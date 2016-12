Phân khúc chung cư tại TP.HCM: Giao dịch tăng cao dịp cuối năm

Thị trường bất động sản TP.HCM đang vào “chính vụ”, khi hàng loạt dự án chung cư mới bung hàng, với giao dịch tăng mạnh so với những tháng trước.

Cuối tháng 11/2016, Công ty Địa ốc Him Lam Land đưa ra thị trường hơn 1.000 căn hộ tại Dự án Him Lam Phú An (quận 9). Ngày đầu giới thiệu Dự án, chủ đầu tư đưa ra hơn 300 căn hộ và chỉ trong 2 ngày giới thiệu, chủ đầu tư cho biết, các căn hộ đều đã có chủ.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Địa ốc Hưng Thịnh Land đưa ra thị trường Dự án Moonlight Park View, với 34 căn trệt thương mại và 463 căn hộ cùng 2 tầng hầm gửi xe nằm tại quận Bình Tân. Ông Nguyễn Nam Hiền, Tổng giám đốc Hưng Thịnh Land cho biết, sau ngày mở bán, đã có tới 80% căn hộ được đặt cọc giữ chỗ.

Đầu tháng 11/2016, Tập đoàn Novaland cũng thông báo chính thức giới thiệu tòa tháp khu E - Dự án Sunrise Riverside tại đường Nguyễn Hữu Thọ (quận 7) ra thị trường. Tòa tháp với hơn 200 căn hộ có giá từ 29,8 triệu đồng/m2 trở lên. Tới thời điểm này, chủ đầu tư cho biết đã bán hết hơn 80% số căn hộ.

Thực tế từ các dự án điển hình kể trên cho thấy, càng về cuối năm, thị trường bất động sản TP.HCM càng có nhiều khởi sắc. Cụ thể, ngoài những dự án kể trên, tại các dự án Phú Mỹ Town, Hưng Phát Silver Star… trong tháng 10 và tháng 11 vừa qua, lượng giao dịch thành công khá cao, với 60 - 90% số căn hộ được giao dịch.

Báo cáo mới nhất của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho thấy, tại TP.HCM, trong tháng 11/2016 có khoảng 1.330 giao dịch thành công, tăng 8,6% so với tháng trước đó. Những dự án bán chạy nhất phải nhắc tới tại khu vực phía Đông Thành phố, như Moon Light Residences, La Astonia, Richmon City...

Đáng chú ý, thị trường sôi động đã kéo theo giá bán tăng đáng kể. Đơn cử, tại Dự án Him Lam Phú An, giá mở bán chính thức đầu tháng 12/2016 đã tăng 5% so với giá bán khi giới thiệu Dự án trong tháng 11/2016.

Cũng theo báo cáo của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, giá bất động sản tại TP.HCM có sự biến động khác nhau giữa các loại hình. Cụ thể, tại các dự án căn hộ chung cư trung và cao cấp có vị trí thuận lợi, tiến độ triển khai tốt, chủ đầu tư uy tín, giá bán tăng nhẹ; chung cư bình dân có diện tích vừa và nhỏ do nguồn cung không nhiều, giá bán tăng 1 - 2%; phân khúc đất nền, biệt thự và nhà ở liền kề, giá bán tăng nhẹ tại các khu vực vùng ven Thành phố như tại quận 9, quận 12, quận Thủ Đức...

Ông Ngô Quang Phú, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Him Lam Land cho biết, thị trường giao dịch khả quan hơn trong những tháng cuối năm là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, chỉ giao dịch tốt ở những dự án có vị trí tốt, chính sách thanh toán tốt và có đầy đủ tính pháp lý.

Chia sẻ vấn đề này, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cho rằng, giao dịch của thị trường bất động sản TP.HCM dịp cuối năm sẽ chủ yếu tại khu vực phía Đông, khu Tây Nam - nơi có những dự án bất động sản có giá tốt và hạ tầng phát triển.

Liên quan việc giá bất động sản, đặc biệt là các dự án căn hộ chung cư đang tăng lên, theo ông Châu, đây là việc hết sức bình thường, song các chủ đầu tư cũng cần cẩn trọng. Lý do là, thị trường bất động sản hiện nay còn nhiều khó khăn, dù nhu cầu mua nhà cuối năm của người dân cao hơn, song không vì thế mà “chặt chém” khách hàng, dễ dẫn tới việc khách hàng quay lưng với chủ đầu tư và dự án.

“Giá bất động sản trên thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng so với năm 2015 thì vẫn còn thấp. Năm 2016 được đánh giá là năm thị trường bất động sản chững lại. Tại TP.HCM, hiện có hơn 45.000 căn hộ mới được các chủ đầu tư đưa ra thị trường, trong khi tiến độ bán nói chung còn khá chậm”, ông Châu nhận định.

Gia Huy