Phát Đạt đã tìm được đối tác chuyển nhượng dự án The EverRich 3

Phát Đạt đã tìm được đối tác chuyển nhượng dự án The EverRich 3

Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt vừa thông báo đã tìm được đối tác để chuyển nhượng dự án The EverRich 3 tại phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM.

Phối cảnh Dự án The EverRich 3.

Theo đó, Phát Đạt đã tìm được nhà đầu tư và tiến hành ký kết thỏa thuận chuyển nhượng một phần dự án The EverRich 3, bao gồm toàn bộ khu căn hộ cao tầng, không bao gồm 15.000m2 khu nhà ở thấp tầng.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2017, Phát Đạt cho biết đã bán hết 100% sản phẩm khu biệt thự thấp tầng tại dự án The EverRich 3 và đã thi công xong phần móng cọc tường vây của Khối nhà A1-A2 và đủ điều kiện đưa sản phẩm ra thị trường nhưng trong năm 2016 chưa đưa vào kinh doanh như kế hoạch vì Ban Điều hành đang nghiên cứu phương án chuyển nhượng toàn bộ dự án để thu hồi vốn trả nợ cho DongABank.

Tính đến cuối năm 2016, Phát Đạt đã đầu tư 1.584 tỷ đồng vào The EverRich 3, dự kiến trong năm 2017 đổ thêm 642 tỷ đồng.

Năm 2017, Phát Đạt đặt mục tiêu doanh thu 2.000 tỷ đồng, lãi sau thuế 336 tỷ đồng; lần lượt tăng trưởng 34% và 39% so với năm 2016.

Trong đó, Dự án The EverRich Infinity dự kiến đóng góp 370 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; Dự án Bàu Cả - Quảng Ngãi đóng góp 30 tỷ đồng lời nhuận và bán block C Dự án The River City sẽ đóng góp phần còn lại trong kế hoạch 420 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Theo ông ông Nguyễn Văn Đạt – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty, kế hoạch lợi nhuận khá chắc chắn vì đơn vị phân phối độc quyền EverRich Infinity cam kết sẽ mua các căn hộ nếu không bán hết. Thêm vào đó PDR chưa tính đến lợi nhuận từ chuyển nhượng The EverRich 3.

Quang Hưng