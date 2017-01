Đà Nẵng:

Định vị “thành phố đáng sống” qua những dự án bất động sản

Đây là những dự án được đầu tư bài bản, có quy mô và mang tính động lực cho thị trường bất động sản Đà Nẵng. Những dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra điểm nhấn quy hoạch của đô thị Đà Nẵng theo hướng “xanh – sạch – đẹp” trong tương lai.

Có thể nói, năm 2016 là một năm sôi động của thị trường bất động sản Đà Nẵng. Trong năm 2016, nhiều nhà phát triển bất động sản đã “lên ngôi” tại Đà Nẵng với những dự án được kỳ vọng sẽ làm thay đổi bộ mặt thị trường bất động sản.

Giải thích về điều này, các chuyên gia cùng chung nhận định cho rằng, kinh tế với nhiều điểm sáng, an ninh chính trị xã hội ổn định, du lịch tăng trưởng mạnh, cơ sở hạ tầng liên tục được nâng cấp hoàn thiện, các sản phẩm dịch vụ giải trí từng bước được phong phú đa dạng, đó là những yếu tố biến Đà Nẵng trở thành thỏi nam châm hút những nhà phát triển bất động sản cả nước tìm về.

Một số dự án tiêu biểu được xem là động lực trên thị trường BĐS Đà Nẵng trong năm 2016 có thể kể đến FPT City Đà Nẵng, Luxury Apartment Alphanam, Cocobay và nổi bật nhất chính là dự án Ariyana Beach Resort & Suites Đà Nẵng.

Dự án FPT City Đà Nẵng

FPT City Đà Nẵng có thể nói là dự án đã được ông chủ Trương Gia Bình và đội ngũ lãnh đạo FPT dồn rất nhiều tâm huyết và hoài bảo để xây dựng đưa nơi này trở thành một nơi đáng sống, một nơi tập trung những tinh tuý công nghệ của Tập đoàn, nơi sẽ khởi đầu cho một giấc mơ lớn hơn của FPT đó là vươn mình trở thành tập đoàn công nghệ lớn hàng đầu thế giới.

Phối cảnh dự án Khu đô thị FPT City Đà Nẵng







FPT City Đà Nẵng có tổng vốn đầu tư 1 tỷ USD, diện tích 181 ha, bao gồm các sản phẩm nhà phố xây sẵn, biệt thự, căn hộ chung cư thông minh…Trong tổng thể dự án, điểm nhấn còn có công trình tòa nhà chức năng FPT Complex, nơi được đặt là đại bản doanh làm việc của hơn 3.600 nhân viên FPT tại Đà Nẵng trong giai đoạn 1 và 10.000 nhân viên trong giai đoạn 2, công trình đã chính thức được khai trường và đưa vào sử dụng vào ngày 22/4/2016.

FPT City Đà Nẵng được thiết kế với mật độ không gian xanh (công viên, cây xanh, ao hồ, mặt nước…) lên đến 60%, với việc áp dụng nhiều công nghệ thông minh như hệ thống tưới nước tự động, hệ thống sử lý nước thải vi sinh công nghệ Nhật Bản, nhà phố - biệt thự được thiết kế thông minh, tận dụng tối đa ánh sáng, xây dựng bằng các vật liệu không nung…

Dự án nằm tại khu vực phường Hoà Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, thuộc hướng Đông Nam của thành phố Đà Nẵng, khu vực được thành phố Đà Nẵng quy hoạch để trở thành trung tâm đô thị trong tương lai.

Dự án được hình thành đã góp phần nâng cao giá trị nhà đất khu vực phía Đông Nam Đà Nẵng, trở thành động lực để thị trường bùng nổ thêm một loạt các dự án bất động sản lân cận. Thậm chí hiện nay một số dự án BĐS nghỉ dưỡng cao cấp khu vực lân cận cũng xem khoảng cách từ dự án đến FPT City Đà Nẵng là yếu tố để nâng cao giá trị của mình.

Theo đại diện Công ty CP Đô thị FPT Đà Nẵng cho biết, hiện nay dự án đã hoàn thiện đồng bộ hạ tầng giao thông và hình thành khu dân cư với những tiện ích dịch vụ xung quanh có sẵn (trường học, bệnh viện, chợ, cơ sở giải trí…).

