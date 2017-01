SOHO - "Át chủ bài" của giới đầu tư căn hộ

Hiện nay, khi lãi suất ngân hàng giảm mạnh, người có tiền nhàn rỗi có xu hướng hoán chuyển sang các kênh đầu tư khác có tỷ lệ sinh lời cao hơn mà vẫn đảm bảo an toàn vốn. Đầu tư bất động sản cho thuê trở thành một kênh đầu tư được ưa thích. Tuy nhiên, đầu tư vào sản phẩm nào, phân khúc nào thì không phải là một lựa chọn dễ dàng, đặc biệt là với các nhà đầu tư mới gia nhập thị trường bất động sản.

Hiện nay, các sản phẩm bất động sản đầu tư cho thuê được chia thành 3 loại chính: cho thuê văn phòng, cho thuê căn hộ và cho thuê nhà phố. Theo các chuyên gia, mỗi loại sản phẩm bất động sản này lại có ưu và nhược điểm riêng:

Cho thuê văn phòng

Hình thức này có ưu điểm ở đối tượng khách thuê. Thuê văn phòng thường là khách hàng doanh nghiệp nên họ thường có xu hướng ký hợp đồng dài hạn để ổn định “nơi ăn chốn làm”, tiết kiệm chi phí set-up trang thiết bị thiết kế văn phòng ban đầu. Tuy nhiên, chỉ những doanh nghiệp lớn mới sẵn sàng thuê văn phòng tại những tòa nhà hạng A và sẵn sàng chi trả giá thuê cao. Điều đó cũng có nghĩa là nhà đầu tư phải bỏ ra chi phí ban đầu không hề nhỏ, chưa kể lại đòi hỏi kinh nghiệm về khai thác cho thuê, quản lý và vận hành chuyên nghiệp.

Cho thuê nhà phố

Ưu điểm của hình thức này nằm ở loại hình sản phẩm. Nhà phố là loại hình có nhu cầu thuê rất cao bởi quan niệm “buôn có bạn, bán có phường”, nên với một số ngành hàng nhất định, thuê nhà phố rất phù hợp khai thác kinh doanh. Tuy nhiên, cũng giống như loại hình văn phòng, vốn bỏ ra ban đầu khá lớn – bởi vì chi phí sang sửa mặt tiền cũng lớn, cộng với sở hữu một căn nhà mặt phố thì cũng vô cùng đắt đỏ.

Cho thuê căn hộ

Cho thuê căn hộ thường là hình thức được lựa chọn nhiều nhất bởi căn hộ rất dễ tìm khách thuê, nhất là những căn hộ ở các khu vực trung tâm, gần chỗ đi làm đi học. Nhất là với những nhà đầu tư có căn hộ chưa có nhu cầu sử dụng thì cho thuê là giải pháp thu lời an toàn, ổn định. Tuy nhiên, do căn hộ mang tính dân sự nên các rủi ro pháp lý khi giao dịch, ký kết và thực hiện hợp đồng cũng là một yếu tố mà các nhà đầu tư cần tính đến, đặc biệt là trong trường hợp tìm khách qua môi giới. Chưa kể, cho thuê căn hộ đôi khi kiểm soát khách thuê không hề đơn giản, nhiều chủ nhà “dở khóc dở cười” vì không thể biết căn hộ của mình có cùng lúc tới mấy bên B.

Cho thuê SOHO – xu hướng mới, lợi nhuận cao

Như phân tích ở trên, mỗi loại hình sản phẩm bất động sản cho thuê lại có ưu nhược điểm riêng khiến các nhà đầu tư phải đắn đo trước khi lựa chọn. Tuy nhiên, với việc mới đây thị trường xuất hiện dòng sản phẩm mới mang tên SOHO tại dự án D’.Capitale, câu trả lời đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

SOHO là dòng căn hộ diện tích vừa phải, thiết kế mở nằm trong khu vực nhiều tiện ích, vị trí trung tâm và thuận tiện đi lại. Dòng sản phẩm thời thượng này đã được chứng minh thành công tại rất nhiều quốc gia phát triển khác như Mỹ, Úc, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v. Sở dĩ như vậy là vì SOHO chính là giải pháp đáp ứng được nhu cầu của một phân khúc riêng những doanh nghiệp start-up, những người làm việc tự do, những người mong muốn sống và làm việc ở cùng một nơi mà vẫn hưởng đầy đủ tiện ích của một khu vực trung tâm năng động.

Tại các quốc gia này, SOHO luôn được các nhà đầu tư săn lùng bởi lẽ mức vốn đầu tư yêu cầu không quá cao nên bất kỳ nhà đầu tư nào cũng chỉ cần một số vốn nhất định là có thể bắt đầu thương vụ. Do đặc thù sản phẩm rất “hot” khi đáp ứng được một tập hợp khách hàng đa dạng đang ngày càng gia tăng về số lượng, các sản phẩm SOHO có tính thanh khoản và tỷ lệ sinh lời vượt trội so với các sản phẩm căn hộ truyền thống khác. Theo thống kê, một căn hộ SOHO có thể cho tỷ lệ lợi nhuận từ cho thuê đạt từ 8-15%, đôi khi cao gấp đôi so với các sản phẩm đầu tư khác.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, các căn hộ SOHO ở D’.Capitale có diện tích đa dạng từ 37,54 – 60,74m2 với 3 loại căn hộ 1S, 1,5S và 2S. Đặc biệt, khách hàng chỉ cần có 20% vốn tự có – tương đương 280 triệu đồng, phần còn lại được vay 0% lãi suất đến khi nhận thông báo bàn giao nhà.

Với những nhà đầu tư có xu hướng đầu tư bất động sản cho thuê, ngoài ưu điểm vốn ban đầu hợp lý, SOHO còn là một lựa chọn hấp dẫn bởi loại hình này bản thân là căn hộ 2in1, vừa có thể làm văn phòng vừa có thể làm nhà ở. Do đó với SOHO, tập khách hàng tiềm năng tăng gấp đôi số lượng nên việc cho thuê trở nên dễ dàng hơn hẳn.

