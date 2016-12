Dự án C1 - C2 Xuân Đỉnh mở bán, cơ cấu giải lên tới 100 triệu đồng

Lễ mở bán sẽ được tổ chức sáng ngày 24/12 tại tầng 2, Trung tâm Louis Palace, 720 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội với nhiều ưu đãi cho khách hàng.

Tất cả khách hàng tham gia lễ mở bán và ký hợp đồng mua bán căn hộ trong tháng 12 này sẽ được bốc thăm chương trình đặc biệt “Đón giáng sinh cùng C1 – C2 Xuân Đỉnh” với nhiều phần quà giá trị như: tủ lạnh Samsunginverter 499L, Tivi LED Samsung 40inch, Lò vi sóng điện tử Sharp R-G620VN….có tổng trị giá quà tặng lên tới gần 100 triệu đồng.

Nhân dịp mở bán, ngân hàng cũng hỗ trợ vay vốn lên tới 75% và tiến độ thanh toán giãn ra với 5 đợt thanh toán vô cùng linh hoạt…đây thật sự là thông tin hữu ích cho những khách hàng đang có nhu cầu mua căn hộ Chung cư C1 - C2 Xuân Đỉnh.

Phối cảnh dự án

Tọa lại tại vị trí đất vàng cuối cùng tại trung tâm Quận Bắc Từ Liêm, dự án tiếp giáp với các trục đường giao thông huyết mạch như: Đường Phạm Văn Đồng, đường Nguyễn Văn Huyên, Võ Chí Công, Nhật Tân, nằm gần Công viên Hòa Bình, cách Hồ Tây chỉ hơn 1km…dự án lại nằm giữa lòng khu cư dân lâu đời nên C1 – C2 cộng hưởng gần như trọn vẹn các tiện ích ngoại khu hoàn hảo ở lĩnh vực y tế, giáo dục, thương mại như: bệnh viện E, bệnh viện 198, Bệnh viện Y học cổ truyền, trường cấp I, II, III Xuân Đỉnh, Metro, Siêu thị Trần Anh, chợ Xuân Đỉnh……

Dự án chung cư C1 - C2 Xuân Đỉnh được Công ty Cổ phần Thi công Cơ Giới Xây Lắp đứng ra đầu tư và cũng là đơn vị trực tiếp đảm nhận việc thi công. Dự án gồm 02 tòa tháp: Tòa C1 (17 tầng) và C2 (15 tầng) có tầng hầm, tầng thương mại, khu dịch vụ và khu liền kề , khu vườn cây, bãi đỗ xe công cộng…với tổng diện đất quy hoạch 11,710m2, mật độ xây dựng chỉ 39,11% và tổng 332 căn hộ cho cả hai tòa.

Dự án có tiện ích hoàn hảo.

Các căn hộ C1 – C2 Xuân Đỉnh có diện tích từ 60 – 86m2/ căn. Mỗi căn có 2 – 3 phòng ngủ, sở hữu nhiều điểm ưu việt, tầm nhìn rộng, thoáng. Thiết kế căn hộ chú trọng đón nắng và gió tự nhiên, mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông. Bên cạnh đó, các thảm cây xanh trên tầng thượng và dọc các lối đi giúp cung cấp oxy, tô điểm cho không gian sống tiện nghi, giao hòa với thiên nhiên, kiến tạo không gian sống xanh, trong lành.

Theo đại diện chủ đầu tư, mặc dù không gian và thiết kế theo phong cách hiện đại, cao cấp nhưng phân khúc mà chúng tôi hướng tới là dành cho những khách hàng có thu nhập trung bình đang có nhu cầu sở hữu những căn hộ chất lượng cao với nhiều không gian xanh và tiện ích hiện đại. Dự án không chỉ đáp ứng tiêu chí về giá, mà còn thỏa mãn nhu cầu về chất lượng và môi trường sống.

Điểm đặc biệt của dự án đó chính là không gian phát triển cho cư dân nhí, chủ đầu tư dành riêng diện tích đất để xây dựng sân vườn rộng lớn. Các bé có thể tự do khám phá thiên nhiên và thỏa sức sáng tạo trong không gian chung an toàn. Ngoài ra, bên trong dự án còn có nhiều diện tích để làm không gian sinh hoạt chung giúp gắn kết tình thân, hình thành cộng đồng dân cư văn minh, thắt chặt mối quan hệ cộng đồng ngay trong dự án. Vì vậy, đây được kỳ vọng là “nơi an cư lý tưởng” trong lòng thủ đô.

Được khởi công từ quý II/2016 và dự kiến bàn giao vào quý IV/2017. Hiện dự án đã xây tới tầng 3 của tòa nhà. Hiện dự án được chào bán với mức giá trung bình chỉ từ 23 triệu đồng một m2, chỉ từ 1,4 tỷ/căn có 2 phòng ngủ.

Như Loan