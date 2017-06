Đánh thức tiềm năng du lịch Hà Nội

Với Dự án Công viên Kim Quy, theo mô hình “Universal Studios”, do Tập đoàn Sun Group đầu tư, cùng sự ra đời của hàng loạt sản phẩm du lịch mới, hiện đại, hấp dẫn…, ngành du lịch Hà Nội đang “thay áo mới”, kỳ vọng đem đến những con số tăng trưởng ấn tượng hơn nữa cho Thủ đô.

Phối cảnh Dự án Công viên Kim Quy.

Tiềm năng bỏ ngỏ

Hà Nội có tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn phong phú, nhất là khi diện tích của Hà Nội được mở rộng gấp 3,6 lần diện tích cũ, với dân số hơn 6,5 triệu người, đứng đầu cả nước về số lượng di tích lịch sử, hội đủ điều kiện để phát triển du lịch văn hóa, di tích lịch sử, tâm linh...

Trong số hơn 10 triệu lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam năm 2016, có 4 triệu khách đến Hà Nội, mang lại doanh thu 61.778 tỷ đồng, vượt mục tiêu đón 3,2 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ du lịch đạt hơn 43.000 tỷ đồng vào năm 2020 mà Quy hoạch phát triển du lịch Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đặt ra.

Theo thống kê mới nhất từ Sở Du lịch Hà Nội, trong 5 tháng đầu năm 2017, lượng du khách đến thành phố đạt gần 10 triệu lượt, tăng 7,6% so với cùng kỳ. Theo đó, tổng thu từ du lịch đạt 29.203 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ 2016. Những con số trên là đáng khích lệ, nhưng vẫn chưa xứng đáng với tiềm năng của Hà Nội.

Thực tế cho thấy, phát triển du lịch nước ta, trong đó có Hà Nội, vẫn dựa vào tài nguyên nhiều hơn là mang lại các sản phẩm độc đáo, đẳng cấp và đột phá để tăng thời gian lưu trú, tăng chi tiêu của khách, kéo du khách trở lại nhiều lần. Cụ thể, du khách đến Hà Nội chỉ lưu trú nhiều nhất là 2 ngày, đó là lý do mà chi tiêu của du khách khi đến Hà Nội khá khiêm tốn. Dẫn chứng từ một số báo cáo, khách quốc tế chi tiêu khoảng 100 USD/ngày, đêm; khách nội địa chưa đạt được 50 USD/người/ngày đêm. So với số chi tiêu của khách du lịch đến Malaysia thông thường chi tiêu khoảng 1.000USD/lần, thì mức chi tiêu của du khách tại Hà Nội còn khá ít ỏi, bởi Hà Nội thiếu chỗ cho khách du lịch tiêu tiền.

Dấu ấn đột phá mới

Chỉ cách trung tâm thủ đô 15 phút di chuyển, Dự án Công viên văn hóa - du lịch - vui chơi giải trí Kim Quy do Tập đoàn Sun Group đầu tư tọa lạc tại xã Vĩnh Ngọc (huyện Đông Anh, Hà Nội). Quần thể công viên trải rộng trên diện tích hơn 100 ha, là sự kết tinh, hội tụ giữa những nét văn hóa đặc sắc ngàn đời của vùng đất Cổ Loa và sự hiện đại của mô hình Universal Studios, Disneyland nổi tiếng toàn cầu. Tổng số vốn đầu tư giai đoạn I của Dự án là 4.600 tỷ đồng.

Dự án do Tập đoàn ITEC (Mỹ), thương hiệu hàng đầu thế giới với hơn 30 năm kinh nghiệm, đơn vị thiết kế chuỗi các công viên công nghệ Universal Studio nổi tiếng toàn cầu và chuyên thực hiện phim trường cho các bộ phim của Hãng Universal (Mỹ) thực hiện. Lấy cảm hứng từ truyền thuyết Loa thành, mặt bằng tổng thể dự án được thiết kế mang hình dáng của thần Kim Quy đang hướng về phía thành Cổ Loa với 4 chân tọa lạc vững chãi. Các hạng mục công trình, cây xanh, mặt nước được sắp xếp theo hình xoáy trôn ốc, tương tự kiến trúc kinh thành của vua An Dương Vương xưa.

Theo thống kê mới nhất từ Sở Du lịch Hà Nội, trong 5 tháng đầu năm 2017, lượng du khách đến Thành phố đạt gần 10 triệu lượt, tăng 7,6% so với cùng kỳ. Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt 2.052.506 lượt khách, tăng 14% so với cùng kỳ; khách du lịch nội địa đạt 7.607.382 lượt khách, tăng 6% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch đạt 29.203 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ 2016.

Điểm khác biệt lớn của Công viên Kim Quy là khu vườn cây xanh và khu công viên công cộng mang lại không gian rộng mở cho người dân thực hiện các hoạt động ngoài trời thú vị. Với tỷ lệ mặt nước và cây xanh chiếm đa số tổng diện tích, tại đây, người dân có thể thư giãn hàng ngày, tận hưởng sự trong lành của thiên nhiên mỗi sớm mai, hay sau những ngày lao động mệt nhọc. Trẻ em có nơi vui chơi và có thêm cơ hội được khám phá thiên nhiên.

Đặt nhiều kỳ vọng tốt đẹp cho Dự án, ông Bill Coan, Chủ tịch ITEC mô tả, Dự án khi được vận hành sẽ trở thành điểm đến thú vị, giúp chúng ta hiểu thêm về lịch sử của TP. Hà Nội, truyền thuyết về rùa vàng Kim Quy và quê hương Việt Nam qua những câu chuyện lịch sử ý nghĩa. Đồng thời, đây cũng là một điểm đến với niềm vui vô tận khi du khách được trải nghiệm mua sắm, thưởng thức ẩm thực bốn phương đặc sắc, tận hưởng công nghệ giải trí chất lượng cao hấp dẫn đến nghẹt thở. Đặc biệt, điểm hấp dẫn nhất, khác biệt nhất tại Kim Quy sẽ là một điểm đến đáng kinh ngạc, nơi các kiến trúc hiện đại được đan xen trong các khu vườn đẹp đẽ, những dòng suối lung linh huyền ảo, nơi mà cả gia đình có thể đắm chìm trong các không gian vui chơi.

Với định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, theo Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị được ban hành từ đầu năm nay, việc gia tăng các sản phẩm du lịch hấp dẫn đang trở thành một trong những trọng điểm, qua đó thu hút du khách và thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành du lịch. Công viên Kim Quy tại Hà Nội sẽ trở thành một dự án mang dấu ấn đột phá mới cho ngành du lịch Thủ đô.

K.T