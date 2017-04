CapitaLand "vời" chuyên gia phong thủy quốc tế Dato’ Joey Yap đến Việt Nam

CapitaLand Việt Nam vừa đã tổ chức hội thảo “Phong thủy và Chiêm tinh 2017” cùng Chuyên gia Phong thủy Quốc tế hàng đầu Dato’ Joey Yap tại Hà Nội và TP.HCM.

Chuyên gia phong thủy quốc tế Dato’ Joey Yap

Đây là lần thứ hai CapitaLand Việt Nam tổ chức hội thảo "Phong thủy và Chiêm tinh" cho người mua nhà vì xu hướng quan tâm đến phong thủy của khách hàng đang rất được chú trọng.

Luôn xem khách hàng là yếu tố quan trọng nhất, CapitaLand Việt Nam còn xây dựng phòng Quan hệ Khách hàng để tiếp tục chăm sóc người mua nhà thông qua nhiều hoạt động.

Năm ngoái, hội thảo "Phong thủy và Chiêm tinh" cũng do Chuyên gia phong thủy quốc tế Dato’ Joey Yap làm diễn giả và được các khách hàng Việt Nam đánh giá cao.

Dato’ Joey Yap cũng chính là chuyên gia tư vấn phong thủy cho Feliz en Vista và D1MENSION, những dự án nhà ở cao cấp của CapitaLand Việt Nam tại TP.HCM.

Ông Chen Lian Pang, Tổng Giám đốc CapitaLand Việt Nam cho biết: “Phong thủy và Kiến trúc có nhiều mối dây liên hệ vì cùng có chung những nguyên tắc căn bản. Khi kiến trúc sư thiết kế một tòa nhà, họ luôn ý thức về những yếu tố môi trường tác động vào thiết kế của mình. Nói một cách khác, Phong thủy cũng nhấn mạnh đến sự hài hòa với thiên nhiên và môi trường xung quanh thông quá các hướng vượng khí di chuyển xung quanh. Một vài nguyên tác của Phong thủy cũng trùng với các nguyên tác trong Kiến trúc. Ví dụ như một kết cấu góc cạnh sắc bén hay nặng nề đặt quá gần với cổng chính thì sẽ làm cản trở dòng vượng khí lưu thông. Nói theo cách của Kiến trúc, thì chúng ta nên tạo ra một không gian rộng rãi và thoải mái sau cánh cổng chính. CapitaLand Việt Nam hy vọng sẽ truyền thêm kiến thức cho thị trường Việt Nam về cách ứng dụng hiệu quả Phong thủy trong các dự án nhà ở. Nhờ đó, chúng ta có thể thay đổi suy nghĩ là Phong thủy chỉ được áp dụng thành công ở những nơi như Singapore và Hong Kong.”

Hội thảo "Phong thủy và Chiêm tinh 2017”

Dato’ Joey Yap là tác giả của những cuốn sách bán chạy nổi tiếng toàn cầu với hơn 160 cuốn sách được xuất bản. Tác phẩm của ông đã được dịch và xuất bản khắp các châu lục trên thế giới, nằm trong danh sách bán chạy nhất nhiều lần và đã bán được hơn 4 triệu bản toàn cầu.

Dato’ Joey Yap đã tư vấn cho nhiều tổ chức, như Bloomberg, Dell, Microsoft, Singtel, UOB Bank. Ông cũng là người sáng lập học viện Siêu hình Trung Quốc, nơi chuyên giảng dạy Phong thủy, Bát tự, Kỳ Môn Độn Giáp và các bộ môn siêu hình khác.

Một trong số những cuốn sách bán chạy của ông đã giành được Giải thưởng The Merit do Hiệp hội Nhà xuất bản Sách Asean (The Asean Book Publisher Association) trao tặng.

Ông cũng là một diễn giả nổi tiếng thế giới và đầy đam mê, được đánh giá cao trong cộng đồng doanh nghiệp và trong các sự kiện công ty. Những buổi diễn thuyết của ông có sức hấp dẫn vượt qua rào cản về tuổi tác, văn hóa và nghề nghiệp.

Trong buổi hội thảo "Phong thủy và Chiêm tinh 2017”, Dato’ Joey Yap đã trình bày về 5 vấn đề chính.

Thứ nhất, làm cách nào để có lợi thế cạnh tranh trong kinh doanh.

Thứ hai, làm cách nào đạt được những công cụ ra quyết định giúp bạn thăng tiến trong tương lai, bao gồm nghề nghiệp, kinh doanh và đầu tư.

Thứ ba, làm cách nào biến chuyển cuộc đời và tăng cường sức khỏe đồng thời giải quyết được các vấn đề về mối quan hệ một cách ổn thỏa.

Thứ tư, làm cách nào để tạo ra hướng đi riêng để thành công dựa trên những nguyên tắc Phong thủy.

Thứ năm, làm cách nào để biết về môn học siêu hình Trung Quốc và áp dụng hiệu quả cho cá nhân bạn.

Hải Đăng