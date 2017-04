Căn hộ "trong mơ" tại Hà Nội

Bức bối, bí bách, quá tải là thực trạng đang xảy ra tại nhiều khu chung cư cao tầng tại Hà Nội và không ít hộ dân sau khi đã bỏ ra cả tỷ đồng để sở hữu một căn hộ tại đây thì nay đã nghĩ đến việc “tháo chạy” sang khu vực khác.

Không gian sống bị phá vỡ

Là một cư dân đang sống tại quận Thanh Xuân, chị Lan Anh cho biết, khu chung cư chị đang ở có 3 tòa nhà (mỗi tòa có chiều cao 32 tầng, mỗi tầng gồm 12 căn hộ). Trên diện tích khoảng 2 ha, đây đang là nơi sinh sống của khoảng 13.000 nhân khẩu.

“Khi về ở khu chung cư này, chúng tôi được mục sở thị sự nhếch nhác, lộn xộn của một khu vực có mật độ dân cư quá cao. Sân chơi của trẻ em đã hẹp còn bị lấn chiếm đủ kiểu, hầm gửi xe quá nhỏ nên chỉ cho gửi xe máy, xe ô tô phải gửi ở trên nên chiếm sân chơi của cả khu. Chưa kể, người mua kẻ bán tại chợ cóc và siêu thị cũng lấn chiếm gần hết sân chơi này”, chị Lan Anh bức xúc.

Anh Chính – cư dân sống tại tòa 24T2 Trung Hòa-Nhân Chính cũng than thở, sự bức bí, quá tải không chỉ bởi không gian sinh hoạt quá chật hẹp mà còn bởi những hạ tầng cơ bản của một khu chung cư mới cũng không được đảm bảo. Thang máy thường xuyên hỏng do phải chở quá tải. Theo đó, đầu giờ sáng và cuối buổi chiều, người dân phải đợi rất lâu mới vào được thang máy do đã chật kín. “Dân quá đông. Buổi tối, người đi tập thể dục như trẩy hội, không còn chỗ chen chân. Nếu về muộn nhiều khi không còn chỗ gửi xe. Chúng tôi không thể tưởng tượng được chung cư đông đến như thế”, anh Chính cho biết.

Không chỉ Thanh Xuân, hay Trung Hòa – Nhân Chính, khu đô thị Linh Đàm đang bị các chuyên gia quy hoạch lên tiếng vì không gian sống bị phá vỡ. Hiện hơn 3 vạn cư dân đang phải sống chen chúc trong ô đất rộng gần 5ha với 12 tòa nhà cao gần 40 tầng đang được xây dựng. Trong khi theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam số 01: 2008/BXD thì khoảng cách tối thiểu giữa các tòa nhà cao tầng (có chiều cao trên 46 m) phải bảo đảm 25 m. Nhưng thực tế thì chủ đầu tư tại khu vực này đã rút xuống còn 10 - 15 m.

Còn tại tuyến đường Khuất Duy Tiến, Lê Văn Lương cách dự án không xa cũng đang quá tải vì mật độ chung cư dày đặc, theo phản ánh hiện 1km đường đang phải cõng 33 dự án chung cư cao tầng với mật độ dân số hơn 100.000 người.

Và chuyện đi lâu dài trên thị trường bất động sản

Quay trở lại câu chuyện chị Lan Anh, sau hơn 4 tháng là cư dân của khu chung cư tại Thanh Xuân, gia đình chị đang tính toán chuyển đi chỗ khác và khu vực chị nhắm đến là Cầu Giấy – nơi có hạ tầng thông thoáng.

Theo chị Lan Anh, sau khi tìm hiểu trên dưới 10 dự án, chị quyết định dừng lại ở Hanoi Paragon. “Trong khi các dự án chung cư khác mật độ từ 10 – 15 căn hộ/tầng thì khó tìm được dự án thứ hai tại Hà Nội có mật bằng chỉ 6 căn/tầng với 4 căn góc. Mật độ xây dựng toàn dự án chỉ 35%, diện tích còn lại dành cho cây xanh, cảnh quan nghệ thuật và các công trình công cộng. Bên cạnh đó, hầm để xe rộng đảm bảo đủ chỗ đỗ xe ô tô cho tất cả gia đình. Đây chính là lý do khiến tôi muốn chuyển về đây sinh sống”, chị Lan Anh cho biết.

Dự án hiếm hoi tại Hà Nội có mật độ căn hộ trong mơ

Hanoi Paragon do Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại VT làm chủ đầu tư không phải là dự án mới trên thị trường. Dự án từng khiến các nhà đầu tư “đứng ngồi không yên” vào cuối năm 2015 khi những thông tin đầu tiên của dự án được hé lộ.

Và cơn khát về dự án này chính thức được giải tỏa vào ngày 25/3/2017 khi chủ đầu tư lần đầu tiên ra mắt và mở bán dự án Hanoi Paragon.

Với hơn 500 khách mời tham dự kín cả hội trường,buổi mở bán Hanoi Paragon đã trở thành một trong những sự kiện náo nhiệt nhất của thị trường bất động sản Hà Nội quý đầu năm 2017.

Ông Nguyễn Nam Trung, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại VT, chủ đầu tư dự án Hanoi Paragon tiết lộ, bí quyết để Hanoi Paragon hút khách là chiến lược cung ứng sản phẩm đánh trúng vào nhu cầu khách hàng.

Các căn hộ đều tràn ngập ánh sáng tự nhiên

“Ở Hanoi Paragon như các chủ đầu tư khác sẵn sàng có thể thiết kế thành 10 – 12 căn hộ/tầng, nhưng chúng tôi thấu hiểu nhu cầu của khách hàng nên chỉ thiết kế các căn hộ có diện tích hợp lý từ 80 – 150 m2/căn. 1 sàn chỉ có 6 căn nên có đến 4 căn góc và có 3 thang máy phục vụ cư dân, như vậy trung bình cứ 2 hộ là có 1 thang máy.

Bên cạnh đó, dự án lại có khu dịch vụ tiện ích như: siêu thị, nhà trẻ, chăm sóc y tế, gym & spa, bể bơi ngoài trời… dành riêng cho cư dân ngay trong nội khu. Đây cũng là dự án được đánh giá là hiếm hoi tại Hà Nội được khách thuê nước ngoài và khách tỉnh ưa thích nhờ hạ tầng hiện đại, dịch vụ cao cấp"- ông Trung cho biết.



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VT

VPBH và Nhà mẫu: Dự án Hanoi Paragon, đường Trần Quốc Vượng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 088 801 1977/ 098 1357 444/ 0936 090 566.

