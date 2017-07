Ở An Khang Villa, lái xe Mazda 3

Không chỉ hấp dẫn khách hàng bởi vị trí vàng phía Tây thủ đô, hạ tầng đồng bộ, hiện đại trong Khu đô thị Dương Nội, biệt thự An Khang còn gây ấn tượng mạnh với thị trường bất động sản khu vực khi Chủ đầu tư Nam Cường có chương trình ưu đãi đặc biệt tặng xe sang cho tất cả khách hàng.

Nhận ngay xe Mazda 3

Ở biệt thự đẳng cấp, đi “xế hộp” sang trọng như trong tầm tay khi khách hàng đặt mua An Khang Villa từ nay đến hết 31/8/2017.

Theo đó khách hàng sẽ được tặng ngay ô tô đẳng cấp Mazda 3 trị giá lên đến 750 triệu đồng.

Đồng thời, nhằm tạo điều kiện cho khách hàng có cơ hội dễ dàng sở hữu An Khang Villa, Chủ đầu tư Nam Cường đã triển khai phương thức thanh toán tối ưu với một lộ trình thanh toán linh hoạt có lợi nhất cho khách hàng. Khách hàng được thanh toán thành 5 đợt với tiến độ thanh toán tiền đất độc lập với tiến độ thanh toán tiền xây dựng. Ngoài ra, nếu thanh toán sớm 95% giá trị hợp đồng, khách hàng được nhận chiết khấu 8%/năm với số ngày thanh toán sớm và số tiền thanh toán trước hạn.

Với quà tặng có giá trị cao cùng nhiều chính sách tài chính hấp dẫn, rất đông khách hàng quan tâm đến An Khang Villa đã nhanh chóng ký hợp đồng đặt mua khiến thị trường bất động sản phía Tây phân khúc biệt thự thêm phần sôi động.

Hiện nay, An Khang Villa chỉ còn khoảng 90 trên tổng số gần 400 căn biệt thự. Với ưu đãi đặc biệt và lớn nhất trong năm: tặng xe Mazda 3, đây là cơ hội vàng để sở hữu biệt thự sinh thái đẳng cấp bậc nhất Hà Nội cùng hệ thống tiện ích cao cấp, đồng bộ, hiện đại và môi trường sống trong lành ngay trong khu đô thị tại Thủ đô.

An Khang Villa tiếp giáp Công viên Thiên văn học rộng 12 ha

Dẫn đầu phong cách sống đẳng cấp

Nằm trong Dương Nội – Khu đô thị sinh thái đa chức năng được định hướng cân bằng năng lượng - An Khang Villa có phong cách dẫn đầu xu hướng sống nghỉ dưỡng.

Thừa hưởng lợi ích trực tiếp từ công viên Thiên văn học ngoài trời đầu tiên tại Đông Nam Á rộng 12ha và hồ điều hòa rộng 6ha diện tích mặt nước, cư dân An Khang Villa có cơ hội được phóng tầm mắt ra xa, tận hưởng cảnh quan xanh mát mang đến cuộc sống thư thái như được nghỉ dưỡng mỗi ngày. Đặc biệt, công viên Thiên văn học được Chủ đầu tư Tập đoàn Nam Cường xây dựng và phát triển như một điểm vui chơi, học tập, nghiên cứu lý tưởng cho cả gia đình thông qua các mô hình mô phỏng vũ trụ, chòm sao, các hiện tượng thiên nhiên kỳ thú.

Cùng với cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại, An Khang Villa được kết nối thông minh với nhiều công trình chức năng bao gồm: đại siêu thị Aeon Mall, trường quốc tế Nhật Bản, khu mua sắm thương mại sầm uất An Phú Shop Villa, vườn tuổi thơ 2.000 m2 đa dạng hạng mục vui chơi cùng các dịch vụ tiện ích như bể bơi bốn mùa, phòng tập gym, sân bóng đá, tennis.

Đặc biệt, hệ thống 8 trường học liên cấp đạt chuẩn trong Khu đô thị Dương Nội sẽ được xây dựng và đi vào hoạt động trong thời gian tới.

Cư dân tại An Khang Villa vừa đủ gần để có thể tiếp cận những dịch vụ tiện ích sẵn có, vừa đủ xa đường lớn để tận hưởng không gian sống trong lành

An Khang Villa có hai mặt tiền với tuyến đường rộng 11,5 m và tuyến đường sau rộng 7 m vừa đảm bảo thuận tiện khi tham gia giao thông vừa đảm bảo sự riêng tư cho gia chủ.

Từ An Khang Villa, chủ nhân chỉ mất vài phút để di chuyển đến các tuyến đường trọng yếu của Thủ đô như: Khuất Duy Tiến, Tố Hữu, Nguyễn Trãi, Đại Lộ Thăng Long, Lê Trọng Tấn.

Với thiết kế thông minh, đảm bảo tất cả các phòng đều được hưởng trọn vẹn nắng và gió tự nhiên, An Khang Villa sẽ là lựa chọn lý tưởng cho những chủ nhân mong muốn được sở hữu và tận hưởng cuộc sống Xanh An Lành sau những bề bộn, mỏi mệt của cuộc sống.

Những chủ nhân hiện đang sống tại An Khang Villa luôn cảm nhận được sự riêng tư, thư thái cùng cộng đồng chung văn minh, thân thiện khiến nơi đây luôn là chốn bình yên mong về. Sống tại An Khang Villa để hưởng trọn thiên nhiên và trải nghiệm một chuẩn sống mới Xanh An Lành.

Liên hệ Chủ đầu tư:

Website:

T.A