Sở hữu căn hộ cao cấp Eurowindow River Park chỉ từ 15 triệu đồng/m2

Thay vì việc bỏ một khoản tiền kha khá thuê nhà mỗi tháng, các cặp vợ chồng trẻ có tổng thu nhập khoảng từ 15 triệu/ tháng hoàn toàn có thể sở hữu một căn hộ cao cấp tại Eurowindow River Park.

Sở hữu một ngôi nhà của riêng mình và có thể thoải mái sắm sửa mà không phải lo ngại việc sẽ phải chuyển đi nơi khác luôn là mong ước của mọi gia đình. Tuy nhiên nhiều đôi vợ chồng trẻ đang phải loay hoay trong bài toán mua nhà bởi không phải gia đình nào cũng có điều kiện để thực hiện giấc mơ đó.

Hiện nay, các gia đình trẻ có xu hướng định cư tại khu vực nội đô để thuận lợi cho công việc. Tuy nhiên, theo khảo sát, giá chung cư trong khu vực trung tâm thành phố luôn ở mức cao từ 35 -70 triệu đồng/m2, thậm chí tại một số phố ở khu phố cổ lên đến hàng trăm triệu đồng/m2, để tìm được một căn hộ chung cư vừa ý: gần trung tâm thành phố, chất lượng tốt và giá cả hợp lý là vấn đề khá khó khăn đối các gia đình trẻ.

Vì thế, nhiều cặp vợ chồng hiện nay phải chấp nhận phương án thuê nhà để ở. Và trên thực tế, chi phí một căn hộ tại khu vực nội đô đủ cho 1 gia đình sinh sống cũng rất tốn kém, để thuê 1 căn hộ tầm trung các gia đình phải chi trả khoảng 5-7 triệu đồng/ tháng đối với những căn hộ có diện tích từ 50-70 m2.

Nắm bắt được những vấn đề trên, Eurowindow Holding đã đầu tư xây dựng dự án Eurowindow River Park. Đây là dự án chung cư cao cấp, giá bình dân có vị trí gần khu vực trung tâm thành phố, đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân có mức thu nhập trung bình trở lên.

Eurowindow River Park phù hợp với đa dạng đối tượng có nhu cầu về nhà ở, đặc biệt là những gia đình trẻ có mong muốn an cư lạc nghiệp tại Thủ đô. Theo một tính toán nhanh, 1 cặp vợ chồng có tổng thu nhập khoảng từ 14 triệu đồng/ tháng là có thể sở hữu 1 căn hộ cao cấp Eurowindow River Park.

Các căn hộ tại Eurowindow River Park có mức giá chỉ từ 15 triệu đồng/ m2 (chưa VAT). Tuy nhiên nếu khả năng tài chính hạn hẹp, khách hàng có thể lựa chọn chính sách cho vay của ngân hàng lên tới 70% giá trị căn hộ kéo dài trong 25 năm với lãi suất thấp. Như vậy, số tiền phải trả hàng tháng của khách hàng chỉ tương đương tiền bỏ ra thuê nhà hàng tháng, hơn thế, khách hàng đã có thể sở hữu một căn hộ của riêng mình và không phải chật vật thuê nhà, chuyển nhà.

Eurowindow River Park có vị trí nằm trên đường Trường Sa, gần cầu Đông Trù, khu vực ngã ba sông Hồng và sông Đuống, chỉ cần 15 phút cư dân đã có thể di chuyển đến trung tâm phố cổ Hà Nội. Hiện tại, ngoài cầu Chương Dương và Long Biên còn có cầu Tứ Liên đang được xây dựng nên giao thông vô cùng thông thoáng, thuận lợi. Vì thế, sinh sống tại Eurowindow River Park, cư dân sẽ không phải lo lắng tất bật đi sớm về muộn mỗi ngày vì nạn tắc đường.

Chủ đầu tư Eurowindow Holding với uy tín hơn 10 năm trên thị trường bất động sản và đã phát triển hàng loạt dự án lớn trong và ngoài nước như: Tòa nhà Eurowindow Multicomplex, Khu đô thị mới Nghĩa Đô, Quần thể khu nghỉ dưỡng 5 sao Movenpick Cam Ranh, Khu đô thị cao cấp Eurowindow River Park, Trung tâm thương mại và khu căn hộ cao cấp Vicentra, Tổ hợp đa chức năng Hà Nội – Mátxcova…

Dự án Eurowindow River Park được thiết kế theo phong cách Châu Âu sang trọng, thông minh, linh hoạt sẽ đảm bảo cho cư dân một không gian sống tiện nghi, hiện đại. Phòng ngủ của các căn hộ đều có cửa sổ để đón được ánh sáng tự nhiên, thoáng gió. Tất cả các căn hộ tại Eurowindow River Park đều được thiết kế hướng tầm nhìn ra sông Hồng thơ mộng và công viên xanh mát. Các cư dân sinh sống tại đây có thể tận hưởng một không gian sống thoải mái, yên bình sau những giờ làm việc căng thẳng, vất vả.

Toàn bộ dự án đều được lắp đặt hệ thống cửa hiện đại của Eurowindow có độ bền, độ kín khít, khả năng cách âm, cách nhiệt cao, đóng mở được 3 chiều. Hệ thống cửa chất lượng cao của Eurowindow sẽ đảm bảo cho cư dân có một không gian sống an toàn, yên tĩnh, riêng tư và tiết kiệm điện năng mà không phải khu chung cư nào cũng có được. Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo cuộc sống tiện nghi và an toàn cho cư dân, mỗi tòa nhà đều được trang bị hệ thống thang máy hiện đại, tốc độ cao 3m/s, camera an ninh giám sát 24/24 và hầm để xe rộng rãi.

Bên cạnh không gian sống hiện đại với không gian xanh, phong cảnh sông nước hữu tình, Eurowindow River Park còn có hệ thống dịch vụ tiện ích như: bể bơi bốn mùa, siêu thị lớn trên diện tích gần 2000 m2, trung tâm Fitness Spa và chăm sóc sức khỏe, hệ thống nhà hàng, khu vui chơi trẻ em, nhà trẻ và rất gần hệ thống trường cấp I, cấp II sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc vui chơi, thư giãn, học hành của con em các cư dân sống trong khu đô thị.

Sự xuất hiện của KĐT cao cấp Eurowindow River Park đã thu hút rất nhiều sự chú ý của khách hàng. Nhân dịp ra mắt dự án, khách hàng sẽ được nhận ưu đãi lên tới 200 triệu đồng và có cơ hội trúng thưởng với nhiều giải thưởng giá trị như: Ô tô Kia Morning trị giá 370 triệu đồng, 2 Tivi 42 inch 3D Sony trị giá 15 triệu đồng/chiếc, 15 lò vi sóng Sharp trị giá 2,5 triệu đồng/ chiếc, cùng 10 nồi cơm điện Sharp trị giá 1,5 triệu đồng/ chiếc.

Như Loan