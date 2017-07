Sống khỏe với dự án tỉnh lẻ

Khi “đại gia” trấn giữ hầu hết những mảnh đất vàng tại các đô thị lớn, những doanh nghiệp địa ốc nhỏ hoặc mới gia nhập thị trường tìm kiếm thành công bằng cách đầu tư những dự án trung bình, phục vụ dân cư đô thị tại các thành phố tỉnh lẻ.

Kosy là chủ đầu tư Khu đô thị Kosy - Bắc Giang tại tỉnh Bắc Giang rộng 23,3 ha. Nguồn ảnh: baobacgiang.com.vn

Gương mặt mới táo bạo

Kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ giải quyết những vướng mắc cho khối doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp mới đây, ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Kosy khiến nhiều lãnh đạo doanh nghiệp phải chú ý vì kiến nghị táo bạo.

Theo ông Cường, với những dự án giải phóng mặt bằng theo cơ chế thỏa thuận, Nhà nước nên đưa ra quy định, khi nhà đầu tư thỏa thuận được tối thiểu 70% số chủ đất (hoặc diện tích đất), thì với những trường hợp không đồng thuận với phương án đền bù, giải tỏa, nhà đầu tư được quyền khởi kiện. Tòa án sẽ quyết định mức giá bồi thường và tổ chức thi hành, tránh tình trạng vì một số ít cá nhân không đồng thuận mà gây thiệt hại chung cho cộng đồng, cho số đông và cho nhà đầu tư.

Kosy là cái tên khá mới mẻ trong giới đầu tư bất động sản. Xuất phát điểm là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, tư vấn luật, xây dựng và khai thác khoáng sản, Kosy đang nổi lên trong lĩnh vực đầu tư bất động sản với những dự án quy mô trung bình, khá thành công tại các tỉnh xa Hà Nội như: Khu đô thị Kosy - Sông Công tại Thái Nguyên rộng 38,7 ha, Khu đô thị Kosy - Lào Cai (tỉnh Lào Cai) với tổng diện tích 38 ha, Khu đô thị Kosy - Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) rộng 23,3 ha và Khu đô thị Kosy - Gia Sàng tại Thái Nguyên rộng 14 ha. Đơn vị này cũng đang có ý định đưa doanh nghiệp của mình niêm yết trên sàn chứng khoán trong nửa cuối năm 2017.

“Sống sót” với dự án tỉnh xa

Tương tự Kosy, Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Thiên Lộc có trụ sở đăng ký tại số 5, ngõ 20/1, đường Phú Minh, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), mới đây đã giới thiệu đến khách hàng tại Thái Nguyên dự án Khu dân cư phường Thắng Lợi, TP. Sông Công. Dự án gồm 1.000 lô đất liền kề được quy hoạch trên diện tích 23 ha, với đầy đủ các công trình dịch vụ gồm: siêu thị, nhà trẻ, nhà văn hóa, văn phòng cho thuê, khu thể thao cộng đồng… đã sẵn sàng bàn giao cho khách hàng.

Nếu trước kia, chỉ các thành phố lớn mới phát triển nhà chung cư chất lượng cao, thì nay, xu hướng ở chung cư cao cấp tràn cả về các tỉnh lẻ.

Theo ông Vũ Văn Trường, Tổng giám đốc Công ty Thiên Lộc, Dự án Khu dân cư phường Thắng Lợi đã hoàn thành giai đoạn I với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, gồm đường giao thông, cấp thoát nước, vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng. Khu dân cư đã hoàn thành 50% khối lượng, với 550 lô đất liền kề.

Ông Nguyễn Minh Hải, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không Thăng Long (Taseco), doanh nghiệp triển khai thành công các dự án Khu đô thị Dệt may Nam Định (tỉnh Nam Định) và Khu đô thị kết hợp công viên cây xanh tại xã Hải Xuân, TP. Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) nhận định, kinh tế phát triển nhanh, kéo theo nhu cầu về chất lượng cuộc sống của người dân tăng lên. Nếu trước kia, chỉ các thành phố lớn mới phát triển nhà chung cư chất lượng cao, thì nay, xu hướng ở chung cư cao cấp tràn cả về các thành phố tỉnh lẻ. Nắm bắt nhu cầu đó, những năm gần đây, Taseco đã đưa ra các sản phẩm nhà phố phù hợp với nhu cầu của người dân tại nhiều tỉnh, thành phố và được khách hàng đón nhận.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản Eurowindow Holding cho rằng, dân các tỉnh ngày càng có xu hướng tìm kiếm môi trường sống văn minh tại các khu đô thị tập trung. Điều đó đã mở ra cơ hội đầu tư sản phẩm bất động sản tại các thành phố, thị xã thuộc tỉnh. Nhiều doanh nghiệp địa ốc nhỏ, mới gia nhập thị trường đã tận dụng cơ hội này để phát triển.

Dẫn chứng từ Dự án Eurowindow Nghệ An (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) của chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư trung tâm thương mại Vinh, ông Cường cho biết, Dự án nằm tại trung tâm TP. Vinh, các căn hộ được bán với giá trung bình chỉ khoảng 13 triệu đồng/m2. “Sản phẩm này ưu việt hơn so với việc tìm kiếm các nền đất trong khu dân cư để xây dựng nhà ở, bởi vậy dự án rất hút khách, chủ đầu tư nhờ vậy mà sống khỏe”, ông Cường nói.

Hà Quang