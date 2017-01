Cocobay: Kỳ vọng tạo “cú hích” cho du lịch Đà Nẵng năm 2017

Với tốc độ tăng trưởng về lượt khách và tổng thu của du lịch tăng cao qua các năm gần đây, Đà Nẵng đang được kỳ vọng sẽ vươn mình ra bản đồ du lịch thế giới. Thế nhưng không chỉ mãi dừng lại với những bãi biển đẹp, những cây cầu nổi tiếng, … Đà Nẵng cần chuyển mình nhiều hơn nữa. Đặc biệt, trong những đi đột quá của du lịch Đà Nẵng năm 2017, Tổ hợp giải trí và du lịch Cocobay Đà Nẵng được đánh giá là “cú hích” lớn khi chính thức đưa vào hoạt động.

Năm 2016, Đà Nẵng đón 5,51 triệu lượt khách, tăng 17,7% so với năm 2015, ước đạt 107,2% kế hoạch. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 1,66 triệu lượt (tăng 31,6% so với năm 2015), ước đạt 126,2% so với kế hoạch. Tổng thu từ du lịch ước đạt 16.000 tỷ đồng, tăng 24,7% so với năm 2015, đạt 107,1% kế hoạch.

Đó là những con số biết nói, khẳng định sự phát triển vượt bậc của Đà Nẵng trên đường trở thành thành phố du lịch không chỉ trong nước mà còn vươn tầm ra thế giới trong tương lai. Đây cũng là minh chứng cụ thể nhất cho sức hấp dẫn của thành phố. Thế nhưng không dừng lại ở đó, năm 2017 được kỳ vọng sẽ là thời điểm du lịch Đà Nẵng có những bước đi đột phá khi nơi đây được lựa chọn trở thành nơi tổ chức các sự kiện lớn của khu vực như hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), lễ hội Pháo hoa Quốc tế, lễ hội Cocofest…

Hình ảnh lễ hội thường niên Cocofest







Vậy nên, bên cạnh những sản phẩm dịch vụ tự nhiên từ núi – sông – biển, Cocobay Đà Nẵng – Tổ hợp du lịch & giải trí do Empire Group đầu tư sẽ là điểm nhấn đầy sôi động của du lịch Đà Nẵng 2017.

Tổ hợp du lịch và giải trí Cocobay Đà Nẵng là siêu dự án đầu tiên tại Việt Nam xây dựng theo mô hình du lịch giải trí với bến du thuyền sông Cổ Cò, phố đi bộ dài nhất Việt Nam, khu Resort 5 sao, khu biểu diễn đa năng, Bar, Pub, Club, nghệ thuật đường phố trung tâm mua sắm được tập trung quy mô lớn. Phần lớn diện tích dự án được xây dựng và thiết kế hướng tới các hoạt động vui chơi giải trí cao cấp, đã và đang thịnh hành trên thế giới như Las Vegas, Ma Cao…

Tổ hợp bất động sản du lịch và giải trí Cocobay Đà Nẵng



Đặc biệt, nhằm mang đến cho du khách sự trải nghiệm trọn vẹn, chuỗi khách sạn, căn hộ lưu trú ở đây được Chủ đầu tư Empire Group triển khai thiết kế, vận hành theo phong cách, đẳng cấp thế giới.

Ngày 09/01/2017, Empire Group đã đánh dấu bước đột phá chiến lược khi cùng lúc tiến hành ký hợp tác chiến lược với hai tập đoàn hàng đầu thế giới về quản trị khách sạn là Dream Hotel Group (Mỹ) và Louvre Hotels Group (Pháp) và đồng thời chính thức ra mắt Empire Hospitality – Hệ thống quản lý vận hành khách sạn với mô hình tiên phong và chất lượng đẳng cấp hàng đầu tại Việt Nam.

Theo đó, Empire Hospitality sẽ sử dụng các thương hiệu cao cấp trong việc quản lý vận hành khách sạn như Naman Hospitality; các thương hiệu thuộc các tập đoàn hàng đầu thế giới cũng như những chuỗi thương hiệu riêng sẽ sớm được ra mắt trong năm 2017.

Đại diện ba tập đoàn tại lễ ký kết



Với bước đi này, tại Tổ hợp du lịch & giải trí Cocobay Đà Nẵng, Empire Hospitality sẽ tối ưu hoá mô hình “Smart Stay 6S” do nhánh Naman Hospitality trực thuộc, nghiên cứu và đưa vào phát triển lần đầu tiên tại Việt Nam và vận dụng thành công và chuyên nghiệp tại Naman Retreat và Naman Residences. Bên cạnh “kim chỉ nam” xuyên suốt là mô hình quản lý “Smart Stay 6S”, Empire Hospitality sẽ sử dụng các thương hiệu hàng đầu thế giới để cùng vận hành quản lý chuỗi khách sạn tại Cocobay Đà Nẵng và các dự án trong và ngoài nước của mình. Điển hình là Louvre Hotels Group và Dream Hotel Group đã chính thức ký kết hợp tác cũng trong sự kiện lần này.

Lấy mục tiêu “Thêm Một Ngày Đêm” cho du khách khi đến với Cocobay Đà Nẵng, Empire Group đặt mục tiêu góp phần ghi dấu ấn đưa Đà Nẵng xa hơn nữa là Việt Nam trở thành ngôi sao sáng trên bản đồ du lịch và giải trí thế giới. Cocobay Đà Nẵng chứa đựng tâm huyết không những của chủ đầu tư mà còn của các cấp lãnh đạo Việt Nam, chính vì sẽ không quá lời khi nơi này được kì vọng là “cú hích” của du lịch không chỉ Đà Nẵng mà còn cho cả Việt Nam.

Như Loan