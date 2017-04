Khu biệt thự cao cấp Central Park (Khu Q): Tôn vinh giá trị cuộc sống

Tọa lạc tại vị trí "vàng" của Thủ đô, có thể nói Central Park (hay còn gọi là Khu Q) là khu đô thị "vàng" của Tây hồ, thuận tiện về giao thông giúp việc di chuyển ra ngoại thành, sân bay hay vào trung tâm đều rất dễ dàng và thuận lợi.

Vị trí Khu đô thị Nam Thăng Long

Khu biệt thự cao cấp Central Park nằm trong tổng thể Khu đô thị Nam Thăng Long với nhiều khu biệt thự cao cấp với đầy đủ các dịch vụ tiện nghi nhất cho cư dân. Nơi đây có rất nhiều biệt thự với nhiều loại diện tích và thiết kế khác nhau, các căn biệt thự có từ 3 đến 5 phòng ngủ đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Khu đô thị Nam Thăng Long luôn được xem là điểm đến của người thành đạt, những người nước ngoài làm việc tại Việt Nam tìm một không gian sống yên bình với đầy đủ các tiêu chuẩn sống theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tổng quan khu biệt thự cao cấp Central Park

Khu biệt thự cao cấp Central Park là khu biệt thự mới nhất tại khu đô thị Nam Thăng Long được xây dựng trên lý tưởng sống gần gũi với thiên nhiên được bao quanh bởi khuôn viên và cảnh quan xanh tươi ngập tràn ánh nắng, tầm nhìn thoáng rộng của công viên, hồ nước và những căn nhà uốn vòng quanh. Sắc màu cỏ cây tươi xanh, mặt nước trong lành sẽ đánh thức và nạp thêm năng lượng cho cảm xúc trong bạn mỗi ngày.

Cận cảnh biệt thự cao cấp khu Central Park

Khu biệt thự cao cấp Central Park là sự tôn vinh giá trị cuộc sống. Khu biệt thự bao gồm số lượng giới hạn một số căn biệt thự với 5 phong cách thiết kế và diện tích khác nhau, những thiết kế đem lại sự giản dị, thanh lịch và gần gũi với thiên nhiên. Cửa sổ rộng, tầm nhìn thoáng từ phòng ngủ tới phòng khách, khiến cư dân được tận hưởng trọn vẹn một cuộc sống chất lượng và cân bằng với thiên nhiên.

Ngoài những ý tưởng thiết kế đem lại cho cư dân khu biệt thự một cuộc sống xanh hoàn mỹ ra thì những cư dân sống tại đây còn được thừa hưởng những dịch vụ và tiện ích đi kèm khác mà không ở nơi đâu có.

Một số mẫu biệt thự tại khu Central Park

Bất kỳ ai khi lần đầu di chuyển vào khu đô thị Nam Thăng Long đều cảm nhận được sự trang nghiêm của hệ thống an ninh và bảo vệ tại đây. Với việc bố trí bảo vệ và an ninh rất thích hợp nên khi sinh sống tại đây, gia đình và con cái bạn luôn có được cảm giác an toàn và yên tâm trong sinh hoạt.

Không gian sống tại Ciputra ngoài sự an toàn cần thiết thì đây cũng là một không gian sống yên bình và đẹp, hệ thống cây xanh hài hòa dọc các tuyến đường, riêng trục đường chính còn có hệ thống đường giành cho người tập thể thao, chạy bộ, đi xe đạp và cho trẻ em đi học. Khi đi dạo quanh khu đô thị Ciputra bạn cũng sẽ không quá ngạc nhiên khi gặp khá nhiều người nước ngoài sinh sống cùng gia đình tại đây bởi Ciputra là khu đô thị có hạ tầng rất tốt, hệ thống trường quốc tế phục vụ gia đình người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam.

Những người Việt khi chọn Ciputra là nơi an cư đa phần khách hàng có một triết lý sống khá hiện đại và rõ ràng. Khách hàng chọn lựa Ciputra vì họ muốn có một không gian sống nghỉ ngơi thanh bình sau thời gian làm việc mệt mỏi, khi về mái ấm họ có thể an nhiên tận hưởng sự bình yên vui đùa cùng con trẻ không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn và những phiền phức xung quanh không cần thiết, hệ thống giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế ngay gần nhà, sự an toàn cho gia đình cũng là một trong những lý do để họ quyết định chọn lựa Ciputra làm nơi sinh sống, một không gian sống cho người thành đạt.

Khu đô thị Nam Thăng Long còn có trung tâm tập thể thao, GYM, Bể bơi, hệ thống sân Tennis, khu vui cho trẻ em, trường học quốc tế, bệnh viện… được thiết kế phù hợp ở mỗi khu vực giúp cư dân tập luyện thể thao. Bạn cũng có thể chạy bộ ở xung quanh đường dạo chính của khu đô thị với những hàng cây mát mẻ và nở hoa vào mỗi mùa.

Từ những điểm vượt trội trên, khu biệt thự cao cấp Central Park (Khu Q) chắc chắn sẽ làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất, đem lại cuộc sống xanh đẳng cấp giữa long thủ đô.



