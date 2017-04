Giải thưởng Bất động sản Việt Nam 2017 chuẩn bị công bố các đề cử vào vòng trong

Hội đồng giám khảo độc lập của Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru chuẩn bị công bố danh sách các đề cử chính thức lọt vào vòng trong của giải thưởng năm nay. Danh sách các đơn vị thắng giải và được đánh giá cao sẽ được công bố trong đêm trao giải vào ngày 2/6 tại khách sạn InterContinental Asiana Saigon.

Trở lại lần thứ ba với sự đồng hành của nhà tài trợ chính Kohler, Giải thưởng Bất động sản Việt Nam sẽ trao thưởng cho những nhà phát triển, những dự án bất động sản và thiết kế tốt nhất tại hai thị trường hàng đầu TP.HCM và Hà Nội. Ban tổ chức còn trao giải cho các dự án phát triển nhà ở nổi bật tại Phú Quốc, Đà Nẵng và Nha Trang, vốn là những điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng của cả nước.

Ông Terry Blackburn, nhà sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành PropertyGuru Asia Property Awards tại buổi công bố tổ chức giải thưởng Vietnam.

Giải thưởng Bất động sản Việt Nam là cuộc tranh tài của những nhà phát triển đã có tên tuổi cũng như các nhà phát triển tiềm năng với mong muốn nhận được bảo chứng giá trị cho các đóng góp của họ trên thị trường.

Danh mục giải thưởng được chia thành ba thành phần: Giải thưởng Nhà phát triển bất động sản, Giải thưởng Dự án bất động sản và Giải thưởng thiết kế. Những đề cử hợp lệ sẽ được đánh giá nghiêm túc và công bằng bởi hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia trong ngành, dựa trên các tiêu chí chi tiết và công bằng nhất.

Các hạng mục giải thưởng mới xuất hiện trong năm 2017 gồm có Dự án bất động sản phức hợp tốt nhất (Best Mixed Use Development) và Dự án thiết kế phổ quát nhất (Best Universal Design Development). Hạng mục thứ hai trong hai hạng mục trên được mở rộng cho các dự án nhà ở và thương mại trong cả nước và sẽ được phân loại vào bất kỳ hạng mục nào của giải thưởng toàn quốc. Những dự án này phải có khả năng tạo ra một môi trường mà nhiều người dễ tiếp cận, dễ hiểu và dễ sử dụng nhất có thể, bất kể tuổi tác, dáng vóc, người bình thường hay người khuyết tật.

Danh sách đầy đủ các hạng mục và các đề cử lọt vào vòng trong sẽ được công bố tại buổi họp báo vào ngày 26/4 tại TP.HCM, sau khi hội đồng giám khảo có buổi họp cuối cùng.

Các đơn vị thắng giải và được đánh giá cao sẽ được công bố tại đêm trao giải diễn ra vào tối ngày 2/6 tại khách sạn InterContinental Asiana Saigon. Cá nhân nhận giải thưởng đặc biệt Nhân vật Bất động sản của năm sẽ được công bố trước đêm trao giải.

Như Loan