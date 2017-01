Cienco5 muốn cùng Hải Phát thực hiện Dự án BT đường trục Nam Hà Tây để đổi lấy Khu đô thị Mỹ Hưng

Chủ tịch HĐQT Cienco5 đề nghị được cùng Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát đầu tư đoạn đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây cũ từ Km19+900 đến Km41 + 500 có giá trị khoảng 3.000 tỷ đồng sẽ được hoàn trả bằng Khu đô thị Mỹ Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội.

Theo thông tin của Báo Đầu tư Online - Baodautu.vn, ông Bạch Ngọc Du, Chủ tịch HĐQT, đồng thời cũng là người đại diện phần vốn Nhà nước tại Cienco5 vừa xin ý của Bộ Giao thông - Vận tải để biểu quyết tại HĐQT và Đại hội cổ đông liên quan đến việc liên kết nhà đầu tư thực hiện Dự án BT đường trục Nam Hà Tây, đoạn từ Km19 – Km41+ 500.

Cụ thể, Cienco5 muốn hợp tác với Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (trụ sở tại CT5, The Pride, Khu đô thị An Hưng, phường An Khê, quận Hà Đông) để thực hiện Dự án.

“Đối tác liên doanh cùng Cienco5 trong việc đầu tư sẽ có những ưu tiên trong việc giao đơn vị thực hiện khối lượng xây lắp”, ông Du giải thích.

Hải Phát là cổ đông lớn của Cienco5 (chiếm 38,68% vốn điều lệ). Mặc dù việc ký hợp đồng mang tính nguyên tắc (chưa xác định chính xác giá trị) nhưng việc hợp tác này vẫn cần thông qua Đại hội cổ đông.

Trước đó, vào cuối tháng 7/2016, tập thể lãnh đạo UBND TP. Hà Nội đã tổ chức họp và thống nhất cho phép Cienco5 tiếp tục triển khai thực hiện Dự án BT đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây đoạn Km19 – Km41+500, hoàn trả bằng Khu đô thị Mỹ Hưng. Hà Nội cũng yêu cầu Cienco5 phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các đối tác tham gia.

Liên quan đến việc triển khai Dự án, vào đầu tháng 9/2016, ông Bạch Ngọc Du đã có văn bản xin ý kiến của Bộ Giao thông - Vận tải đối với chủ trương tăng vón điều lệ từ 439 tỷ đồng lên 878 tỷ đồng.

Ông Du cho biết, đây là đề nghị của Tổng giám đốc nhằm có đủ điều kiện tài chính để thực hiện một số Dự án BT lớn mà doanh nghiệp này đang theo đuổi.

Điều đáng lưu ý là, trong số 3 dự án lớn đang cần góp vốn chủ sở hữu của Cienco 5 có Dự án BT đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây cũ, có tổng mức đầu tư 3.130 tỷ đồng, vốn đối ứng là 626 tỷ đồng; Dự án BT thoái nước động lực phía Tây Nam quận Hà Đông, Hà Nội có tổng mức đầu tư 1.479 tỷ đồng, vối ứng tham gia là 99 tỷ đồng.

Dự kiến có khoảng 43,9 triệu cổ phần được phát hành cho các cổ đông hiện hữu với giá phát hành là 10.000 đồng (cổ đông sở hữu 1 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu phát hành thêm). Thời gian dự kiến phát hành là ngay sau khi có chấp thuận của Đại hội cổ đông.

Cienco5 hiện có số vốn điều lệ là 439 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 446 tỷ đồng, phần vốn Nhà nước là 17.860.500 cổ phần, chiếm 40% vốn điều lệ; cổ đông lớn còn lại là Tập đoàn Hải Phát, Việt Phương nắm khoảng 55% vốn điều lệ.

Hiện Bộ Giao thông -Vvận tải chưa có ý kiến trả lời Cienco5 đối với cả hai đề xuất nói trên.

Anh Minh