Sức khỏe tốt nhờ sống bên hồ

Không chỉ là một yếu tố quan trọng trong phong thuỷ, nước còn ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ. Ở nhiều đô thị hiện nay, tốc độ xây dựng hạ tầng tăng lên kéo theo các mảng xanh của cây cối, sông hồ dần bị thu hẹp lại. Không gian sống gần nước trở thành một trong những lý do nhiều người lựa chọn nơi an cư.

Theo AQICN – một website của Mỹ cung cấp chỉ số đánh giá mức độ ô nhiễm không khí tại các thành phố trên thế giới theo giờ, Hà Nội có những thời điểm chỉ số ô nhiễm lên đến mức báo động. Đầu tháng 10 năm 2016, có những ngày chỉ số ô nhiễm lên tới 285 - con số cảnh báo tình trạng không khí không tốt cho sức khoẻ. Các chuyên gia khuyến cáo người dân hạn chế ra đường và tránh tiếp xúc với không khí bên ngoài. Theo thống kê về chất lượng không khí giai đoạn 2011-2015, tại các đô thị lớn, số ngày có chỉ số ô nhiễm ở mức độ cảnh báo và nguy hại cho sức khoẻ chiếm tỉ lệ cao.

Nguyên nhân gây ra tình trạng này chính là khí thải xe cộ (chiếm tới 70%) – thông tin này được đưa ra tại Hội thảo “Kiểm soát khí thải ô tô, xe máy, tại các thành phố lớn ở Việt Nam” do Cục Đăng kiểm, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Chương trình không khí sạch Việt Nam - Thụy Sĩ tổ chức tại Hà Nội hồi đầu năm nay. Hiện tượng ô nhiễm không khí phổ biến ở các khu vực nội đô chật hẹp và đang bị bê tông hoá mỗi ngày. Tác hại lên sức khoẻ con người do tình trạng ô nhiễm không khí sẽ tích tụ dần theo thời gian. Bởi vậy, ngay từ bây giờ, việc điều chỉnh và lựa chọn môi trường sống trong lành đang trở thành nhu cầu thiết yếu.

Trong một khảo sát của các nhà nghiên cứu tại đại học Canterbury (New Zealand), họ đã tiến hành nghiên cứu 450 người sinh sống tại Wellington, New Zealand. Những người này được chia thành 3 nhóm: một nhóm cho biết hàng ngày họ ngắm nhìn không gian xanh của nước, nhóm thứ hai thường nhìn thấy màu xanh của cây cối trong công viên hoặc rừng, nhóm thứ ba không có cả hai điều kiện trên. Kết quả là những người thường nhìn thấy màu xanh của nước ít gặp nguy cơ trầm cảm. Nước mang lại sự khác biệt - chính là sự bình an và tĩnh tại cho tâm hồn.

“Nước gắn với con người từ khi chưa được sinh ra. Việc tiếp xúc với môi trường tự nhiên như nước có thể có thể làm giảm đáng kể các tâm trạng tiêu cực và những tác động tiêu cực của stress” – Wallace J. Nichols nhấn mạnh trong tác phẩm nổi tiếng "Blue Minds" của mình.

Các thành phố tuyệt đẹp trên thế giới như Venice (Ý), Copenhagen (Hy Lạp), ngôi làng không đường đi đẹp như cổ tích Giethoorn (Hà Lan) đều được bao phủ bởi màu xanh dương bình an của sông hồ.

Những hồ nước rộng ở giữa đô thị thường được ví như trái tim của một khu dân cư, thậm chí làm nên đặc trưng của một thành phố. Hà Nội từng được nhắc đến với màu xanh của rất nhiều hồ nước như hồ Tây, hồ Gươm, hồ Thiền Quang, hồ Bảy Mẫu, v.v... Bởi vậy, thông tin Hà Nội đang khởi công xây dựng 5 dự án công viên - hồ điều hoà là một tin vui lớn với người dân thủ đô. Phần lớn các dự án xây dựng hiện đại sử dụng không gian sống bên hồ thường dành nhiều diện tích cho cảnh quan thiên nhiên. Theo thông tin từ các chủ đầu tư, mật độ hồ nước, công viên thường chiếm hơn 70% tổng diện tích dự án, trong khi mật độ xây dựng chỉ rơi vào khoảng hơn 20%. Đây là một tỉ lệ lý tưởng cho việc xây dựng không gian sống thuần khiết, trong lành và hoà vào thiên nhiên. Các khu vui chơi cho trẻ em, nơi tập thể dục của người cao tuổi, sự quan tâm đến chất lượng sống và sức khoẻ chính là giá trị của việc sống bên hồ.

Các hồ nước rộng gắn liền với cảm giác an nhiên và sinh khí không chỉ cho một ngôi nhà mà rộng hơn là cho cả một đô thị. Trong thiền, nước gắn với độ định và tĩnh. Khi đạt được sự tĩnh tại cũng chính là lúc chạm vào nguồn gốc của năng lượng kết nối. Con người bởi thế mà càng gần nước sẽ càng khoẻ mạnh và hạnh phúc hơn.

CTCP Mland miền Bắc, Địa chỉ: Tầng 1- R2 Royal City - 72 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Hotline 24/7: 0964.468.468, Website: http://mlandmienbac.vn

Như Loan