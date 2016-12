Đón Tết sum vầy tại căn hộ 5 sao Dolphin Plaza: Nhận ưu đãi "khủng"

Người Việt thường có quan niệm lựa chọn cuối năm mua nhà để đón tết an cư, đoàn tụ trong không khí sum vầy ấm áp, cùng nhau đón mừng năm mới. Trong thị trường nguồn cung đang khá dồi dào như hiện nay, có thể săn tìm những ưu đãi hấp dẫn nhất và những căn hộ có thể giao nhà ngay, sổ đỏ trao tay.

Đón tết sum vầy tại căn hộ cao cấp 5 sao với ưu đãi lãi suất 0% trong 2 năm

Sự khắt khe của thị trường trong suốt thời gian qua đã giúp thanh lọc và mang đến cho người mua những dự án căn hộ tốt thật sự. Dolphin Plaza được cư dân đánh giá đánh giá cao bởi giá trị cốt lõi mà công trình mang lại, kiến tạo cuộc sống xanh ngay tại tọa độ vàng của thủ đô.

Nhà đẹp ở ngay – nhận ngay sổ đỏ

Ưu thế vượt trội của Dolphin Plaza trong thị trường căn hộ cuối năm nhà khách có thể nhận căn hộ 5 sao ngay sau khi ký hợp đồng để kịp cùng gia đình đón Tết. Đây là những căn hộ đã hoàn thiện nội thất, gia chủ không mất thời gian sửa sang để có không gian như ý. Dolphin là một trong những dự án đầu tiên nhận được chứng nhận 5 sao. Không gian nghệ thuật Dolphin cùng chất lượng quản lý tiêu chuẩn quốc tế là những ưu điểm khó có dự án nào trong khu vực căn hộ Mỹ Đình và căn hộ Cầu Giấy sánh được.

Căn hộ cao cấp của Dolphin Plaza đạt tiêu chuẩn 5 sao, nổi bật trong khu vực căn hộ Mỹ Đình và căn hộ Cầu Giấy

Các căn hộ 5 sao được thiết kế với diện tích từ 72 -198 m2 gồm các không gian phòng khách, phòng ăn, nhiều phòng ngủ và khu vệ sinh… Các phòng đều có kiến trúc với diện tích đa dạng, nhiều mặt thoáng và thiết kế giàu tính thẩm mỹ.

Không gian sống sang trọng được kiến tạo bên trong từng căn hộ nhờ sự đặc biệt trong cách sử dụng và bài trí những vật liệu, nội thất đẳng cấp. Căn hộ cao cấp Dolphin Plaza còn có dịch vụ quản lý tiêu chuẩn quốc tế. Lựa chọn Dolphin Plaza giải tỏa mọi lo lắng về tố an ninh và an toàn cháy nổ. Dự án Dolphin Plaza trang bị hệ thống cảnh báo và chống cháy nổ cũng như hệ thống thoát hiểm tiêu chuẩn quốc tế, đội ngũ nhân viên an ninh trực 24/24h chuyên nghiệp có thể ứng phó được mọi trường hợp bất ngờ xảy ra.

Hưởng ưu đãi 2 năm lãi suất 0%

Mới đây, 30 căn hộ cao cấp nhất dự án cùng với 8 căn penthouse tại Dolphin Plaza được chủ đầu tư quyết định bán diện tích từ 72-198m2. Giá bán căn hộ giao động từ 35,5 - 37,5 triệu đồng/m2.

Chủ đầu tư Công ty Cổ phần TID vừa công bố chương trình ưu đãi Căn hộ 5 sao, dồi dào tài lộc” cùng quà tặng tân gia với giá trị lên tới 100 triệu đồng bao gồm 2 năm phí quản lý tòa nhà và 2 năm phí đỗ xe cho 01 ô tô sẽ được dành tặng những khách hàng ký hợp đồng trước 31/1/2017.

Thiết kế giàu tính thẩm mỹ của Dolphin Plaza

Theo đó, chỉ với số tiền hơn 600 triệu đồng, khách hàng có thể nhận ngay căn hộ tại Dolphin Plaza để đón Tết Đinh Dậu 2017 an lành bên gia đình và người thân. Khi thanh toán ngay 95 % giá trị hợp đồng, gia chủ sẽ được hưởng chiết khấu 5% tổng giá trị hợp đồng trước VAT. Trong trường hợp khách hàng chưa có nhu cầu sử dụng, chủ đầu tư hỗ trợ dịch vụ cho thuê.

Lựa chọn những căn hộ đã hoàn thiện như Dolphin Plaza, khách hàng đã có thể nhận ngay nhà để ở hoặc cho thuê ngay để sinh lợi. Dolphin Plaza nằm ở vị trí thuận lợi kết nối giao thông, không gian sống tốt và đảm bảo an ninh tại khu vực phát triển kinh tế sôi động, nơi tập trung cộng đồng dân cư cao cấp với người nước ngoài, Việt kiều, doanh nhân… nên nhu cầu nhà ở rất cao, một căn hộ tại đây có thể cho thuê dễ dàng với với mức giá 1.000 USD – 2.500 USD/m2 tùy diện tích.

Không những được nhận nhà ngay với sổ đỏ trao tay, pháp lý rõ ràng, khách hàng còn được hỗ trợ về lãi suất, giúp giảm vốn đầu tư ban đầu, giảm áp lực dòng tiền nhưng vẫn được thu lợi được từ việc nhận nhà ở hoặc cho thuê ngay. Chủ đầu tư TID đã ký hợp đồng với ngân hàng Vietinbank. Khách hàng chỉ cần thanh toán 30% giá trị căn hộ, 70% còn lại sẽ được hỗ trợ cho vay với lãi suất ưu đãi 0% trong vòng 2 năm, ân hạn nợ gốc 6 tháng.

Có thể thấy, việc mua một căn hộ đã hoàn thiện mà vẫn được trả chậm như Dolphin Plaza, khách hàng an tâm và thu được lợi ích lớn hơn nhiều so với việc mua nhà “trên giấy” tại các dự án chưa hoàn thiện.

Thông tin chi tiết: Chủ đầu tư:

Công ty Cổ phần TID

Số 4 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Hotline:0934776668

Website: dolphinplaza.com.vn Đại lý:

Công ty Cổ phần bất động sản Hải Long Land

Hotline: 0888399993

Wesite: dolphinplaza.hailongland.vn

Minh Hải