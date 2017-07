Sáng tạo của kính TID tôn vinh biểu tượng "Trời tròn, đất vuông" Nhà Quốc hội

Với sản phẩm kính cường lực cao cấp và sự công phu trong quá trình thi công xây dựng, TID đã góp phần hiện thực hóa ý tưởng thiết kế “Trời tròn, đất vuông” của Nhà Quốc hội và làm thăng hoa ý tưởng này một cách hiệu quả nhất.

Mô hình Nhà Quốc hội với ý tưởng kiến trúc từ sự tích Bánh chưng bánh dày. (Ảnh: Kiến Việt)

Nhà quốc hội, từ mô hình, bản vẽ trở thành công trình uy nghi, tráng lệ có chiều cao 39 mét, gồm 5 tầng nổi với hơn 63.000m2 sàn và 3 tầng hầm. Lấy ý tưởng từ truyền thuyết “Bánh dày, Bánh chưng” trời tròn đất vuông, Nhà Quốc hội được thiết kế kết hợp hai hình khối cơ bản vuông, tròn cho kiến trúc của tòa nhà. Ý nghĩa thiêng liêng và cao quý của trời và đất được thể hiện xuyên suốt từ giải pháp kiến trúc, kỹ thuật, cho đến các không gian chức năng chính của công trình.

Với 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế và thi công chuyên nghiệp hệ tường kính, vách kính khổ lớn , cửa kính cường lực, kính low-e… cho mặt đứng các công trình lớn, các cao ốc tầm cỡ, TID đảm nhiệm toàn bộ việc cung cấp vật liệu và thi công hệ thống vách kính khổ lớn cho Nhà Quốc hội, đặc biệt là việc thi công ốp kính cho đáy Phòng họp Quốc hội hình tròn – một điểm nhấn của biểu tượng “Trời tròn, đất vuông” trong công trình.

Kính dùng cho các mặt đứng yêu cầu phẳng tuyệt đối, trong suốt, đảm bảo độ chân thật khi nhìn ra, nhưng nhìn từ ngoài vào không bị lộ các chi tiết khi bật hệ thống chiếu sáng bên trong

Là công trình quan trọng bậc nhất của quốc gia, nên những yêu cầu trong thi công xây dựng, sử dụng công nghệ thông minh, lựa chọn vật liệu bền vững… đòi hỏi thể hiện chính xác ý tưởng thiết kế và đảm bảo an ninh, an toàn vô cùng nghiêm ngặt. Toàn bộ hệ thống vận hành Nhà Quốc hội được sử dụng Hệ thống Quản lý toà nhà thông minh (BMS). Do đó, hệ thống tường kính, cửa kính, và các thiết bị kỹ thuật khác… đều được kết nối với hệ thống BMS này, đòi hỏi đơn vị thi công phải có trình độ kỹ thuật cao và chính xác tuyệt đối.

Do yêu cầu an ninh cao và kết cấu phức tạp của tòa nhà, TID đã dày công nghiên cứu các phương pháp thi công hiệu quả cũng như tìm kiếm các loại vật liệu đặc biệt thích hợp, theo đúng yêu cầu của tư vấn thiết kiến trúc.

Hệ thống tường kính, cửa đi, cửa sổ của Nhà Quốc hội được TID cho thiết kế riêng, sử dụng vật liệu nhôm Schueco (Đức) và kính loại dày, nặng, có tính năng chống đạn, chống cháy như kính chống đạn dày 55,6 mm. Việc xử lý các mối liên kết của các loại vật liệu khác nhau (như nhôm, kính tấm lớn, đá, gỗ…) tại cùng một điểm giao cắt là vấn đề vô cùng khó khăn, đòi hỏi kỹ thuật thi công điêu luyện và chuẩn xác, để đảm bảo tính thẩm mỹ cũng như độ bền vững của công trình.

Hệ cửa nhôm kính tấm lớn và phần đáy tròn của Phòng họp Quốc hội nằm phía trên đại sảnh rộng lớn sử dụng sản phẩm nhôm kính TID

Việc ốp kính cho đáy Phòng họp Quốc hội là một thử thách lớn mà TID đã vượt qua thành công.

Phòng họp Quốc hội được thiết kế như một chiếc vương miện, nằm phía trên đại sảnh. Đáy phòng họp hình tròn được ốp kính, biểu trưng cho bầu trời với vầng trăng sáng. Đây là điểm nhấn kiến trúc chủ đạo của công trình, do vậy việc lựa chọn loại kính để thể hiện ý nghĩa biểu tượng được các nhà tư vấn thiết kế đặc biệt quan tâm. Màu sắc của kính được yêu cầu phải tuyệt đối "trắng tinh khiết", để không ảnh hưởng đến màu ánh sáng chiếu từ bên trong. Các tấm kính được ốp theo kiểu xương cá với nhiều bán kính cong rất phức tạp. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam từng tấm kính được gia công đơn chiếc một cách công phu để thi công đạt hiệu quả mong muốn.

Ánh sánh tinh khiết từ đáy kính tròn của Phòng họp tỏa xuống không gian đại sảnh, tựa như vầng trăng tỏa sáng dịu dàng

Có thể nói, công trình Nhà Quốc hội là một tác phẩm kiến trúc đáng tự hào của nền công nghiệp xây dựng Việt Nam. Sản phẩm nhôm kính cao cấp TID đã góp góp phần tạo nên Nhà Quốc hội, tôn vinh giá trị biểu tượng của công trình này.

Với 22 năm kinh nghiệm, để được lựa chọn thi công tòa nhà Quốc Hội, TID đã chứng tỏ năng lực và chất lượng sản phẩm với kinh nghiệm thi công nhiều công trình lớn mang tính biểu tượng kiến trúc quốc gia như Bảo tàng Hà Nội, Cung Thể thao dưới nước… cùng hàng trăm công trình cao ốc quy mô lớn trên cả nước.

M.C