Đà Nẵng: 95% lô đất nền được thanh khoản thành công tại Lễ mở bán khu đô thị An Cư lần 2

Đó là thông tin được ông Nguyễn Hữu Đức, Giám đốc Sàn giao dịch First Real Nam Đà Nẵng (Công ty CPDV Địa Ốc First Real) cho biết tại Lễ mở bán dự án Khu đô thị An Cư lần 2 và Tri ân khách hàng. Lễ mở bán được tổ chức tại Khách sạn Minh Toàn Galaxy ( đường 2/9) trong sáng 7/1.

Không khí giao dịch diễn ra sôi động tại lễ mở bán

Là một trong những dự án đất nền được đánh giá tốt nhất trên thị trường hiện tại, KĐT An Cư với ưu điểm về vị trí cửa ngỏ giữa Đà Nẵng – Quảng Nam, tiện ích đầy đủ và giá cả hợp lý đã trở thành tâm điểm của phân khúc đất nền giá hợp lý tại thị trường BĐS Đà Nẵng trong năm 2016-2017.

Sau đợt mở bán lần 1 thành công (26/11/2016) với 100% sản phẩm được giao dịch, Công ty CPDV Địa Ốc First Real chính thức mở bán KĐT An Cư lần 2 vào sáng nay. Với vị trí đắc địa, KĐT An Cư đã thu hút một lượng lớn khách hàng, nhà đầu tư quan tâm, đặt chỗ. Tính từ thời điểm mở bán lần 1 tới nay, 100% sản phẩm còn lại đã được khách hàng đặt chỗ đợi ngày mở bán.

Theo ông Nguyễn Hữu Đức, trong sáng 7/1, đã có hơn 300 khách hàng tham dự chương trình và được tư vấn trực tiếp, giao dịch về các sản phẩm tiếp theo của KĐT An Cư, với nhiều ưu đãi lớn về chiết khấu và giá bán. Và ngay trong buổi sáng, đã có 95 lô đất nền được khách hàng đặt mua, đạt thanh khoản 95%.

Cũng theo ông Đức, khi tham dự chương trình Lễ mở bán sáng nay, tất cả các khách hàng đều nhận được các phần quà vô cùng ý nghĩa từ Công ty CPDV Địa Ốc First Real trong dịp đón Xuân mới Đinh Dậu 2017. Kết hợp cùng chương trình mở bán KĐT An Cư lần này, Công ty CPDV Địa Ốc First Real đã long trọng tổ chức Lễ Tri ân đối tác, khách hàng năm 2016.

Chương trình Tri ân đối tác, khách hàng diễn ra với các tiết mục văn nghệ đặc sắc được First Real lựa chọn. Cùng với đó là chương trình “Hái Lộc Đầu Xuân 2017” với chủ đề “Quà Tết Trao Tay-Đủ Đầy Xuân Mới” với các phần quà đặc sắc được Công ty First Real trao tặng các đối tác, khách hàng đã giao dịch sản phẩm của Công ty CPDV Địa Ốc First Real trong năm 2016.

"Đây là lời cảm ơn chân thành của Công ty CPDV Địa Ốc First Real gửi tới các đối tác, khách hàng đã tin tưởng, hợp tác, cùng đồng hành với Công ty trong thời gian qua. Đồng thời cũng là lời hứa sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, dịch vụ của Công ty, tiếp tục mang về cho các đối tác và khách hàng niềm tin trọn vẹn trong năm mới 2017",ông Đức chia sẻ.

Được quy hoạch và xây dựng dựa trên ý tưởng về một khu đô thị hiện đại mang phong cách kiến trúc sinh thái thân thiện, An Cư là một khu đô thị có không gian sống sang trọng, đẳng cấp với đầy đủ các công trình tiện ích.

Dự án do Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Bách Đạt làm chủ đầu tư và Công ty CPDV Địa Ốc First Real hợp tác đầu tư, đồng thời là nhà phân phối chính thức. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 55 tỷ đồng trên diện tích gần 60.000 m2, KĐT An Cư mang đến gần 300 nền đất là nhà phố, biệt thự hiện đại nằm trong tổng thể của Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, một trong những trục đô thị kinh tế động lực của tỉnh Quảng Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ngọc Tân