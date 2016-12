Phú Mỹ Hưng chào bán tòa E dự án Saigon South Residence sớm hơn dự định

Theo kế hoạch, sau tết nguyên đán, đợt 3 của dự án Saigon South Residences mới được đưa ra thị trường. Tuy nhiên, trước sức cầu khá lớn, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng (PMH) đã chính thức công bố ra thị trường sớm hơn dự định hơn 1 tháng rưỡi.

Tòa E sẽ được công bố trong đợt này có khoảng 270 căn hộ. Tòa nhà này cao 29 tầng, chỉ kết nối với tòa nhà D ở khối thương mại gồm tầng trệt và tầng 2. Đây là tòa đơn nguyên đầu tiên được chào bán ra thị trường và cũng là đặc biểm tạo sự khác biệt cho các căn hộ của tòa nhà này khi sở hữu những tầm nhìn vô cực, không bị che chắn bởi các công trình khác.

Cụ thể, tòa nhà có 2 mặt nhìn ra 2 view sông; trong đó hướng Đông nhìn về Phú Mỹ Hưng, hướng còn lại là hướng Nam. Các căn hộ hướng Tây sẽ tận hưởng không gian xanh gồm Công viên Tĩnh Tâm, vườn Tiểu Cảnh, không gian dạo bộ Nhiệt Đới. View các căn hộ hướng Bắc sẽ nhìn vào không gian tiện ích toàn dự án tại tầng trệt.

Dự án thu hút nhiều đối tượng khách hàng, đặc biệt là những khách hàng trẻ mong muốn sở hữu căn hộ PMH.

Cũng như những tòa nhà khác, cơ cấu sản phẩm trong đợt thứ 3 công bố cũng gồm 2 loại: Căn hộ 2 phòng ngủ chiếm khoảng 60% với diện tích từ 60~70m2, phần còn lại là căn hộ 3 phòng ngủ diện tích từ 87~97m2.

Ngoài có nhiều view đẹp, thông thoáng, mặt bằng bố trí căn hộ trên một mặt sàn chỉ có 10 căn. Cách bố trí căn hộ theo hướng vào tạo những khoảng đón gió và ánh sáng hợp lý nên, trên một mặt sàn, sẽ có 6 căn hộ có đến 3 mặt thoáng, 4 căn còn lại có 2 mặt thoáng. Do vậy, sẽ có một số căn hộ hướng Đông - Nam sẽ tận hưởng được cả 2 view sông. Trong tòa nhà E có 3 thang máy phục vụ cho cư dân, nên việc di chuyển giao thông chiều đứng cũng khá thuận tiện.

Đây là dự án đầu tiên nằm ngoài khu đô thị PMH hiện hữu và quy tụ nhiều ưu điểm vượt trội như Thiết kế theo khuynh hướng: Đa chức năng – Self Contained Residence, tạo một không gian sống có đầy đủ dịch vụ tại chỗ để cư dân sau một ngày làm việc, học tập… trở về nhà họ không cần phải di chuyển đến các khu vực khác để sử dụng dịch vụ, mà ngay tại khu ở, đã có gần như đầy đủ các dịch vụ cho bả thân họ, cho bố mẹ hay con nhỏ. Các căn hộ có diện tích vừa phải từ 60~70m2 (quy mô 2 phòng ngủ) chiếm phần lớn trong cơ cấu sản phẩm- 68%. Phần còn lại 3 phòng ngủ, diện tích sử dụng khoảng 87~97m2. Tổng giá dễ mua vì với căn hộ từ 2 phòng ngủ, chỉ có giá bán tầm 2 tỷ đồng/căn, giá này đã bao gồm tiền sử dụng đất, quỹ bảo trì và thuế VAT. Đồng thời, chủ đầu tư cũng đưa ra phương thức thanh toán thuận lợi đối với người mua.

Một điểm ưu thế khác là phương thức thanh toán thuận lợi với lịch thanh toán gần 3 năm kể từ lúc đặt cọc đến khi nhận nhà với khoản thanh toán tương ứng là 50% giá trị căn nhà. Đây là lịch thanh toán dài nhất từ trước đến nay mà chủ đầu tư áp dụng. Trong đó, giai đoạn đặt cọc là 15%, được chia làm 2 lần trả cách nhau 60 ngày. Hợp đồng mua bán được ký sau đó 6 tháng tức là từ cuối quý 2, với 5% giá trị. Từ lúc ký hợp đồng đến thời điểm căn hộ được bàn giao cuối năm 2019, tổng giá trị thanh toán 30% với mức trung bình chỉ 1%/tháng, tương đương 20 triệu đồng. Phần còn lại 45% thanh toán thời điểm nhận nhà, cuối năm 2019 và 5% cuối cùng sẽ thanh toán lúc nhận giấy chủ quyền.

Mặt khác, dự án có quy hoạch mật độ dân cư hợp lý vì so với các dự án cùng phân khúc, có thể nói, Saigon South Residences có hệ số sử dụng đất rất thấp, chỉ 6.02 và dự án không quy hoạch office-tel. Do đó mật độ dân số vừa phải, an toàn được thắt chặt, tính riêng tư được đảm bảo và giảm thiểu mức độ lão hóa của công trình.

Trước đó, trong 2 đợt công bố vào tháng 10, 11, hơn 900 căn hộ của 3 tòa nhà A, B, C đã được khách hàng đặt mua. Mãi lực dành vào căn hộ 2 phòng ngủ và căn hộ view sông khá cao và tất cả các căn hộ này đều được khách hàng đặt mua ngay trong buổi sáng công bố. Hiện nay nhu cầu loại căn hộ này vẫn khá cao, bởi vẫn còn một lượng lớn khách quan tâm chưa mua được căn hộ ở cả 2 đợt công bố mong muốn chọn được căn hộ trước tết cổ truyền; do vậy nên doanh nghiệp quyết định đưa ra thị trường đợt 3 sớm hơn kế hoạch ban đầu.

Dự án Saigon South Residences do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sino-Pacific (SPCC) thiết kế gồm 6 tòa nhà: A, B, C, D, E và G có độ cao từ 19~29 tầng. Giữa hai khối tòa nhà B với C và D với E được liên kết với nhau bởi khối 2 tầng được sử dụng làm shophouse; từ tầng 3 trở lên là căn hộ, trong đó tầng 20 của các khối trung tầng được thiết kế làm thành khu vườn trên cao. Đơn vị thực hiện cảnh quan của dự án là Prime Class Landscaping (Malaysia). Toàn dự án có 1.840 căn, trong đó, 68% là căn hộ hai phòng ngủ (diện tích sử dụng từ 60-70m2) và 32% còn lại là căn hộ 3 phòng ngủ (diện tích sử dụng từ 87-97m2). Dự án có 28 shop và 8 shophouse. Công trình sẽ được bàn giao vào cuối năm 2019.

Saigon South Residences có diện tích khu đất rộng 32.902m2, trong đó, diện tích đất dành cho xây dựng là 9.521m2, hơn 31% và gần 69% diện tích đất còn lại được dành cho không gian xanh mở, công trình tiện ích.

B.Giang