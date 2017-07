Ra mắt Khu đô thị Mỹ Gia, dự án nhà phố đầu tiên phía Nam Đà Nẵng

Dự án do Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh làm chủ đầu tư tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam). Đây là dự án nhà phố đầu tiên phía Nam Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Viết Tám, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Phú Gia Thịnh giới thiệu dự án đến khách hàng

Sáng 9/7, Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh chính thức ra mắt dự án Khu đô thị Mỹ Gia.

Dự án có diện tích 16 ha, chia làm 2 giai đoạn, trong đó, giai đoạn 1 triển khai trên diện tích 5 ha, bao gồm 68 căn nhà phố và 180 lô đất nền. Giai đoạn 2 xây dựng 181 căn nhà phố và 357 lô đất nền. Dự kiến cả 2 giai đoạn sẽ hoàn thành toàn bộ tháng 12/2017

Dự án Khu đô thị Mỹ Gia có vị trí đắc địa nằm giữa quy hoạch không gian phát triển đô thị liên vùng giữa Đà Nẵng và đô thị cổ Hội An (Quảng Nam). Khu vực đang có lực hút mạnh mẽ với các nhà đầu tư bất động sản với hàng loạt dự án đang được đầu tư vào đây như Sun River City hay Khu đô thị Ngọc Dương, Dương Ngọc...

Lý giải sự hấp dẫn của dự án, ông Nguyễn Viết Thăng, Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị của Dự án cho biết, để đáp ứng nhu cầu về tận hưởng cuộc sống xanh đẳng cấp và những tiện ích vượt trội của khách hàng, dự án khu vực này đáp ứng các tiêu chí: Nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ nên được các nhà đầu tư săn đón và triển khai với tốc độ nhanh chóng.

Phối cảnh Dự án Khu đô thị Mỹ Gia

Đó là dự án nằm ven sông Cổ Cò – tuyến du lịch đường sông nối giữa Đà Nẵng – Hội An trong tương lai; nằm giữa bãi biển Non Nước và biển Hà My (Hội An) - một trong 16 bãi biển được bình chọn lãng mạn cùng với các bãi biển trên thế giới; nằm giữa tuyến Võ Nguyên Giáp (Đà Nẵng) đến Hội An...

Không những vậy, xung quanh dự án này hiện nay đã có nhiều dự án đẳng cấp hội tụ những dịch vụ như: “siêu” tổ hợp giải trí Cocobay; Dự án sân golf; Làng đại học đang được khởi động lại; Trường quốc tế Mỹ APU, bệnh viện Sản-Nhi Đà Nẵng...

Những tiện ích vượt trội cùng với tính pháp lý đảm bảo và được ký kết tài chính với đối tác SeABank với cam kết tài trợ 70% giá trị hợp đồng với thời gian vay 25 năm, mức lãi suất 7,99 – 8,5% năm đầu tiên, biên độ 3,5% năm cũng là lợi thế mà dự án mang lại cho khách hàng. “Sea Bank đã đồng hành cùng Phú Gia Thịnh trong các dự án Khu đô thị Phước Lý; Green Lake; The Mornachy và Khu đô thị Vạn Tường. Lần này, chúng tôi lại tiếp tục đồng hành cùng đô thị Mỹ Gia nên khách hàng có thể yên tâm về tài chính hỗ trợ và tính pháp lý của dự án”, ông Nguyễn Nhất Linh, Phó giám đốc SeABank Đà Nẵng khẳng định.

Chủ đầu tư trao tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho 2 hộ dân phường Điện Ngọc

Cũng tại buổi ra mắt sản phẩm sáng 9/7, nhà đầu tư đã công bố Chương trình chắp cánh ước mơ đến khách hàng mua sản phẩm tại Mỹ Gia. Trong đó, giải nhất hỗ trợ 300 triệu đồng chi phí xây dựng nhà ở cho khách hàng; 100 triệu đồng cho gói nội thất... Đồng thời, hỗ trợ xây 2 căn nhà tình nghĩa tại phường Điện Ngọc, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng.

Hà Minh