây dựng Khu đô thị Dương Nội xanh, cân bằng năng lượng đầu tiên tại Việt Nam, góp phần tạo nên bộ mặt mới trong kiến trúc đô thị, mang đến không gian sống đẳng cấp, chất lượng và đầy tính nhân văn hướng đến cộng đồng.

Như Loan