Nhà cho nhóm người có giá trị tín chấp cao

Sau thời gian phát triển ồ ạt phân khúc căn hộ cao cấp, thị trường bất động sản TP.HCM có xu hướng quay trở lại với phân khúc nhà dành cho người có thu nhập trung bình, nhưng giá trị tín chấp hấp dẫn.

Nhu cầu cao

Chị Đỗ Lan Anh, một cán bộ ngân hàng 30 tuổi, làm việc tại TP.HCM đã lâu nhưng vẫn ở nhà thuê. Vợ chồng chị đang tìm kiếm một căn hộ có mức giá khoảng 1,5 tỷ đồng, hợp với khả năng chi trả của họ. “Đi làm gần chục năm nên chúng tôi chưa tích lũy được nhiều. Nếu giá nhà cao hơn thì chúng tôi không xoay xở được và có thể dẫn tới rủi ro tài chính gia đình”, chị Lan Anh chia sẻ.

Tâm sự của chị Lan Anh nhận được sự đồng cảm của nhiều người tiêu dùng trẻ đang sống và làm việc tại TP.HCM hiện nay. Trong số 13 triệu dân tại TP.HCM thì có khoảng 500.000 gia đình cần chỗ ở cấp thiết. Hầu hết trong số này là những người thuộc nhóm khách hàng trẻ tuổi. Họ có sức khỏe, trình độ chuyên môn cao, thu nhập ngày càng tăng, nhưng hạn chế là vốn tích lũy chưa nhiều.

1.092 căn hộ Him Lam Phú An trị giá 1,5-1,8 tỷ đồng/căn, nhưng người mua được trả chậm 1% trong 6 năm (15-18 triệu đồng/tháng)

Đối với nhà đầu tư, dù biết rằng phân khúc nhà hợp túi tiền đang có nhu cầu rất cao, nhưng họ không dễ phát triển phân khúc này vì tìm được quỹ đất phù hợp rất khó. Các khu đất ở trung tâm có mức giá quá cao, nên không thể có giá 1-1,5 tỷ đồng cho 1 căn hộ 65 m2 được.

Do nhu cầu từ những khách hàng chưa mua được nhà trong đợt giới thiệu đầu tiên vào ngày 9/12/2016 và lượng khách quan tâm đến Dự án Him Lam Phú An liên tục gia tăng, nên Him Lam Land đã quyết định giới thiệu sớm hơn so với kế hoạch 170 căn hộ Block D có tầm nhìn tuyệt đẹp view sông Sài Gòn với giá 1,5 - 1,8 tỷ đồng/căn. Do nhu cầu từ những khách hàng chưa mua được nhà trong đợt giới thiệu đầu tiên vào ngày 9/12/2016 và lượng khách quan tâm đến Dự án Him Lam Phú An liên tục gia tăng, nên Him Lam Land đã quyết định giới thiệu sớm hơn so với kế hoạch 170 căn hộ Block D có tầm nhìn tuyệt đẹp view sông Sài Gòn với giá 1,5 - 1,8 tỷ đồng/căn.

Tuy vậy, thực tế trên thị trường hiện nay cho thấy, nhiều chủ đầu tư có sẵn quỹ đất sạch đã và đang tung ra nhiều dự án nhà ở dành cho người trẻ. Đơn cử, Công ty Him Lam Land, ngoài các sản phẩm bất động sản có có giá trị cao như nhà phố, khu căn hộ cao cấp, mới đây tiếp tục giới thiệu ra thị trường 1.092 căn hộ của Dự án Him Lam Phú An (quận 9) có diện tích từ 69 - 71 m2 với mức giá 1,5-1,8 tỷ đồng.

Him Lam Phú An là dự án hiếm hoi nằm ngay cửa ngõ khu Đông Sài Gòn, trên trục xa lộ Hà Nội kết nối với tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên trạm số 8, 9 mà lại có mức giá vừa phải như vậy. Được biết, đây cũng chính là dự án nằm trong kế hoạch tung ra thị trường gần 2.000 căn hộ dành cho giới trẻ mà Him Lam Land phát triển thêm trong năm 2016.

Giá trị tín chấp cao

Các chuyên gia bất động sản cho rằng, thị trường đón nhận nhiều dự án tầm trung, với sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dùng. Tuy nhiên, để khách hàng có thể tiếp cận hiệu quả căn hộ tầm trung, doanh nghiệp cũng cần có giải pháp hỗ trợ, nhất là về tài chính.

Hình ảnh thực tế tiến độ công trình Him Lam Phú An vào tháng 1/2017, đang xây lên tầng 2, thời gian hoàn thành là 24 tháng và sẽ bàn giao trong tháng 8/2018

Bà Dương Thị Thùy Dung, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn CBRE đánh giá, phân khúc bình dân và trung cấp rất được thị trường ưa chuộng. Sự trợ giúp của hệ thống ngân hàng cùng mức lãi suất cam kết trong vòng 1-2 năm đầu tiên là 6-7%/năm và chiến lược bán hàng linh hoạt của chủ đầu tư sẽ kích thích người mua nhà trong phân khúc này.

Theo ông Ngô Quang Phúc, Phó tổng giám đốc Công ty Him Lam Land, hạn chế lớn nhất của người trẻ là số tiền tích lũy ban đầu còn ít, nhưng ưu điểm của họ lại là rất giàu có về sức khoẻ, tri thức và tiềm năng phát triển. Đây chính là những giá trị tín chấp mà giới trẻ có được.

Him Lam Phú An sở hữu vị trí đắc địa bên cạnh tuyến metro và view tuyệt đẹp ra bán đảo Thanh Đa.

Với Dự án Him Lam Phú An, ông Phúc cho biết, Him Lam Land sẽ áp dụng chính sách thanh toán dài nhất hiện nay dành cho giới trẻ. Người mua chỉ phải trả 45% giá trị căn hộ cho đến khi nhận nhà trong thời gian 2 năm, số tiền còn lại được trả chậm tiếp trong 4 năm sau khi đã nhận nhà. Do vậy, tổng thời gian trả lên đến 6 năm (72 tháng) và được chia nhỏ trả chậm 1%/tháng (tương đương 15 -18 triệu đồng/tháng). Đây là chính sách thanh toán linh hoạt và kéo dài chưa từng có trên thị trường bất động sản.

“Các bạn trẻ nên mạnh dạn mua nhà nếu đã có một khoản tích lũy và thu nhập ổn định. Tuy điều này sẽ tạo áp lực không nhỏ, nhưng cũng là động lực lớn để các bạn cố gắng hơn trong công việc nhằm gia tăng thu nhập, ý thức tiết kiệm cũng tốt hơn”, ông Phúc chia sẻ.

Gia Huy