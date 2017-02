Đại gia Đường Bia bất ngờ tặng quà "khủng" cho khách mua căn hộ

Ông Nguyễn Hữu Đường, Chủ tịch Hòa Bình Group, người nổi tiếng với nhiều ý tưởng độc đáo như chung cư dát vàng, căn hộ 6 sao, tặng miễn phí diện tích trung tâm thương mại… vừa bất ngờ tuyên bố tặng quà “khủng” cho khách mua Dự án Hoà Bình Green Đà Nẵng.

“Tặng” phòng khám tiêu chuẩn quốc tế 10 triệu USD

“Tôi vừa quyết định nâng Tòa nhà tiện ích tại Dự án Hoà Bình Green Đà Nẵng từ 12 lên 15 tầng, dành 2 tầng của tòa nhà tiện ích để làm Phòng khám Đa khoa tiêu chuẩn quốc tế, thiết bị hiện đại nhất thế giới, mời bác sỹ từ Mỹ, Singapore, Pháp khám cho khách hàng. Chỉ riêng hạng mục đầu tư cơ sở vật chất là hơn 10 triệu USD!”, ông Nguyễn Hữu Đường cho biết.

Theo đó, Phòng khám Đa khoa quốc tế này rộng hơn 2.000 m2, được trang bị các máy móc soi chụp, cắt lớp, cộng hưởng từ… hiện đại nhất thế giới và đội ngũ bác sỹ danh tiếng, chuyên môn giỏi đầu ngành đến từ Mỹ, Singapore, Pháp… Đặc biệt, các kết quả khám bệnh ở Phòng khám đều được bảo hiểm quốc tế.

Doanh nhân Nguyễn Hữu Đường.

Với quyết định bất ngờ này, Hoà Bình Green Đà Nẵng là dự án condotel, khách sạn 5 sao đầu tiên tại Việt Nam có Phòng khám Đa khoa riêng phục vụ du khách và cũng là dự án condotel, khách sạn 5 sao đầu tiên tại Việt Nam sẽ ứng dụng mô hình kết hợp du lịch nghỉ dưỡng, khám chữa bệnh.

Quyết định này của ông Đường có ý nghĩa rất đặc biệt. Nó không chỉ giúp Hoà Bình Green Đà Nẵng thu hút một lượng khách quốc tế lớn đến với dự án, mà còn giúp Việt Nam giữ lại một lượng khách không phải đi nước ngoài khám chữa bệnh.

Đặc biệt, đối với khách hàng mua Dự án, khách nghỉ ngơi tại Dự án thì đây là một “món quà” đặc biệt từ ông Đường, bởi khách hàng sẽ được hưởng lợi rất lớn. Ngoài việc không phải bỏ nhiều chi phí để sang nước ngoài khám bệnh, tiết giảm thời gian, chi phí bay quốc tế, ăn nghỉ chờ khám, mà còn gián tiếp làm gia tăng lợi nhuận cho chính khách hàng mua căn hộ tại Dự án khi lượng khách đến thuê đông lên.

Theo tính toán, chi phí khám chữa bệnh ở Singapore hiện nay như chụp cộng hưởng từ 900 SGD; cắt lớp từ 400 SGD- 900 SGD; PET CT chẩn đoán toàn điện từ 2.200 - 2.500 SGD; chụp MRI từ 850 - 1.300 SGD; CT Scan từ 500 - 600 SGD… Trong khi đó, các gói khám tổng quát của Phòng khám Đa khoa quốc tế này chỉ bằng 1/5 giá tại Singapore, tiền nghỉ ngơi khách sạn 5 sao chỉ hơn 100 USD/đêm, không phải bay quốc tế…

“Tặng” món quà Tết thứ hai

Món quà Tết thứ hai mà ông Đường dành cho khách hàng Hoà Bình Green Đà Nẵng là ông quyết định tăng lợi nhuận cho khách hàng lên 70-30, nghĩa là lợi nhuận khi khai thác khách hàng sẽ được hưởng 70%, chủ đầu tư được hưởng 30%.

