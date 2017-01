Địa ốc Hà Nội chào năm mới với “hàng khủng”

Những dự án quy mô lớn như The Manor Central Park hay Khu đô thị mới Tân Hoàng Mai… không kịp mở bán trong quý IV/2016 sẽ bổ sung vào thị trường quý I/2017 những món “hàng khủng”.

Thị trường bất động sản Hà Nội dự báo sẽ tiếp tục nhộn nhịp với các dự án quy mô lớn của các chủ đầu tư có tên tuổi sẽ được mở bán.

Triển vọng tốt lành

Thị trường bất động sản tiếp tục đón nhận nhiều tin tốt lành trong những ngày đầu tiên của năm 2017. Đó là, tồn kho bất động sản giảm mạnh, tín dụng trong lĩnh vực bất động sản tăng khá. Theo thống kê của Bộ Xây dựng, tính đến ngày 20/12/2016, tổng giá trị tồn kho bất động sản cả nước còn khoảng 31.023 tỷ đồng, đã giảm 97.525 tỷ đồng (75,87%) so với quý I/2013, giảm 19.866 tỷ đồng (39,04%) so với tháng 12/2015. Về tăng trưởng tín dụng, tính đến 31/10/2016 đạt dư nợ 425.521 tỷ đồng, tăng 8,33% so với cùng kỳ 2015. Tốc độ giải ngân gói tín dụng hỗ trợ nhà ở xã hội 30.000 tỷ đồng tăng mạnh, tính đến 31/12/2016 đã giải ngân hết đối với 51 dự án và khoảng 56.000 hộ gia đình, cá nhân.

Trong bức tranh tổng thể đó, thị trường bất động sản Hà Nội có nhiều điểm sáng. Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Đỗ Đức Duy, năm 2016, một số dự án tại các khu vực hạ tầng đầy đủ, chủ đầu tư uy tín, triển khai đúng tiến độ, có giá chào bán tăng nhẹ từ 3 - 5% so với cùng kỳ 2015, cá biệt có dự án tăng giá đến 10%. Thanh khoản duy trì ở mức khá với khoảng 15.400 giao dịch thành công. Cơ cấu hàng hóa bất động sản ngày càng đa dạng, phong phú cả về chủng loại và phân khúc sản phẩm, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân.

Thực tế, tại một số dự án bất động sản trên địa bàn TP. Hà Nội trong quý IV/2016, phân khúc bất động sản nhà ở thấp tầng (biệt thự, liền kề, nhà phố) có số lượng hàng “tồn kho” nhiều nhất cũng đã nhộn nhịp ra hàng mới như: Gamuda giai đoạn III với sản phẩm nhà liền kề Camellia, Dự án La Casa Villa, An Phú shop villa (Khu đô thị mới Dương Nội) và biệt thự Imperia Garden.

Dự án “khủng” bung hàng

Theo bà Nguyễn Thị Trúc Quỳnh, Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản Phú Quý, quý I/2017, thị trường bất động sản Hà Nội dự báo sẽ tiếp tục nhộn nhịp với các dự án quy mô lớn của các chủ đầu tư có tên tuổi sẽ được mở bán. Trong đó, đặc biệt nhất phải kể đến sản phẩm nhà thấp tầng tại Dự án The Manor Central Park của Bitexco. Ngoài việc The Manor Central Park có vị trí khá gần trung tâm Hà Nội, cạnh đường Vành đai III - cao tốc trên cao của Hà Nội, thì Dự án còn có sự tham gia của Mitsubishi - tập đoàn công nghiệp danh tiếng đến từ Nhật Bản.

Một dự án cũng gia nhập thị trường nhà biệt thự, liền kề trong quý IV/2016 là Khu đô thị Tân Hoàng Mai của Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ, khách sạn Tân Hoàng Minh. Theo giới thiệu của chủ đầu tư, toàn bộ giao thông được đưa xuống tầng hầm, trên mặt đất là sân vườn, đường dạo, cây xanh, tượng trang trí, không có tiếng ồn của xe, không bụi và khói - điều chưa từng có trong các khu đô thị tại Việt Nam. Đây là sản phẩm nhà thấp tầng đầu tiên mà Tân Hoàng Minh giới thiệu đến khách hàng sau loạt dự án căn hộ cao cấp.

“Hiện tại, các Dự án Vinhomes Green Bay và Vinhomes Riverside giai đoạn II đang được Vingroup tích cực triển khai thi công hạ tầng. Sự xuất hiện trở lại của những dự án nhà quy mô lớn sẽ là một thách thức cho việc bán hàng của các dự án cùng phân khúc. Ngoài ra, các dự án nhà ở khu vực nội đô do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư như Sun Grand City Thuy Khue Residence (quận Ba Đình) hay Sun Grand City Ancora Residence (quận Hai Bà Trưng) cũng mang đến cho thị trường nhiều lựa chọn mới”, bà Quỳnh cho biết.

Hà Quang