Dự án Luxury Apartment

Ngay từ thời điểm bước vào năm mới 2016, dự án Luxury Apartment được giới thiệu mở bán khiến nhiều nhà đầu tư ngỡ ngàng. Lí do là bởi chủ đầu tư chính là Alphanam, một Tập đoàn đa ngành đã dần vắng bóng trên thương trường, đặc biệt là thời điểm cuối tháng 12/2014, khi Alphanam hủy niêm yết cổ phiếu ALP. Sự trở lại của Alphanam ở lĩnh vực bất động sản đã khiến giới đầu tư đặc biệt chú ý, và dự án Tổ hợp khách sạn, căn hộ Four Points by Sheraton và Luxury Apartment cũng ngay lập tức trở thành tâm điểm trên thị trường BĐS.

Dự án Luxury Apartment

Điểm chú ý của việc Alphanam quay trở lại thị trường đó chính là việc ông Nguyễn Tuấn Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Alphanam – người nằm trong top 10 những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam năm 2012, dẫn lui về hậu trường và giao lại vai trò quản lý các hoạt động kinh doanh cho con gái Nguyễn Ngọc Mỹ.

Dự án có tổng diện tích 5.500m2, cao 35 tầng với số lượng 232 căn hộ. Luxury Apartment có vị trí với mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp hướng ra biển Phạm Văn Đồng. Dự án Luxury do nhà thiết kế nổi tiếng thế giới – Salvador Perez Arroyo thiết kế với kiến trúc bên trong đảm bảo sự hài hòa và tự nhiên, nhưng vẫn hội tụ đủ yếu tố sang trọng, ấm cúng cho căn nhà. Dự án có đầy đủ các hạng mục tiện ích như hồ bơi, nhà hàng, khu vui chơi trẻ em, sân vườn, phòng tập GYM, Spa, phòng hội nghị tiêu chuẩn.

Với lợi thế nằm trên con dường du lịch 5 sao của thành phố Đà Nẵng, có bải biển đẹp, bên cạnh là nhiều khu khách sạn nhà hàng quan trọng, các phòng trực trực tiếp ra biển, dự án đã thu hút số lượng đông đảo nhà đầu tư và khách hàng ngay khi ra mắt.

Dự án Khu căn hộ nghỉ dưỡng Ariyana Beach Resort & Suites Danang

Cũng trong thời điểm giữa năm 2016, một dự án “siêu” nổi bật khác được xem là tâm điểm của thị trường BĐS Đà Nẵng và cả Miền Trung được giới thiệu đến khách hàng và nhà đầu tư, trở thành một cơn sốt mới đó chính là dự án Khu căn hộ nghỉ dưỡng Ariyana Beach Resort & Suites Danang. Dự án do Công ty Cổ phần Ariyana thực hiện.

Có thể nói, Ariyana Beach Resort & Suites Danang là dự án có nhiều lợi thế so sánh để mang lại giá trị gia tăng lớn cho khách hàng và nhà đầu tư. Lợi thế đó là thế mạnh về nguồn lực tài chính, thế mạnh về kinh nghiệm phát triển BĐS nghỉ dưỡng, về kinh nghiệm quản lý khách sạn cũng như mạng lưới kinh doanh trong nước và toàn cầu của Furama Đà Nẵng, sự hỗ trợ của Vietjet Air trong việc kết nối phát triển thị trường lưu trú trong và ngoài nước, sự hỗ trợ tín dụng đối với khách hàng của ngân hàng HD Bank…

Dự án Ariyana Beach Resort & Suites Danang

Ariyana Beach Resort & Suites Đà Nẵng là khu căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp duy nhất tại Việt Nam mà tất cả các căn đều có tầm nhìn ra biển theo hai hướng chính là Đông Bắc và Đông Nam. Công trình gồm ba tòa tháp chính là tòa Bắc, tòa Nam và một tòa tháp Elite. Cả ba tòa tháp được bố cục khéo léo trên một khối đế chung, kết nối với nhau bởi cảnh quan cây xanh, đường dạo và hệ thống bể bơi, tiểu cảnh mặt nước với tổng diện tích mặt nước lên tới 1.700m2.

