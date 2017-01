Empire Hospitality tiên phong trong hợp tác quản trị khách sạn chuẩn quốc tế

Mới đây, ngày 9/1/2017, Empire Group đã tiến hành ký hợp tác chiến lược với hai tập đoàn hàng đầu thế giới về quản trị khách sạn là Dream Hotel Group (Mỹ) và Louvre Hotels Group (Pháp) đồng thời chính thức ra mắt Empire Hospitality – Hệ thống quản lý vận hành khách sạn với mô hình tiên phong và chất lượng đẳng cấp hàng đầu tại Việt Nam.

Empire Hospitality sẽ sử dụng các thương hiệu cao cấp trong việc quản lý vận hành khách sạn như Naman Hospitality; các thương hiệu thuộc các tập đoàn hàng đầu thế giới cũng như những chuỗi thương hiệu riêng sẽ sớm được ra mắt trong năm 2017.

Empire Group đã tiến hành ký hợp tác chiến lược với hai tập đoàn hàng đầu thế giới về quản trị khách sạn là Dream Hotel Group (Mỹ) và Louvre Hotels Group (Pháp)



Tại Tổ hợp du lịch và giải trí Cocobay Đà Nẵng, Empire Hospitality sẽ áp dụng tối ưu hóa mô hình “Smart Stay 6S” trên tất cả các hệ thống khách sạn và hoạt động theo 6 tiêu chí: Seventy percents (mô hình lưu trú hiệu quả cao và tỷ lệ lấp đầy 70%); Seven days and more (đủ tiện ích và dịch vụ để khách lưu trú 7 ngày hoặc hơn); Smart investment (thông tin cho chủ nhà minh bạch); Smart operation (quản lý thông minh, hiệu quả); Saving (bảo vệ môi trường, sống xanh) và Stay happy (khách lưu trú, chủ nhà và đơn vị quản lý cùng hài lòng). Từ đây công tác quản lý sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức và chi phí. Thêm vào đó, khách lưu trú ở các khách sạn tại Cocobay còn được thỏa sức tận hưởng những dịch vụ và tiện ích hàng đầu quanh khu vực như hồ bơi, công viên nước, trung tâm nghệ thuật biểu diễn và hàng trăm dịch vụ tiện ích khác.

Bên cạnh mô hình quản lý thông minh đã và đang giải quyết được phần lớn các vấn đề trong quản lý hệ thống khách sạn, để hướng đến phong cách chuyên nghiệp, Empire Group đã đưa ra chiến lược hợp tác với các tập đoàn có thương hiệu và kinh nghiệm trên thế giới trong lĩnh vực quản trị khách sạn để đạt hiệu quả tối ưu nhất. Đặc biệt hơn cả, thay vì lựa chọn một đối tác vận hành hoạt động như các dự án khác tại Việt Nam, Empire Group là đơn vị Việt đầu tiên ký kết cùng lúc với hai tập đoàn lớn trong ngành du lịch khách sạn thế giới là Pháp và Mỹ.





Với lịch sử phát triển 50 năm, cái tên Louvre Hotels Group đứng thứ 5 thế giới trong lĩnh vực khách sạn. Được thành lập năm 1962 tại Hà Lan đến nay, Louvre đã khẳng định được tên tuổi của mình trong ngành công nghiệp dịch vụ với 6 thương hiệu khác nhau từ đặt tại 51 quốc gia. Không kém cạnh về danh tiếng, Dream Hotel Group – tập đoàn quản lý khách sạn 5 sao hiện sở hữu các thương hiệu nổi tiếng trên khắp thế giới đến từ New York đến nay có 30 năm kinh nghiệm quản lý hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên toàn cầu.

Với tất cả những kinh nghiệm đó, Louvre Hotels Group và Dream Hotel Group sẽ mang đến sự hợp tác đầy hứa hẹn cho Empire Hospitality và dự án Cocobay một hệ thống quản lý chuyên nghiệp, cách thức tổ chức linh hoạt, mở ra một sự phát triển mới cho ngành ngành quản trị khách sạn tại Việt Nam.

.

Cocobay Đà Nẵng được đầu tư bằng tâm huyết của Empire Group bao gồm nhiều hạng mục có quy mô lớn như sân khấu biểu diễn ngoài trời 2.000 chỗ, quảng trường du lịch, tuyến phố đi bộ kết hợp với trung tâm mua sắm gồm các thương hiệu hàng đầu thế giới, câu lạc bộ Beach Club, tổ hợp nhà hàng với đa dạng các nền ẩm thực từ Đông sang Tây, hệ thống lưu trú và khách sạn cùng nhiều tiện ích và các dịch vụ giải trí mới lạ, hiện đại khác được lấy cảm hứng từ khu giải trí Las Vegas.

Như Loan