Sáng nay, đại gia golf Trường An động thổ sân golf 36 hố Kim Bảng

Dự án sân golf Kim Bảng có quy mô 186,46ha tại thị trấn Ba Sao huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Dự án xây dựng sân golf Kim Bảng 36 hố được xây dựng trên tổng diện tích đất 186,46ha với mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng. Ảnh minh họa.



Dự án sân golf Kim Bảng có quy mô 186,46ha tại thị trấn Ba Sao huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Đây là khu vực thung lũng suối Ngang, thung Đầu Trâu nằm dọc theo dốc Ba Chồm, Quốc lộ 21A, trong quy hoạch Khu du lịch Tam Chúc mở rộng. Đây là khu vực có nhiều điều kiện thuận lợi về hiện trạng hạ tầng xã hội, hiện trạng phát triển kinh tế, quỹ đất và điều kiện phát triển hạ tầng kỹ thuật để hình thành một khu dịch vụ du lịch thể thao, nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp.

Dự án xây dựng sân golf Kim Bảng 36 hố được xây dựng trên tổng diện tích đất 186,46ha với mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng do Công ty cổ phần golf Trường An làm chủ đầu tư. Hồi đầu tháng 11/2016, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã cam kết tài trợ 40% vốn cho Dự án này. Tiến độ Dự án chia làm hai giai đoạn gồm: giai đoạn 1 rộng 95,46ha bao gồm sân 18 hố, dự kiến đi vào hoạt động đầu năm 2018 và giai đoạn 2 có diện tích 91ha bao gồm sân 18 hố, hoàn thành vào năm 2020. Các hạng mục khác được xây dựng đồng bộ theo thiết kế, bao gồm hệ thống cây xanh, thảm cỏ, hồ nước, nhà câu lạc bộ, khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng.

Đã đầu tư 2 sân golf 27 lỗ và 36 lỗ ở Hà Nội và TP.HCM và cả hai sân golf này đã đi vào hoạt động ổn định trong thời gian qua, song Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển Trường An đang tiếp tục lên kế hoạch xây dựng một sân golf ở Khu du lịch Tam Chúc (Hà Nam). Dự án dự kiến được xây dựng trên diện tích 199,5 ha, bao gồm các hạng mục phụ trợ, với tổng vốn đầu tư khoảng 75 triệu USD.

Sân golf Kim Bảng được thiết kế trực tiếp bởi Brian Donald Curley là kiến trúc sư tài năng, giàu kinh nghiệm, có niềm đam mê hiếm thấy đối với sân golf, Curley là một thành viên của Hiệp hội Golf Course Kiến trúc sư Mỹ (ASGCA). Năm 1997, đồng sáng lập Schmidt-Curley Design, Inc. làm việc chủ yếu ở Tây Nam Hoa Kỳ, chuyên thiết kế kiến trúc và quản lý xây dựng sân golf. Cho đến nay Schmidt-Curley Design, Inc. đã tham gia tư vấn thiết kế và xây dựng chủ yếu tại Mỹ và khu vực châu Á, một số nước trên thế giới.

Quang Hưng