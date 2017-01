Cuộc "trốn chạy" khỏi bí bách đô thị

Cơn lốc “bê tông hóa” khiến Hà Nội xanh và bình yên một thời ngày càng ngột ngạt, xô bồ. Nhắc tới Hà Nội người ta ít nghĩ đến dường Nguyễn Du với những hàng cây hoa sữa thơm nồng hay một Hồ Tây chiều thu… nữa. Giờ đây, những thứ thơ mộng ấy đã trở thành một điều xa xỉ khi tốc độ đô thị hoá ngày càng tăng.

Đô thị hóa giúp Thủ đô Hà Nội khang trang và hiện đại hơn với những toà nhà, chung cư san sát; những con đường cao tốc hiện đại, đường trên cao, tàu điện ngầm;… nhưng lại khiến Thủ đô dần mất đi những không gian xanh, những con đường râm mát, bầu không khí trong lành.

Theo thông kế mới nhất, tổng diện tích cây xanh tính trên đầu người ở Hà Nội hiện chỉ khoảng 11m2, trong khi bình quân của thế giới là 39m2/người. Đây được coi là mức thấp kỷ lục so với các đô thị lớn ở châu Á. Tỉ lệ cây xanh thấp kéo theo cuộc sống của người dân Thủ đô ngày càng bí bách.

Hà Nội nhạt nhòa màu "bê tông, cốt thép".

Đất cứ chật, người cứ đông và cây xanh hạ dần, Hà Nội giờ đây tựa như một thành phố không màu xanh. Từng cơn gió nóng đến rùng mình khi tiết trời lẽ ra phải mát dịu của mùa Thu; những ngày nắng hè lại đón gió mùa,... Thiếu không gian xanh, và hậu quả của biến đổi khí hậu khiến người dân Thủ đô chợt “lạnh người”.

Rồi chẳng ai bảo ai, mỗi người đều mơ ước về một không gian xanh, để nỗ lực xoay xở trong không gian chật hẹp chỉ mong mang hơi thở thiên nhiên và màu xanh vào nhà, để làm dịu đi những căng thẳng và xua tan những lo toan đời thường. Đó đơn giản có thể chỉ là những chậu cây nhỏ xinh, rực rỡ sắc màu trên ban công; hay một khu vườn xanh mướt trên sân thượng.

Nhiều con đường rợp bóng cây xanh giờ chỉ còn trong ký ức của người Hà Nội.

Những ước mơ giản đơn mà đã có thời người Hà Nội sẽ chẳng bao giờ phải đắn đo ấy lại biến thành chuẩn mực khi họ đi mua nhà. Người người, nhà nhà tìm kiếm khắp những con phố trong nội đô, rồi lại mở rộng sang các quận vùng ven chỉ với một mục đích: dự án không chỉ cần đẹp, tiện ích, mà còn phải là một môi trường sống gần gũi vào thiên nhiên, nơi con người có thể tản bộ, thư giãn dưới những con đường và công viên rợp bóng cây sau những giờ làm việc căng thẳng.

Còn gì thư giãn hơn bằng việc đi dạo trên một con đường đầy sắc hoa? Còn cách nào khơi nguồn sáng tạo hơn so với những giờ nghỉ ngơi trong khu vườn tĩnh lặng? Cũng không phương pháp nào nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ tốt như cách để chúng được thoải mái vui chơi trên những bãi cỏ xanh miên man…

Lắng nghe nhu cầu của thị trường, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã đi đầu trong việc tạo nên một phong cách sống mới.

Gelexia Riverside - tổ hợp công trình với nhiều phân khu chức năng như: khu căn hộ chung cư, khu nhà vườn hiện đại và các công trình tiện ích như: trung tâm thương mại, hệ thống các trường mầm non, tiểu học, công viên cây xanh,... tọa lạc tại trung tâm quận Hoàng Mai, Hà Nội là một ví dụ.

Gelexia Riverside - nơi bạn tận hưởng cuộc sống xanh, yên bình giữa đô thị bí bách, ngột ngạt.

Giữa phố thị đất chật, người đông, tấc đất là tấc vàng, không dễ gì tìm kiếm được một không gian xanh mát tại trung tâm thành phố, nhưng tại Gelexia Riverside, 60% diện tích khu đô thị là cây xanh, tiện ích và mặt nước.

Với định hướng phát triển thân thiện cùng thiên nhiên, lấy con người là trung tâm, tất cả hệ thống tiện ích, thiết kế, quy hoạch tại Gelexia Riverside đều hướng đến mục đích mang lại sự tiện lợi và hướng tới sự phát triển bền vững cho cư dân.

Gần 2000 căn hộ tại 4 tòa chung cư CT1, CT2A, CT2B và CT3 Gelexia Riverside đều có thiết kế mở, với tầm nhìn rộng thoáng, hướng ra hồ điều hòa và công viên xanh mát.

Bước chân vào khuôn viên dự án, bạn sẽ ngay lập tức cảm nhận được hương vị của thiên nhiên ngập tràn trong từng chi tiết nhỏ nhất. Đó là những con đường dạo bộ hiền hòa, dải sỏi nằm xen kẽ các con đường lớn để bạn có thể thư thái bước chân trần thư giãn. Những khuôn viên xanh mướt, hệ thống các cảnh quanh và đan xen giữa các tòa căn hộ, được chăm chút tỉ mỉ đến từng cành cây, ngọn cỏ.

Hai bể bơi 4 mùa rộng hơn 800m2 là nơi lý tưởng để bạn thỏa sức bơi lội, thư gian cùng gia đình sau một ngày làm việc vất vả. Hệ thống dịch vụ tiện ích đẳng cấp với hai tầng hầm để xe với diện tích lên đến gần 30.000m2 được thiết kế hiện đại, đủ chỗ để 1 xe ô tô và 2 xe máy cho mỗi căn hộ. Các tầng hầm đều được lắp đặt hệ thống camera, cùng đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp, đảm bảo tuyệt đối sự an ninh, an toàn cho cư dân. Cùng với đó là hàng loạt các hệ thống dịch vụ tiện ích đẳng cấp như khu yoga ngoài trời, trung tâm thương mại dịch vụ rộng 22.314m2, khu thể thao, khu spa… đạt chuẩn quốc tế, đảm bảo phục vụ mọi nhu cầu cư dân tương lai.

Con trẻ cũng sẽ có không gian để vui chơi, học tập, tự do khám phá thiên nhiên và thỏa sức sáng tạo trong không gian chung an ninh, an toàn tuyệt đối để trải nghiệm tuổi thơ êm đềm với khu vui chơi trẻ em, trường mần non,... ngay tại nội khu dự án

Đề cao tinh thần gắn kết cộng đồng, Chủ đầu tư HTL Việt Nam còn dành một phần lớn diện tích để làm không gian sinh hoạt chung với nhiều không gian xanh, giúp gắn kết, hình thành cộng đồng dân cư văn minh, sum tụ.

Giờ đây, khi đi tìm bình yên, tìm về một Hà Nội mộng mơ chẳng ồn ào nhưng vẫn hiện đại và tiện nghi, bạn có thể tìm đến Gelexia Riverside. Nơi ấy là tổ ấm ước mơ sẽ mang đến bến bờ hạnh phúc cho mỗi người Hà Nội.

Như Loan