Hải Phát Thủ Đô và bí quyết hồi sinh những dự án BĐS "chết lâm sàng"

Cùng với sự sôi động ngày càng lớn từ thị trường bất động sản (BĐS) phía Tây Nam Hà Nội, Hải Phát Thủ Đô dù mới thành lập từ năm 2015 nhưng đã và đang ghi dấu ấn với thị trường khi “hồi sinh” những dự án tưởng như đã “chết lâm sàng”.

“Hồi sinh” những dự án “bất động”

Năm 2009, khi bong bóng bất động sản bị vỡ, hàng trăm dự án tham vọng đã thật sự bị “bất động” và rơi vào tình trạng “chết lâm sàng” dù từng được coi như một niềm tự hào, hay điểm nhấn của khu vực lúc đó.

Đơn cử như dự án Usilk với những nét cách tân hiện đại trên tổng thể rộng lớn gồm nhiều tòa tháp có các tiện ích liên kết, thống nhất mặc dù được khởi công xây dựng từ quý 2/2008 nhưng đến nay đã chậm tiến độ bàn giao nhà lên tới 4 năm.

Chỉ đến khi “vị cứu tinh” Hải Phát Thủ Đô xuất hiện cuối năm 2015, Usilk mới một lần nữa được hồi sinh, thoát khỏi cảnh “bất động” và vận hành trở lại.

Dự án HPC Landmark 105 là một trong những dự án đang hồi sinh mạnh mẽ nhờ “vị cứu tinh” Hải Phát Thủ Đô

Cũng không phải ngẫu nhiên mà Hải Phát Thủ Đô có thể “hồi sinh” cho những dự án tưởng như đã không thể gượng dậy. Hải Phát được thừa hưởng truyền thống từ gia đình Tập đoàn Hải Phát, vốn đã rất thành công trong việc “cắt thuốc chữa bệnh” cho nhiều dự án. Mới đây, Hải Phát đã bỏ ra 700 tỷ đồng để hồi sinh dự án Khu đô thị Phú Lương (Hà Đông).

Không chỉ vực dậy các dự án “bất động”, Hải Phát cũng rất có uy tín trong việc chăm sóc các dự án của mình như The Vesta (khu nhà ở xã hội lớn nhất Miền Bắc), tổ hợp thương mại và căn hộ The Pride, hay dự án Tân Tây Đô; đấu giá thành công 7.200 m2 đất tại Vạn Phúc (Hà Đông) để phát triển khu nhà shophouse, khởi công dự án Roman Plaza; Đầu tư vào một loạt dự án như Khu đô thị sinh thái Đồng Quang, Khu đô thị Tây Nam An Khánh, A7 Nam Trung Yên,…

Hải Phát Thủ Đô đang phát triển làm hồi sinh nhiều dự án khu vực phía Tây Nam Hà Nội

Với thực lực và kinh nghiệm xử lý những dự án gặp khó khăn, có thể lý giải tại sao Hải Phát Thủ đô rất tự tin khi mở rộng vòng tay “ôm” một lượng dự án đáng nể về quy mô. Không nhiều người biết, trước khi đặt chân vào Usilk, Hải Phát Thủ đô đã thành lập Công ty Hải Phát Kinh Bắc - là chủ đầu tư dự án BT tôn tạo Khu di tích lịch sử Đền Đô và Sông Tiêu Tương tại Bắc Ninh với tổng mức đầu tư 634 tỷ đồng.

Tận tâm và quyết tâm

Một câu hỏi đặt ra, nếu không có Hải Phát Thủ Đô “bốc thuốc” và ra tay săn sóc thì mọi thứ sẽ ra sao với dự án Usilk?

Dự án Usilk trước đó được giới đầu tư bất động sản nhận định chứa rất nhiều yếu tố rủi ro từ tài chính, thuế, thủ tục pháp lý, nợ ngân hàng, nợ nhà thầu cùng đồng hành với mối quan hệ căng thẳng, phức tạp giữa chủ đầu tư cũ với khách hàng. Tất cả đều cho thấy, “căn bệnh” của Usilk thuộc hàng “nan y”. Do đó, không chỉ có thuốc tốt, “bệnh nhân” đặc biệt này còn cần một “bác sỹ” có tâm – cả sự tận tâm và sự quyết tâm, để dám đối mặt với khó khăn, biết nghĩ đến mồ hôi công sức của bao con người đã bỏ ra trước đó.

Thực tế là Hải Phát Thủ Đô đã phải dồn rất nhiều tâm huyết, sự tận tâm sống cùng với “căn bệnh” của dự án Usilk trong một thời gian dài mới tìm ra phương thuốc vực lại dự án một lần nữa.

Không chỉ chữa lành “những bệnh nhân bất động sản” của mình, Hải Phát Thủ Đô với tôn chỉ “cho đi để nhận lại” luôn cố gắng tổ chức các hoạt động kết nối, chăm lo tăng giá trị cuộc sống cho khách hàng của mình.

Rất nhiều sự kiện cộng đồng có thể kể đến như “Tuyên truyền kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em” khi hiện tượng này đang là vấn nạn trong xã hội hiện nay. Ngoài ra vào các dịp lễ Tết, Xuân, Hè, Hải Phát Thủ Đô đều xây dựng các chương trình tri ân, mang lại các lợi ích thiết thực tới mọi cư dân, những khách hàng thượng đế sống tại các dự án tâm huyết mà mình đã tạo dựng.

Bên cạnh đó, Hải Phát Thủ Đô cũng không ngừng nỗ lực xây dựng quỹ hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội với các sự kiện từ thiện quy mô. Tất cả các hành động này, Hải Phát Thủ đô đều hướng tới một chiến lược phát triển bền vững, cùng với tấm lòng chân thành mong muốn góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp, lành mạnh hơn.

Như Loan