Công ty Cổ phần Dịch vụ Địa ốc First Real mở bán đợt 2 dự án Khu đô thị An Cư

Công ty Cổ phần Dịch vụ Địa ốc First Real cho biết vào ngày 7/1 tới đây, tại Khách sạn Minh Toàn Galaxy (306 - đường 2/9, TP Đà Nẵng), Công ty sẽ chính thức tổ chức mở bán đợt 2 dự án khu đô thị An Cư.

Tham dự chương trình mở bán dự kiến có sự hiện diện đông đảo của hơn 300 khách mời là các đối tác, khách hàng, nhà đầu tư đến từ Đà Nẵng, Quảng Nam...

Trong đợt mở bán lần đầu, 100% các lô của dự án An Cư đã được thanh khoản thành công

Ông Nguyễn Hào Hiệp, Tổng giám đốc Công ty CPDV Địa Ốc First Real cho biết, trong đợt mở bán lần đầu vừa qua (26/11/2016), Công ty đã bán thành công 85 lô đất nền thuộc dự án An Cư, đạt thanh khoản 100%.

Nhằm tri ân khách hàng và nhà đầu tư đã lựa chọn sản phẩm của dự án An Cư cũng như Chào mừng Xuân mới Đinh Dậu 2017, tại lễ mở bán đợt 2, Công ty sẽ có chương trình bốc thăm trúng thưởng lơn với các phần quà giá trị dành cho khách hàng tham dự và tri ân dành cho khách hàng đã tham gia ủng hộ First Real trong năm qua.

Theo ông Hiệp cho biết, kể từ đợt mở bán lần thứ nhất vừa qua, dự án An Cư liên tục nhận được yêu cầu đặt chổ của các khách hàng cho những đợt mở bán tiếp theo.

Tiến độ hạ tầng, giao thông đảm bảo là điểm sáng của dự án An Cư

Dự án Khu đô thị An Cư được quy hoạch và xây dựng dựa trên ý tưởng về một khu đô thị hiện đại mang phong cách kiến trúc sinh thái thân thiện, có không gian sống sang trọng, đẳng cấp với đầy đủ các công trình tiện ích, tiện nghi hoàn hảo…

Dự án do Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Bách Đạt làm chủ đầu tư và CPDV Địa Ốc First Real hợp tác đầu tư, đồng thời là nhà phân phối chính thức.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 55 tỷ đồng với diện tích gần 60.000 m2, KĐT An Cư mang đến gần 300 nền đất là nhà phố, biệt thự hiện đại nằm trong tổng thể của Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, một trong những trục đô thị kinh tế động lực của tỉnh Quảng Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Khu đô thị An Cư có vị trí đắc địa nhờ sở hữu mặt tiền đường Lê Văn Hiến – Trần Đại Nghĩa nối dài. Đây là trục đường chính, huyết mạch nối liền giữa Đà Nẵng và phố cổ Hội An. Với chưa đầy 20 phút di chuyển ô tô, cư dân tại khu đô thị An Cư đã có mặt tại trung tâm Đà Nẵng hoặc Hội An, hoặc chỉ hơn 10 phút để đến với sân bay quốc tế Đà Nẵng, Bệnh viện nhi Đà Nẵng, hay các siêu thị lớn.

Ngoài ra, Khu đô thị cũng tạo ra một chuỗi liên kết giữa các tiện ích khác như: Cách bệnh viện Nhi Đà Nẵng 4km về hướng Bắc; Cách bãi biễn Viêm Đông 4km về hướng Đông; Cách trường đại học Mỹ APU, đại học FPT, đại học Nội Vụ, sân gol Đà Nẵng; Khu đô thị công nghệ FPT; Tổ hợp giải trí Cocobay và các resort lớn trong bán kính chưa đầy 2km

Ngọc Tân