Cùng với đó, ông Đường cũng quyết định tạm dừng bán hàng tại Hoà Bình Green Đà Nẵng đến tháng 4/2017 và sau đó sẽ tăng giá bán 20%.

Phối cảnh Dự án Hòa Bình Green Đà Nẵng.

Tuy nhiên, khoảng 500 khách hàng đã mua dự án này vẫn sẽ được hưởng các mức lợi nhuận 70-30 như đã nêu.

“Tôi luôn tri ân những khách hàng đầu tiên mua nhà tại dự án của tôi. Họ sẽ là nhóm được hưởng tất cả ưu đãi, được hưởng lợi ích nhiều nhất khi đầu tư vào dự án của tôi”, ông Đường cho hay.

Như vậy, với 2 quyết định này, khách hàng ngay từ thời điểm đầu năm 2017 đã “lãi ròng” 20% từ việc tăng giá. Tiếp theo đó, họ không chỉ đạt lợi nhuận tối thiểu 10,5%/năm mà có thể nhận được lợi nhuận 15-17-20%/năm ngay từ cuối năm 2017.

Lợi nhuận này đến từ “món quà thứ ba”!

“Hái tiền” từ món quà thứ ba

Món quà đầu năm thứ ba của ông Đường dành cho khách hàng là đã kiếm được một hợp đồng thuê khủng ngay từ Hoà Bình Green Đà Nẵng đang được xây dựng.

Đó là Hội nghị Cấp cao Diễn đàn kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 2017 (APEC), tổ chức vào cuối năm 2017 sẽ sử dụng toàn bộ căn hộ của Hoà Bình Green Đà Nẵng. Để phục vụ Hội nghị APEC, Đà Nẵng cần 15.000 phòng, nhưng hiện Thành phố mới có tổng cộng có 73 khách sạn từ 3 đến 5 sao với gần 7.500 phòng. Hoà Bình Green Đà Nẵng đã được Chính phủ và UBND TP. Đà Nẵng ưu tiên tạo mọi điều kiện để dự án hoàn thành.

Tháp Rùa tại Dự án Hòa Bình Green Đà Nẵng sẽ có diện tích đúng bằng diện tích thật của Tháp Rùa tại Hồ Gươm.

Hiện tại, Hoà Bình Green Đà Nẵng đang hoàn thành xây xong 5 tầng khối đế, đến tháng 3/2017 sẽ hoàn thành xây thô, tháng 7/2017 bắt đầu hoàn thiện, lắp đặt nội thất, tháng 8/2017 nghiệm thu sơ bộ và nhận đặt phòng từ Ban tổ chức để kịp tiến độ phục vụ Hội nghị APEC vào cuối năm 2017.

Có một sự trùng hợp rất thú vị, đó là 10 năm trước, APEC 2006, Khách sạn sạn Hòa Bình - số 27 Hàng Bè, Hà Nội của ông Đường cũng được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chọn thuê phục vụ APEC. Thời điểm đó, giá phòng khách sạn này được thuê 250 USD/ngày, cao gấp 5 lần giá ngày thường.

“Việc Hoà Bình Green Đà Nẵng phục vụ APEC 2017 là một cơ hội quảng bá thương hiệu, chất lượng dịch vụ tốt cho Dự án. Chúng tôi kỳ vọng rằng, những ưu thế nổi bật của Dự án, như chất lượng phục vụ từ thương hiệu quản lý danh tiếng quốc tế Ascott, vị trí đẹp, giao thông tiện lợi, cảnh quan đẹp, tiện ích đẹp nhất Đà Nẵng… sẽ thông qua các vị khách VIP của APEC quảng bá tới khách hàng khắp thế giới. Đồng thời, Dự án đã có một nguồn thu lớn ngay từ dịp khai trương, tạo một sự hứng khởi cho khách hàng”, ông Đường cho biết.

