Đại lộ Thăng Long: Tâm điểm mới thị trường bất động sản Hà Nội

Theo chuyên gia bất động sản nhận định, bất động sản khu vực Đại lộ Thăng Long sẽ trở thành tâm điểm mới của thị trường đầu năm 2017 bởi khu vực này sở hữu quỹ đất lớn, quy hoạch hạ tầng ngày càng phát triển và đang đi vào hoạt động.

Khu đô thị The Green Daisy khoảng 600 biệt thự, nhà liền kề

Khu vực đầy tiềm năng phát triển

Trong báo cáo của Tổng Cục thống kê cho thấy, thị trường bất động sản Hà Nội có sự dịch chuyển mạnh về hướng Tây. Thời gian qua, thị trường bất động sản khu vực này có sự bùng nổ với hàng nghìn căn hộ thuộc nhiều phân khúc khác nhau được các chủ đầu tư “bung” ra thị trường.

Lý giải về điều này, các chuyên gia nhận định, “cú hích” về hạ tầng đang làm bất động sản ngày càng gia tăng giá trị, thu hút nhiều khách hàng muốn mua nhà tại Thủ đô. Khu vực phía Tây Hà Nội là nơi tập trung hệ thống hạ tầng giao thông khá tốt, có thể kể đến như: tuyến đường Vành đai 3, đường Lê Trọng Tấn, Lê Văn Lương kéo dài và các tuyến đường hướng tới trung tâm như đường 32, Đại lộ Thăng Long... Sắp tới, khi tuyến đường Vành đai 4 được triển khai, kết nối với Đại lộ Thăng Long và mạng lưới các tuyến vành đai khác như Lê Văn Lương, Lê Trọng Tấn kéo dài… sẽ là một bước tiến lớn, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông khu Tây Hà Nội.

Cùng với đó, các dự án trong khu vực đã và đang bàn giao tạo nên một cộng đồng cư dân tri thức tại đây như: dự án The Golden An Khánh, Gemek Tower,…

Bên cạnh đó, khu vực nội đô đang ngày càng trở nên chật chội, mật độ dân số cao khiến môi trường bị ô nhiễm, giao thông tắc nghẽn… Bởi vậy, cư dân nội đô đang có xu hướng chuyển đến sinh sống ở những vùng ven đô, với những dự án vừa đủ gần để thuận tiện đi lại, vừa đủ xa để cảm nhận cuộc sống xanh và trong lành.

Ngoài ra, thông tin Hoài Đức được lên quận vào năm 2020 giống như yếu tố “đủ” để thị trường bất động sản phía Tây quanh khu vực Đại lộ Thăng Long – Lê Trọng Tấn thu hút giới đầu tư săn tìm những dự án tốt để đầu tư chờ bán lại sinh lời, khiến giá bất động sản nhiều khu vực có dự án giao thông đi qua đang tăng nhanh và dự kiến thanh khoản sẽ tăng trong thời gian tới.

Geleximco đang tạo tiếng vang tại khu vực?

Nắm bắt được của xu hướng của thị trường, Tập đoàn Geleximco mang tới cho khách hàng các dự án ở nhiều phân khúc nhau từ căn hộ tầm trung đến căn hộ cao cấp hay shophouse.

Chính thức thành lập từ năm 1993 đến nay, Geleximco đã và đang trở thành một tập đoàn kinh tế có xu hướng phát triển toàn cầu hóa, đánh dấu bước ngoặt lớn trên chặng đường xây dựng và trưởng thành Geleximco đã và đang dần tạo dấu ấn trên thị trường bất động sản với những dự án chất lượng, hướng tới cuộc sống bền vững của khách hàng. Đơn cử là Khu đô thị Thành phố Giao lưu rộng tới 95 ha, dự án Gemek Premium nằm trong khu đô thị Lê Trọng Tấn và tới đây là khu đô thị The Green Manor rộng 135 ha với điểm nhấn là The Green Daisy – biểu tượng loài hoa cúc xanh.

Nằm trong quần thể The Green Manor rộng 135ha, The Green Daisy khoảng 600 biệt thự, nhà liền kề có thiết kế hiện đại với không gian mở, tận dụng tối đa gió trời và ánh sáng sẽ mang đến cho khách hàng sự tiện nghi trong từng chi tiết, hướng đến một cuộc sống hiện đại, dung hoà đích thực.

Nhà vườn The Green Daisy

Các căn hộ được thiết kế hiện đại, thông minh và cân xứng, đảm bảo phòng chức năng nào cũng có cửa sổ thông thoáng để đón ánh sáng tự nhiên. Mang ý tưởng đem lại cuộc sống xanh trong lành, các lô biệt thự, nhà liền kề The Green Daisy được kế thừa và phát triển những tinh hoa xây dựng và phát triển xanh với thiết kế mang phong cách đặc trưng Tây Âu hiện đại, thông minh, có sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và con người.

Là một quần thể thống nhất giữa biệt thự và chung cư, khu biệt thự, nhà liền kề The Green Daisy sẽ được thừa hưởng tất cả các tiện ích sẵn có của toàn thể dự án như: Vị trí đắc địa thuận tiện giao thông ngay trên mặt đường Lê Trọng Tấn nối liền Đại lộ Thăng Long với Lê Văn Lương, cư dân dễ dàng lưu thông mà không phải bận tâm tới vấn nạn tắc đường; Mật độ cây xanh tự nhiên chiếm tỷ lệ cao; Hệ thống an ninh giám sát 24/24, đảm bảo an toàn cho cuộc sống người dân yên tâm khi sinh sống làm việc và học tập; Hệ thống shophouse tiện lợi đa dạng phục vụ dịch vụ mua sắm, ẩm thực, giải trí;… Khu thể thao đa dạng với nhiều tiện ích đẳng cấp như: sân chơi bóng chuyền, bóng rổ, các sân chơi dành cho trẻ em, tennis…

Với ưu điểm vượt trội, The Green Daisy hứa hẹn trở thành lựa chọn đúng đắn cho cư dân muốn tận hưởng một cuộc sống hiện đại và hòa cùng thiên nhiên.