Về sản phẩm căn hộ, dự án Ariyana Beach Resort & Suites Đà Nẵng có các căn hộ được thiết kế với ban công rộng, cửa mở sang hai bên, nội thất được bố trí phù hợp với ánh sáng thiên nhiên ở các thời điểm trong ngày. Khu vực phòng khách được thiết kế tiếp nối với khu vực ban công tạo ra một không gian thoáng đãng, tầm nhìn rộng mở. Các khu vực sinh hoạt chung, phòng tắm và phòng ngủ cũng được thiết kế hiện đại, xuyên suốt, đón nhận luồng ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn hướng biển xanh.

Về vị trí, Ariyana Beach Resort & Suites Đà Nẵng được đánh giá là sở hữu vị trí “vàng” đắc địa nhất tại Đà Nẵng hiện nay khi vừa sát trung tâm thành phố vừa nằm ngay trên bãi biển Bắc Mỹ An, được coi là một trong những bãi biển đẹp nhất Đà Nẵng tại vị trí mặt biển với hướng nhìn khoáng đạt ra biển Đông, về phía Cù Lao Chàm và Tượng Phật Bà tại Bán đảo Sơn Trà. Từ căn hộ khách sạn, bằng phương tiện ô tô du khách có thể đi đến trung tâm thành phố chưa đến 10 phút, đến bay quốc tế Đà Nẵng khoảng 15 phút. Bao quanh vị trí dự án ở phạm vi bán kính chưa đến 5 km là những trung tâm vui chơi giải trí đẳng cấp nổi tiếng của Đà Nẵng như Sòng bài Casio Crown Plaza, Công viên Châu Á (Asia Park), Viacom, Lotte, Trung tâm công nghệ thông tin FPT tại Đà Nẵng, Khu du lịch Ngũ Hành Sơn…Tất cả những địa điểm này đều được kết nối với Ariyana Beach Resort & Suites Đà Nẵng bằng các tuyến giao thông thuận lợi, đồng bộ và hoàn chỉnh.

Cocobay

Dự án Cocobay Đà Nẵng do Tập đoàn Empire (tiền thân là Tập đoàn Thành Đô) làm chủ đầu tư. Dự án có tổng vốn đầu tư 2 giai đoạn khoảng hơn 10.000 tỷ đồng. Dự án khởi công giai đoạn 1 ngày 5.6.2016 và hoàn thành đi vào hoạt động năm 2017.

Dự án Cocobay Đà Nẵng

Cocobay Đà Nẵng được xây dựng trên tổng diện tích khoảng 31ha, bao gồm 600m chiều dài bờ biển. Dự án Cocobay được lấy cảm hứng từ thiên đường giải trí thế giới Las Vegas (Mỹ), thiết kế bao gồm nhiều hạng mục có quy mô lớn như: Sân khấu biểu diễn trong nhà hoành tráng và hiện đại với sức chứa 1.200 chỗ; sân khấu biểu diễn ngoài trời quy mô 2.000 chỗ với các chương trình biểu diễn giải trí mỗi ngày; Quảng trường du lịch lớn và nhiều dịch vụ nhất Việt Nam; Tuyến phố đi bộ dài nhất Việt Nam; Câu lạc bộ bờ biển Beach Club; Đại nhà hàng; hệ thống lưu trú đẳng cấp Condotel (Coco Ocean Resort, Coco Skyline Resort) và dòng khách sạn Boutique với tên gọi Garden Bay, cùng hàng trăm tiện ích và dịch vụ giải trí khác, dự kiến thu hút hàng triệu khách đến vui chơi, tham quan và lưu trú.

Ngay khi được ra mắt, dự án đã nhận được sự quan tâm cực lớn từ khách hàng và giới đầu tư. Cocobay được kỳ vọng sẽ trở thành tuyệt tác tổ hợp giải trí du lịch bậc nhất Đông Nam Á, là sự kết tinh hoàn hảo của các loại hình giải trí trên thế giới và góp phần đưa các tinh túy văn hóa lên nghệ thuật giải trí toàn cầu - xứng tầm điểm đến giải trí của thế giới.

Ngọc Tân