Những món quà “lặng lẽ”

Thực ra, không chỉ trong dự án này ông Đường Bia mới chia sẻ lợi nhuận phần nhiều cho khách hàng, đối tác. Triết lý kinh doanh của ông Đường bấy lâu nay là “nếu làm ăn với đối tác tỷ lệ là 50-50 thì ông chỉ nhận về mình 49%, dành phần lợi hơn cho đối tác. Làm dự án gì cũng nghĩ về khách hàng đầu tiên”. Thậm chí, khi nền kinh tế tăng trưởng chậm lại, ông còn dành 5 tầng trung tâm thương mại miễn phí cho doanh nghiệp bán hàng tại Dự án Hòa Bình Green City Hà Nội.

Tại Hoà Bình Green Đà Nẵng, dự án đầu tiên tại Việt Nam có mức đầu tư thấp nhất, lợi nhuận cao nhất dành cho khách hàng đầu tư vào mảng condotel, ông Đường cam kết với khách hàng lợi nhuận tối thiểu 10,5%/năm trong 10 năm và lợi nhuận từ năm thứ 5 lên tới 12%/năm. Mỗi năm, khách hàng được nghỉ 20 đêm miễn phí và nếu không sử dụng thì có thể quy đổi và nhận thêm 2,5% giá trị, một tỷ lệ lợi tức mà chưa có dự án nào trên thị trường có thể mang lại cho nhà đầu tư.

Đồng thời, đây cũng là dự án đầu tư an toàn nhất vì Hoà Bình Green Đà Nẵng là dự án condotel duy nhất tại Đà Nẵng được Ngân hàng TNHH Indovina cam kết bảo lãnh trả lợi nhuận cho nhà đầu tư. Hơn thế nữa, Đà Nẵng hiện chỉ có 2 dự án condotel theo tiêu chuẩn 5 sao và Hoà Bình Green Đà Nẵng được đầu tư tiêu chuẩn 5 sao vượt trội với thiết bị vệ sinh và lan can mạ vàng 24k và 18k, bể bơi vô cực dát vàng 24k cao nhất và lớn nhất thế giới, kết cấu chống động đất cấp 8, tường cách âm cách nhiệt, kính hộp 3 lớp nên tiết kiệm 80% so với các toà nhà khác.

Hoà Bình Green Đà Nẵng cũng là dự án condotel duy nhất tại Việt Nam được đầu tư riêng một toà nhà dịch vụ tiện ích nên suất đầu tư cao hơn 25% so với các toà nhà 5 sao khác. Nhưng thật ngạc nhiên, Hoà Bình Green Đà Nẵng có giá bán chỉ từ 35 triệu đồng/m2, rẻ hơn gần một nửa so với các dự án 5 sao khác.

Những “món quà” đó, ngay từ đầu, khi xây dựng dự án, ông Đường đã “ngầm” tặng riêng cho khách hàng.

Những món quà trong quá khứ và hiện tại, tại Hoà Bình Green Đà Nẵng đã thể hiện cho một cái “tâm”, chữ “tín” của chủ đầu tư với khách hàng, thể hiện một tầm nhìn xa, độc đáo của một chủ đầu tư uy tín nhất trên thị trường bất động sản hiện nay.

Hòa Bình Green Đà Nẵng - Dự án “10 kỳ quan thế giới dát vàng”

Tọa lạc tại Đường Lê Văn Duyệt - phường Nại Hiên Đông - TP. Đà Nẵng

Đơn vị thiết kế: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng NHS

Nội thất và cảnh quan: Raymon & Mobido

Tư vấn quản lý dự án: ICMC

Quản lý vận hành: Tập đoàn Ascott (Singapore)

Tư vấn giám sát: Delta (Mỹ)

Diện tích đất dự án: 12.628 m2

Quy mô dự án: 2 tòa tháp căn hộ khách sạn cao 27 tầng, gồm 3 tầng tổ hợp trung tâm thương mại,

Khu phức hợp sẽ áp dụng những kỹ thuật xây dựng tiên tiến, hiện đại nhất, đạt tiêu chuẩn 5 sao, chống động đất cấp 8, sang trọng tiện nghi, thân thiện môi trường, các thiết bị dùng pin mặt trời tiết kiệm điện năng... Nhà vệ sinh dát vàng 24k.

Hữu Tuấn