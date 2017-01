Những “ông lớn” nào đang làm chủ phân khúc cao cấp nội thành?

Điểm danh những “ông lớn" đang sở hữu các dự án cao cấp đình đám trong khu vực nội thành Hà Nội.

Khác với phân khúc tầm trung luôn trong tình trạng “nghìn người bán, vạn người mua", cuộc chơi cao cấp tương đối kén cả người mua lẫn người bán. Chi phí đầu tư lớn, phân khúc khách hàng nhỏ, yêu cầu khắt khe về cá biệt hóa thiết kế và thương hiệu, mỗi dự án cao cấp đòi hỏi không chỉ thực lực mà cả chiến lược định vị và quyết tâm đánh đổi của chủ đầu tư. Đặc biệt trong khu vực nội thành tấc đất tấc vàng, số dự án đạt chuẩn “cao cấp" đúng nghĩa thực sự là của hiếm.

Trung thành tuyệt đối với “đất vàng - nhà siêu sang" phải kể đến Tân Hoàng Minh với chuỗi dự án không đụng hàng mang phong cách Châu Âu cổ điển. Hay như VinGroup với thương hiệu Vinhome đã được khẳng định trên thị trường BĐS với các dự án đình đám như Vinhomes Nguyễn Chí Thanh, Vinhomes Times city Park hill …

Mới gia nhập cuộc chơi, Công ty Cổ phần Phát triển nhà Phong Phú – Deawon – Thủ Đức cũng đã kịp “chào sân” ấn tượng với dự án đô thị xanh Green Pearl ( 378 Minh Khai, Hai Bà Trưng) gồm gần 600 căn hộ cao cấp, nhà liền kề, nhà phố thương mại. Dự án này cũng không chịu kém cạnh bất cứ đại gia nào khi cung cấp hệ thống dịch vụ tiện ích khép kín với trung tâm thương mại, trường mầm non, khu vui chơi giải trí…

Đặc biệt, đây là khu phức hợp nội đô đầu tiên sau Times City Park Hill lấy “dự án xanh" làm tôn chỉ. Với mật độ xây dựng chỉ 37%, không gian sống xanh với cây xanh và các loại thực vật đa dạng được khai thác một cách tối đa trên các con đường tản bộ, khuôn viên xung quanh dự án, vườn thượng uyển trên cao… đặc biệt không gian xanh còn được các kiến trúc sư của Kyta-Singapore kết hợp khéo léo với khu shophouse mua sắm để biến chúng thành một khu vườn trong nhà cho các cư dân tại đây được “hòa với thiên nhiên mọi lúc, mọi nơi”.

Ngoài ra, dự án cũng chú trọng việc cân đối giữa không gian sinh hoạt năng động, hiện đại với đầy đủ các dịch vụ tiện ích như bể bơi, khu chăm sóc sức khỏe (Gym, Spa, Yoga…) và không gian yên tĩnh, an toàn bởi hệ thống an ninh bảo vệ 24/24, cùng một hệ thống camera được lắp đặt tại toàn bộ tuyến phố trong khu đô thị, trong từng hành lang khu căn hộ đảm bảo cho mỗi cư dân tại đây có thể tận hưởng không gian riêng tư và an toàn tách biệt với không gian ồn ào của phố thị bên ngoài.

Phối cảnh Dự án Green Pearl

Nhóm dự án ít nổi bật hơn nhưng cũng được xếp vào chiếu trên nhờ lợi thế đất vàng là Platinum Resident Nguyễn Công Hoan của VIID, dự án D2 Giảng Võ của Liên doanh Cty CP Đầu tư và phát triển nhà Gia Bảo & Sông Đà Thăng Long, Giảng Võ Complex City liên doanh giữa Cty Cổ phần xây dựng Sông Hồng và NXB Giáo dục…

Được biết mới đây, một đại gia khác là Sun Group cũng đã đạt thỏa thuận đầu tư cao ốc 27 tầng trên phố Láng Hạ với tổng mức đầu tư khoảng 2,732 tỷ đồng. Giới đầu tư đánh giá rằng cuộc đua thâu tóm những mảnh đất vàng còn lại ở Thủ đô đang hồi quyết liệt, tiềm ẩn không ít anh tài mới chuẩn bị lên sàn.

Như Loan