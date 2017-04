Khách hàng Hà Nội hứng thú với dự án Hội An Royal Residences

Đây là dự án được chờ đợi nhất năm 2017-2018 xây dựng tại khu vực biển An Bàng, xã Cẩm An (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), một trong 25 bãi biển được bình chọn tuyệt vời nhất thế giới.

Dự án Hội An Royal Residences do Savills Việt Nam độc quyền phân phối

Rất đông khách hàng khu vực phía Bắc đã hào hứng đến tham dự và dành sự quan tâm đặc biệt đối với dự án Hội An Royal Residences vừa được chủ đầu tư Công ty CP Tập đoàn Hoàng Gia Hội An phối hợp với Savill Việt Nam ra mắt tại Hà Nội.

Nhiều khách hàng phía Bắc quan tâm đến dự án Residences

Đây là dự án được chờ đợi nhất năm 2017-2018 xây dựng tại khu vực biển An Bàng, xã Cẩm An (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam). Vị trí được xem là đất vàng hiếm hoi còn sót lại ven bãi biển được Trang web du lịch lớn nhất thế giới TripAdvisor công bố là một trong 25 bãi biển tuyệt vời nhất thế giới do du khách bình chọn.

Với vốn đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng, dự án là khu phức hợp đẳng cấp có tầm nhìn rộng mở về sông Trà Quế, được thiết kế bởi các kiến trúc sư đến từ Samovic Viet Nam. Với tổng diện tích hơn 7ha, giai đoạn 1 dự án bao gồm 44 căn biệt thự (225 m2), 87 căn biệt thự thương mại (từ 142-150 m2) được xây dựng phần thô, hoàn thiện mặt ngoài.

Ông Nguyễn Phú Quý, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Hoàng Gia Hội An (bên phải) trực tiếp tiếp giải đáp những thắc mắc của khách hàng liên quan đến Dự án

Đây cũng là loại hình được đầu tư dạng biệt thự thương mại, biệt thự du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng và một phần diện tích cho loại hình condotel. Giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành vào quý 3 năm nay để chào đón các cư dân vào sinh sống, định cư lâu dài.

Ông Dương Đức Hiển Phó Giám đốc Phòng Kinh doanh Bất Động Sản Nhà Ở Savills Hà Nội-Đơn vị phân phối dự án Hội An Royal Residences nhận định rằng, việc đầu tư phát triển dự án khu vực này là lựa chọn thông minh của chủ đầu tư xét dưới góc độ đầu tư; và khách hàng lựa chọn đầu tư vào các dự án tại khu vực này sẽ mang lại hiệu quả tốt”.

Một lợi thế nữa trong việc phát triển các sản phẩm để ở và nghỉ dưỡng của dự án tại khu vực này là dự án nằm trong sự phát triển mang tầm cỡ quốc tế của Hội An trong tương lai giai đoạn 2012 – 2025 đã được Chính phủ phê duyệt.

Hội An Royal Residences có vị trí đắc địa bên biển An Bàng và view thoáng nhìn ra sông Trà Quế

Về việc đảm bảo yếu tố tài chính cho dự án này, ông Nguyễn Đình Vinh, Phó Tông giám đốc Vietin Bank cho biết Công ty CP Tập đoàn Hoàng Gia Hội An là khách hàng chiến lược của VietinBank Hội An, có uy tín trong quan hệ tín dụng và sử dụng hầu hết các sản phẩm, dịch vụ của VietinBank.

Thời gian qua, VietinBank Hội An đã đồng hành hỗ trợ vốn để đơn vị thực hiện đầu tư thành công chuỗi 4 khách sạn thương hiệu Royal tại Hội An với tiêu chuẩn 4 - 5 sao, cung cấp gần 500 phòng ở cho khách du lịch.

“VietinBank Hội An tiếp tục tài trợ hơn 60% tổng đầu tư cho Dự án Hội An Royal Residences. Ngoài ra VietinBank còn cung cấp gói hỗ trợ cho đối tác mua nhà Dự án với mức tài trợ lên tới 80% và ưu đãi lãi suất tốt nhất trong vòng 25 năm. Đây sẽ là lợi thế cạnh tranh trên thị trường” ”- ông Vinh khẳng định.

Dự án Hội An Royal Residences có hứng thú đặc biệt với các phân khúc khách hàng.

Với Dự án Hội An Royal Residences, ông Nguyễn Phú Quý, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hoàng Gia Hội An cho biết, phía đối tác Savill Việt Nam là đơn vị tư vấn và phân phối sản phẩm chính. “Chúng tôi mong muốn đem một diện mạo mới, một phần hiện đại cho bộ mặt đô thị Hội An cũng như đem đến những cơ hội tiềm năng cho các nhà đầu tư tìm kiếm BĐS ven biển và nơi định cư cao cấp”, ông Quý khẳng định.

Hà Minh