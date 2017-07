Khai trương The Manor Lào Cai, Bitexco khởi công tiếp tháp The Manor Tower Lào Cai

Khai trương The Manor Lào Cai, Bitexco khởi công tiếp tháp The Manor Tower Lào Cai với sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh này.



Sáng ngày 8/7/2017, Tập đoàn BITEXCO đã khánh thành khu đô thị The Manor Lào Cai và khởi công tòa tháp The Manor Tower thuộc dự án, tại Khu đô thị The Manor Lào Cai, đại lộ Trần Hưng Đạo, thành phố Lào Cai.

Dự án do Công ty cổ phần Bitexco làm chủ đầu tư, S.A.I Associates (Hàn Quốc - đơn vị đã từng thiết kế nhiều dự án hiện đại ở Việt Nam, trong đó có Khu chung cư cao cấp The Manor Thành phố Hồ Chí Minh và The Manor Hà Nội) thiết kế.

The Manor Lào Cai tọa lạc trên trục Đại Lộ Trần Hưng Đạo, cửa ngõ vào Trung tâm hành chính – chính trị – thương mại của thành phố Lào Cai, cách trường học, bệnh viện, ga tàu và cửa khẩu trong bán kính khoảng 1km.

The Manor Lào Cai đã hoàn thiện giai đoạn một gồm 441 căn biệt thự, liền kề và nhà phố thương mại (shophouse), khu công viên, quảng trường, đài phun nước và tòa nhà dịch vụ The Manor Palace để chào đón hàng trăm cư dân về sinh sống và kinh doanh.

Cùng với việc chính thức khánh thành khu đô thị The Manor Lào Cai, chủ đầu tư cũng công bố khởi công tòa tháp The Manor Tower – giai đoạn 2 của dự án. The Manor Tower được xây dựng trên khu đất rộng hơn 15.000m2, cao 21 tầng gồm một tầng hầm, hai tầng đế và 18 tầng tháp.

Ông Vũ Quang Bảo – Tổng Giám Đốc Tập đoàn Bitexco trao cho quỹ Khuyến học cho học sinh nghèo đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Lào Cai số tiền một tỷ đồng.

Đây là tòa nhà phức hợp với các chức năng siêu thị, khu thương mại, khu vui chơi trẻ em, rạp chiếu phim, căn hộ và khách sạn. Trong đó, dự án sở hữu 102 căn hộ cao cấp diện tích từ 55m2 trở lên nằm từ tầng 3 đến tầng 10; từ tầng 11 đến hết tầng 20 là khu khách sạn với 154 phòng, nhà hàng, khu spa và sky bar...

Cũng nhân dịp này, Bitexco cũng chính thức khai trương trung tâm thể thao Star Fitness và bể bơi hiện đại có hệ kính đóng mở tự động tại tòa nhà The Manor Palace, thuộc khu đô thị.

Trong buổi lễ, ông Vũ Quang Bảo – Tổng Giám Đốc Tập đoàn Bitexco đã trao cho quỹ Khuyến học cho học sinh nghèo đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Lào Cai số tiền một tỷ đồng, để chia sẻ trách nhiệm xã hội với tỉnh. Được biết Bitexco đã đóng góp gần 20 tỷ đồng vào các hoạt động phúc lợi xã hội của tỉnh.

