Mua nhà đón Tết, lướt Mazda 3 cùng The Golden Palm

Từ nay đến hết 31/1/2017, khách hàng mua căn hộ dự án The Golden Palm sẽ có cơ hội nhận xe ôtô Mazda 3 cùng nhiều quà tặng giá trị khác.

Đây là một trong những quà tặng giá trị nằm trong chương trình “Mua nhà đón Tết lướt Mazda cùng The Golden Palm” được gửi đến từ chủ đầu tư HDIS, với cơ cấu giải thưởng gồm: 1 xe Mazda 3; 2 xe máy SH, 3 điện thoại iPhone 7, cùng nhiều quà tặng khác với tổng giá trị giải thưởng lên tới 1 tỷ đồng.

Đặc biệt, chủ đầu tư còn mang tới cơ hội đầu tư tuyệt vời dành cho 10 khách hàng đầu tiên đặt mua căn hộ The Golden Palm từ nay đến hết 31/1/2017 khi cam kết cho thuê lại căn hộ trong 2 năm, với mức lợi nhuận lên tới 23 triệu đồng/ tháng. Khách hàng không tham dự gói cam kết cho thuê sẽ được tặng ngay 1.5 lượng vàng SJC trị giá 50 triệu đồng.

Ngoài ra, nếu có nhu cầu hỗ trợ, sử dụng đòn bẩy tài chính khách hàng còn được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0%, ân hạn nợ gốc 18 tháng. Người mua thanh toán căn hộ không sử dụng gói vay tài chính sẽ được chiết khấu thêm 3% giá trị hợp đồng.

The Golden Palm – cơ hội đầu tư, an cư hấp dẫn.

The Golden Palm tọa lạc tại vị trí đắc địa trên mặt đường Lê Văn Lương, cách ngã tư Láng Hạ - Lê Văn Lương chừng 50m, được đầu tư xây dựng bởi Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Hà Nội Sunrise (HDIS) cùng các đối tác chiến lược là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ (CENINVEST); Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và Công nghiệp Delta (DELTA CORP),…

The Golden Plam bao gồm 2 tòa chung cư cao cấp, cùng khối đế hiện đại với 2 tầng thương mại, 3 tầng hầm, 1 tầng tiện ích và dịch vụ dành riêng cho cư dân tại tầng 6. Tại đây, cư dân dự án sẽ được tận hưởng những tiện ích dành riêng với bể bơi hiện đại, phòng tập gym & spa, khu cà phê, phòng đọc sách, khuôn viên cây xanh…

Không gian sống tiện ích, sáng tạo tại các căn hộ dự án.

Hơn 400 căn hộ dự án có diện tích linh hoạt từ từ 63-133m2, có từ 2 đến 3 phòng ngủ, được thiết kế theo phong cách đơn giản nhưng tinh tế, kết hợp với nội thất hiện đại tạo nên một không gian sống văn minh, lịch lãm. Các phòng chức năng được bày trí khoa học, phù hợp với nhu cầu sử dụng của các thế hệ thành viên gia đình.

Bên cạnh việc hình thành một cộng đồng cư dân sum tụ, văn minh sau khi dự án hoàn thiện, The Golden Palm còn là sự hòa quyện đầy tinh tế giữa xu hướng kiến trúc xanh, gần gũi thiên nhiên; kỹ thuật thi công hiện đại, cùng hệ thống dịch vụ tiện tích hoàn hảo, đồng bộ. Không gian sống tại dự án sẽ tràn ngập màu xanh của cây cọ, xen kẽ là những khóm hoa tươi sắc màu, đặc biệt có lợi cho sức khỏe của cư dân.

Không chỉ là nơi an cư lý tưởng, The Golden Palm còn được giới chuyên gia bất động sản đánh giá mang lại cơ hội đầu tư hấp dẫn cho khách hàng khi nằm trong khu vực có tốc độ phát triển mạnh mẽ, được chú trọng đầu tư về cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông,… tại trung tâm quận Thanh Xuân. Đây là sẽ yếu tố giúp giá trị bất động sản tại The Golden Palm ngày càng gia tăng.

Đặc biệt, với chính sách hỗ trợ từ chủ đầu tư khi cam kết thuê lại căn hộ trong vòng 2 năm, khách hàng mua căn hộ The Golden Palm không chỉ được sở hữu một tổ ấm tiện ích, hiện đại; mà còn sở hữu sản phẩm BĐS tạo ra lợi nhuật hấp dẫn lên tới 23 triệu đồng/ tháng.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:



Hệ thống Siêu thị dự án Bất động sản STDA.



Địa chỉ:137 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội



Hotline: 0936039688



Website: http://www.thegoldenpalm.vn/



CSKH: 19006088

Như Loan