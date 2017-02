Dự án Splendora tiếp tục kéo dài do bất đồng

Điều chỉnh quy hoạch 1/500 là cách thường được chủ đầu tư áp dụng để kéo dài thời gian thực hiện dự án. Hiện trường Khu đô thị Splendora cho thấy, kế hoạch hoàn thành dự án này vào năm 2018 của Posco E&C và Vinaconex là khó khả thi.

Gặp khó vì bất đồng quan điểm

Báo cáo cổ đông về tình hình thực hiện Dự án Khu đô thị mới Bắc An Khánh (được biết đến với tên thương mại là Khu đô thị Splendora) tại huyện Hoài Đức (TP. Hà Nội), ông Đỗ Trọng Quỳnh, Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) cho biết, năm 2017, đơn vị này sẽ tiếp tục thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch 1/500 để có cơ sở triển khai giai đoạn II với các hạng mục nhà chung cư, biệt thự, nhà liền kề và công viên trung tâm.

Khung cảnh vắng vẻ tại Dự án Khu đô thị Splendora – Bắc An Khánh giai đoạn I. Ảnh: H.Q

Trước đó, trong các năm 2013 - 2014, Vinaconex đã nghiên cứu phương án thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp (50%) trong Công ty liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh (An Khánh JVC) - chủ đầu tư Dự án Splendora, nhưng đã thất bại. Năm 2016, Vinaconex một lần nữa từ chối quyền ưu tiên mua trước phần vốn góp vào An Khánh JVC của Posco E&C (sở hữu 50% vốn góp), đồng thời tìm kiếm nhà đầu tư thứ phát cho Dự án, song cũng không thành công.

Sự bất đồng trong quan điểm thực hiện giữa Vinaconex và Posco E&C xảy ra trong bối cảnh thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn trong các năm 2012 - 2014. Khi đó, Vinaconex muốn kéo dài thời gian thực hiện Dự án để chờ thị trường bất động sản vượt qua giai đoạn khó khăn, trong khi Posco E&C muốn giữ nguyên tiến độ đầu tư để tránh ảnh hưởng đến thương hiệu Posco trong mắt các nhà đầu tư quốc tế. Với tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ như nhau giữa Vinaconex và Posco E&C (đều 50%), nên không bên nào giành được tiếng nói quyết định số phận Dự án. Hai bên sau đó tính đến phương án chia đôi Dự án để đầu tư xây dựng theo quan điểm của riêng mình, nhưng cũng không thành công.

Trong khi đó, khi vận hành giai đoạn I, đã xảy ra xung đột lớn giữa khách hàng và chủ đầu tư Dự án về các vấn đề quy hoạch xây dựng, chất lượng thi công…, khiến hình ảnh khu đô thị được mệnh danh là “nơi ước đến, chốn mong về” trở nên xấu hơn trong mắt giới đầu tư. Kết quả là, An Khánh JVC ghi nhận khoản lỗ 340 tỷ đồng năm 2015 và lỗ 83,5 tỷ đồng trong năm 2016.

Với thị trường bất động sản diễn biến sôi động trong các năm 2015 và 2016 thì kết quả kinh doanh của An Khánh JVC thực sự là nỗi thất vọng lớn đối với các cổ đông.

Càng để lâu, càng thách thức

Khu đô thị Splendora có tổng diện tích 264,13 ha, nằm giáp Đại lộ Thăng Long. Theo quy hoạch đã được phê duyệt trước đây, Dự án có các hạng mục: nhà biệt thự, liền kề, hồ nước nhân tạo rộng 6,6 ha, vườn hoa, cây xanh, trường học quốc tế, khu vui chơi giải trí, khu văn phòng, khu mua sắm… Tổng số sản phẩm nhà ở bao gồm: 6.440 căn hộ chung cư, 1.311 căn biệt thự và nhà ở liền kề. Giai đoạn I của Dự án bao gồm tổ hợp chung cư 496 căn hộ, khu liền kề 236 căn và 317 căn biệt thự đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Giai đoạn II được dự kiến triển khai từ giữa năm 2012, nhưng do bất đồng quan điểm của các bên trong Liên doanh, nên vẫn “giậm chân tại chỗ”.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản phía Tây Hà Nội chứng kiến sự hồi phục mạnh mẽ tại các dự án lân cận như Khu đô thị Nam An Khánh, Geleximco hay xa hơn như Sunny Garden của CEO Group, đặc biệt là Dự án Vinhomes Thăng Long được xây dựng và bàn giao cho khách hàng từ đầu năm 2017 và sắp tới là Vinhomes Green Bay Mễ Trì, các sản phẩm bất động sản cao cấp tại Splendora không còn là “của hiếm” ở khu vực này.

Bên cạnh đó, công nghệ xây dựng mới, chính sách bán hàng thân thiện, khả năng hỗ trợ tài chính linh hoạt của các chủ đầu tư hiện nay cũng đặt ra vô vàn thách thức cho kế hoạch kinh doanh giai đoạn II, Dự án Splendora của Vinaconex và Posco E&C.

Hà Quang