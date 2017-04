Citadines Marina Halong - chọn mặt gửi vàng

Lễ ra mắt dự án Citadines Marina Halong với các đơn vị phân phối bán hàng vừa diễn ra vào giữa tháng 4. Sự kiện thu hút hàng trăm nhân viên kinh doanh đến từ nhiều đơn vị đã có dịp hợp tác với Tập đoàn BIM Group trong nhiều năm qua. Trong không khí sôi động và náo nhiệt, dự án mới Citadines Marina Halong đã nhận được nhiều ý kiến đánh giá cao từ các đơn vị bán hàng.

Với định hướng xuyên suốt và tôn chỉ gắn liền lợi ích doanh nghiệp với lợi ích cộng đồng, trong nhiều năm qua Tập đoàn BIM Group tự hào là đơn vị phát triển bất động sản uy tín, chủ đầu tư vững mạnh với hàng loạt các dự án bất động sản du lịch nghỉ dưỡng cao cấp trong nước và quốc tế như: InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort & Residences, Boutique Hotels Phu Quoc Waterfront, Royal Square – Crowne Plaza Vientiane Laos, Aeon Mall Hà Đông…

Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh, nhiều thách thức, thấu hiểu tâm lý khách hàng, BIM Group luôn chú trọng đầu tư không chỉ ở chất lượng dự án mà còn ở cả khâu chăm sóc khách hàng.

Tại buổi ra mắt dự án Citadines Marina Halong đến các đơn vị bán hàng, BIM Group đã phối hợp với hệ thống các sàn giao dịch khác nhau tổ chức đào tạo dự án một cách chuyên nghiệp, bài bản, quy mô. Thông qua chương trình các đơn vị đối tác đã có cái nhìn tổng quan sâu sắc và hiểu rõ và dự án Citadines Marina Halong cũng như BIM Group. Nhiều ý kiến bày tỏ đây chính là bí quyết thành công trong mỗi đợt mở bán của Tập đoàn BIM Group khi sở hữu trong tay những chính sách bán hàng có ưu đãi tuyệt vời và đội ngũ nhân viên kinh doanh dày dạn kinh nghiệm, hiểu rõ mong muốn của khách hàng.

Trong không khí sôi động, náo nhiệt sự chia sẻ về dự án, thuận lợi về địa lí và đặc biệt là những phân tích về xu hướng đầu tư loại bất động sản mới Căn hộ dịch vụ khách sạn – Condotel đã được nêu ra.

Cụ thể về Citadines Marina Halong, dự án bao gồm 637 căn hộ dịch vụ khách sạn (Condotel) và 176 căn hộ cao cấp (chung cư) với đa dạng các tiện ích như bể bơi vô cực, bể bơi trên mái, hệ thống nhà hàng, siêu thị, phòng tập gym, khu vui chơi, quầy bar lounge, hệ thống bãi đỗ xe thông minh…

Nằm tại bán đảo 3 của Khu đô thị Halong Marina, chỉ cách trục đường Hoàng Quốc Việt 500m với chiều cao 30 tầng, dự án Citadines Marina Halong là dự án trọng điểm trong năm 2017 của chủ đầu tư BIM Group. Không chỉ có lợi thế về tính kết nối với đa dạng các khu vực, tiện ích trong và ngoài Khu đô thị Halong Marina, Citadines Marina Halong còn là dự án nằm sát Vịnh Hạ Long nhất của khu đô thị, bao quanh chủ yếu bởi các dự án thấp tầng, đảm bảo tầm nhìn hướng biển hoàn mỹ ra Vịnh từ độ cao hơn 100m.

Đại điện Sàn giao dịch Bất động sản G5 cho hay: “Thực sự rất khó để tổ chức buổi đào tạo thông tin dự án, chưa kể sự kiện Sales Training lần này có tới 600 nhân viên kinh doanh của 4 hệ thống sàn giao dịch khác nhau cùng tham dự. Nhưng với Citadines Marina Halong - dự án căn hộ khách sạn & căn hộ cao cấp của chủ đầu tư BIM Group dưới sự quản lý chuyên nghiệp của tập đoàn Ascott, thì không có gì là không thể thành hiện thực. Sau hôm nay, tất cả đội ngũ nhân viên kinh doanh của chúng tôi rất háo hức để tư vấn cho các khách hàng những chính sách ưu đãi tốt nhất khi sản phẩm căn hộ dịch vụ khách sạn Citadines Marina Halong chính thức có mặt trên thị trường”.



Có trụ sở chính tại Singapore, Tập đoàn The Ascott Limited là đơn vị sở hữu và quản lý vận hành chuỗi căn hộ dịch vụ lớn nhất thế giới, giành được hàng loạt giải thưởng danh giá trong ngành khách sạn & căn hộ dịch vụ trong nhiều năm liên tiếp. Xuất hiện tại thị trường Việt Nam từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước, tập đoàn này được biết đến với những khoản đầu tư khủng, những dự án mang tầm vóc quốc tế ở những vị trí trung tâm Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh như Somerset như Somerset Grand Hanoi, Somerset West Lake, Somerset Chancellor Court …

The Ascott hiện sở hữu 3 thương hiệu chính bao gồm Ascott, Citadines và Somerset, trong đó Citadines là thương hiệu phát triển nhanh nhất của The Ascott.

Như Loan