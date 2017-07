Phú Long cất nóc công trình Dragon Hill Residence and Suites 2 - Nam Sài Gòn

Công ty cổ phần Địa ốc Phú Long cho biết, cuối tháng 6 vừa qua, dự án Dragon Hill Residence and Suites 2 đã hoàn tất thi công cất nóc 2 toà tháp căn hộ, đánh dấu mốc quan trọng trong việc hoàn thành xây dựng phần thô và bước vài giai đoạn hoàn thiện để kịp tiến độ bàn giao nhà cho khách hàng trước Tết Nguyên đán 2018.

Khu căn hộ Dragon Hill Residence and Suites 2 toạ lạc trên mặt tiền trục đường Bắc Nam - Nguyễn Hữu Thọ, liền kề Khu phức hợp căn hộ Dragon Hill Residence and Suites 1, thuộc tổng thể Thành phố Rồng Dragon City. Với lợi thế nằm trong khu đô thị hiện hữu có quy mô 65ha, Dragon Hill Residence and Suites 2 được thừa hưởng toàn bộ cơ sở hạ tầng, môi trường cảnh quan trong lành, tiện nghi hiện đại, dịch vụ quản lý chuyên nghiệp và một cộng đồng dân trí quốc tế cao đang sinh sống, làm việc tại Dragon City - Top 15 dự án bất động sản hấp dẫn nhất Việt Nam năm 2016 do độc giả của Báo Đầu tư bình chọn.

Dragon Hill Residence and Suites 2 được thiết kế theo phong cách kiến trúc sinh thái, thân thiện với thiên nhiên, cảnh quan xung quanh và giàu tính nhân văn. Theo đó, mỗi căn hộ Dragon Hill Residence and Suites có diện tích từ 51 – 94m2, sở hữu 2-3 mặt thông thoáng, bố cục hợp lý trong không gian kiến trúc nội thất, tạo ra sự tinh tế, có tính hữu dụng cao và luôn tràn ngập ánh sáng, gió trời tự nhiên.

Ở Dragon Hill Residence and Suites 2 có đầy đủ dịch vụ tiện ích phục vụ cuộc sống chất lượng cao, tiện nghi, hiện đại của cư dân như sảnh đón khách sang trọng, hồ bơi resort trên không, sân tennis, khu BBQ, phòng tập gym, vườn treo, siêu thị, nhà hàng, café, kinder garden... Ngoài ra, Công ty Phú Long đã chỉ định CBRE là đơn vị quản lý, vận hành Dragon Hill Residence and Suites 2 khi toà nhà đi vào hoạt động theo những chuẩn mực quốc tế.

Nam Khánh